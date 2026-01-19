Djokovic impérial ++ Brignone de retour

Djokovic impérial pour son entrée en lice Novak Djokovic a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (ATP 4) a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne. Le Serbe, en quête d'un 25e trophée du Grand Chelem, s'est aisément imposé au 1er tour de l'Open d'Australie.

Dans le dernier match de la journée sur le Central mais le tout premier de la saison pour lui, le décuple vainqueur du tournoi l'a emporté 6-3 6-2 6-2 contre l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 71). Il affrontera au prochain tour l'Italien Francesco Maestrelli (ATP 141), issu des qualifications.

En entrant sur le court pour disputer son 21e Open d'Australie, le Serbe de 38 ans a égalé le record de participations à Melbourne de son ancien rival Roger Federer, retraité depuis 2022. Il est présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, égalant là encore un record partagé par Federer et l'ex-12e mondial Feliciano Lopez.



Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones Federica Brignone prendra bien le départ mardi à Plan de Corones Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Federica Brignone prendra bien le départ du géant de Coupe du monde de Plan de Corones mardi, neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche.

Mais il s'agit avant tout d'un test pour l'Italienne, qui n'est pas certaine d'être prête à défendre ses chances aux JO de Milan-Cortina.

Avant même d'avoir pris le départ de sa 362e course en Coupe du monde, sa première depuis le 25 mars 2025, "Fede", 35 ans, a déjà gagné: "Après ce qu'il m'est arrivé, être au départ de ce géant est déjà une grande victoire, cela sera quelque chose de fantastique", a déclaré l'Italienne lors d'un point-presse lundi.

Le 3 avril dernier, alors qu'elle était sur le point de conclure la meilleure saison de sa carrière, la skieuse du Val d'Aoste a lourdement chuté lors des Championnats d'Italie. Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche, elle a dû être opérée d'urgence, et sa participation à "ses" Jeux de Milan Cortina (6-22 février) semblait alors compromise.

Après une longue et parfois douloureuse convalescence, marquée notamment par une nouvelle opération fin juillet, Federica Brignone a fait son retour sur les pistes en novembre d'abord comme une simple touriste, puis fin décembre avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie. "En tout et pour tout treize journées d'entraînement", a-t-elle détaillé, avant de prévenir qu'elle ne prenait pas le départ du géant de Plan de Corones "pour faire un résultat".

"Un test" "Pour moi, ce géant est un test, pour voir où j'en suis, mentalement et physiquement, comment va ma jambe, comment je vais enchaîner deux manches à trois-quatre heures d'intervalle", a insisté la championne du monde 2025 de géant.

Après Plan de Corones où elle avait signé l'une de ses premières victoires en Coupe du monde, en janvier 2017, Federica Brignone repartira à l'entraînement, notamment en vitesse, car son objectif est de participer non seulement au géant des JO 2026 programmé le 15 février à Cortina, mais aussi à la descente le 8 et au super-G le 12.

"J'ai besoin de m'entraîner sur des pistes de descente, de solliciter ma jambe sur des bosses, des sauts", a-t-elle reconnu. "Je ne sais pas encore si je recourrai avant les JO, on aura une meilleure idée de ce que je peux faire, ou pas, après mardi", a précisé l'Italienne qui avait survolé la Coupe du monde 2024/25.

Une certitude, sa jambe continuera à la faire souffrir: "Depuis que je me suis blessée, a-t-elle révélé, il n'y a pas eu un jour sans douleur, que ce soit dans ma vie normale ou sur les skis".

"Quand je skie, je sens cette douleur au niveau du tibia, du péroné, du genou aussi. Il y a eu des jours où c'est moins fort que d'autres, des jours aussi où je n'ai pas réussi à skier", a précisé l'Italienne aux 37 victoires en Coupe du monde, dont 10 l'hiver dernier.

Mais au moment de retrouver le frisson de la compétition, elle n'a aucun regret ni aucune peur: "Dans ma façon de vivre, dans mes valeurs, je fais des choix qui ne sont pas conservateurs: je préfère vivre et échouer que de ne pas vivre par peur d'échouer".



