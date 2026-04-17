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Les ultras de Crystal Palace craquent des fumigènes, une rareté

Vidéo: twitter

Un détail sur cette vidéo anodine choque les fans de foot

Le pourtant banal allumage de fumigènes des fans de Crystal Palace, jeudi à Florence, surprend beaucoup. Mais ça s'explique.
17.04.2026, 09:2917.04.2026, 09:29

Crystal Palace a réussi un exploit jeudi soir. Le petit club londonien – actuellement 13e de Premier League – s'est qualifié pour les demi-finales de Conference League, alors qu'il dispute la première campagne européenne de son histoire. Le vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2025 (son plus grand succès) a validé son billet sur la pelouse de la Fiorentina, malgré la défaite 2-1 (victoire 3-0 à l'aller).

Mais plus que cette prouesse, c'est une vidéo en apparence anodine des supporters de Crystal Palace, jeudi à Florence, qui choque les fans de foot et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pourtant, les images ne montrent que des ultras allumer quelques fumigènes lors de l'entrée des équipes. Une scène qu'on voit des milliers de fois par année dans les stades européens.

Les fans de Crystal Palace jeudi à Florence 📺

Vidéo: twitter

Seulement voilà: ce qui surprend, c'est l'origine anglaise de ces allumeurs de torche. Et pour cause: contrairement à toute l'Europe et une bonne partie du monde, il n'existe pas de fans ultras en Angleterre... sauf à Crystal Palace. Le groupe ultra Holmesdale Fanatics, fondé en 2005, est le seul de Premier League, un championnat où cette culture si particulière de supportérisme – née dans les années 1980 – n'a jamais pris. Et où elle est, selon les dires de plusieurs internautes, davantage réprimée qu'ailleurs.

A part à Crystal Palace, on ne voit donc jamais des tifos, banderoles, chants continus, tambours et fumigènes – l'apanage des ultras – parmi les fans anglais. Et encore moins à l'extérieur.

C'est pourquoi les internautes sur X, où la vidéo est largement partagée, s'étonnent de cette scène. A commencer par les Anglais. Florilège:

«C'est la première fois que je vois un fan anglais utiliser un fumigène. Enfin!»
«Je ne savais pas que nous, fans anglais, étions capables d'un truc pareil»
«Aucune autre équipe en Angleterre ne crée une ambiance pareille, respect à eux!»
«Les fans se plaignent toujours que nous ne soutenons pas nos équipes comme les Européens (continentaux) le font et à quel point l’ambiance est bien meilleure en Europe. Palace s’en sort bien et essaie d’être différent. Tant mieux»

Avec un peu d'ironie:

«Ils sont fans de Crystal Palace. Ils ne sont pas anglais!»

Les ultras des Eagles auront l'occasion d'allumer d'autres fumigènes lors de la demi-finale contre le Chakhtar Donetsk, les 30 avril et 7 mai. L'autre rencontre du dernier carré opposera Strasbourg aux Espagnols du Rayo Vallecano. Jeudi, les Strasbourgeois ont éliminé Mayence – coaché par le Suisse Urs Fischer – en retournant complètement la situation.

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