La Suisse face à la Tchéquie en qualifications La sélection de Heinz Günthardt affrontera la Tchéquie en qualifications de la BJK Cup Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse n'aura pas la tâche facile dans les qualifications de la Billie Jean King Cup. La troupe du capitaine Heinz Günthardt en découdra avec la République tchèque.

Les Suissesses auront certes l'avantage d'évoluer à domicile les 10/11 ou 11/12 avril prochains, selon le tirage au sort effectué lundi. Mais la formation tchèque est redoutable, avec huit joueuses classées parmi les 100 meilleures du monde dont deux membres du Top 20 (Linda Noskova et Karolina Muchova).

La Suisse et la République tchèque avaient dû batailler en play-off l'automne dernier pour obtenir le droit d'évoluer dans le groupe mondial en 2026. Les Suissesses avaient dominé la Slovaquie et l'Argentine sur la terre battue de Cordoba malgré l'absence de leur cheffe de file Belinda Bencic.

Swiss Tennis doit encore déterminer où se déroulera cette rencontre, dont le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu à la fin septembre en Chine. Ce duel devrait toutefois logiquement se dérouler à Bienne, dans la Swiss Tennis Arena.



Swiatek bataille pour passer le 1er tour Iga Swiatek a souffert dans son 1er tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Iga Swiatek (WTA 2) n'a pas chômé lundi à Melbourne. La Polonaise a dû se démener pour écarter la 130e mondiale Yuan Yue, issue des qualifications, 7-6 (7/5) 6-3 au 1er tour de l'Open d'Australie.

"J'étais rouillée et j'ai mal débuté, mais je savais qu'en y mettant plus du mien je pouvais mieux jouer. C'est ce qui s'est passé à partir du milieu du premier set", a commenté Iga Swiatek. "Il fallait en particulier que j'améliore mon jeu de jambes pour être plus agressive et ne pas me laisser repousser loin derrière la ligne de fond", a-t-elle souligné.

"J'ai su saisir mes chances et j'en suis contente", a conclu la joueuse aux six titres du Grand Chelem, qui est toujours en quête d'un premier sacre à Melbourne. Au prochain tour, Iga Swiatek affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 44), face à qui elle devra élever son niveau de jeu pour éviter la peau de banane.



Marc Lüthi quitte le "SCB" Marc Lüthi va quitter le "SCB" dans quelques mois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après 28 ans de bons et loyaux services, Marc Lüthi quittera le CP Berne dans quelques mois. Son successeur au poste de directeur général sera l'entrepreneur bernois Jürg Fuhrer.

Marc Lüthi a annoncé son départ pour la fin du mois d'avril lors d'une conférence de presse organisée lundi matin par le "SCB". Il préfère s'en aller après que des divergences de vue concernant la direction que devait prendre le club sont apparues lors d'une récente discussion intense avec le Conseil d'administration

Agé de 64 ans, Marc Lüthi a décidé de quitter complètement le club, et il vendra même les parts qu'il détient. Au cours des 28 années de son ère, le CP Berne a remporté six titres de champion de Suisse et deux Coupes nationales avec son équipe fanion. Les femmes du "SCB" ont également remporté deux titres nationaux durant cette période.

Ce départ radical a une raison. En mars 2022, Marc Lüthi avait déjà démissionné de son poste de CEO après un accident médical (hémorragie cérébrale), mais il était resté président du Conseil d'administration. Raeto Raffainer lui avait succédé comme CEO. Un an plus tard, ce changement avait été annulé. "Je sais depuis lors qu'une demi-démission n'est pas une option", a-t-il expliqué.

Son successeur est Jürg Fuhrer, qui est lui-même membre du Conseil d'administration du "SCB" depuis 2024 en sa qualité de responsable des domaines Future, Gastronomie et Finances. L'entrepreneur bernois veut ramener le club là où il doit être, "au sommet de la Ligue nationale", comme il l'a expliqué lundi.



L'actu du foot féminin Ana-Maria Crnogorcevic a fait ses débuts en championnat de France le week-end dernier Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin.

Alors que la Women's Super League reprendra le 6 février, les internationales suisses évoluant à l'étranger ont déjà retrouvé le chemin des terrains en compétition en 2026.

FRANCE. Ana-Maria Crnogorcevic a fait ses débuts en championnat de France samedi avec le RC Strasbourg. Entrée en jeu à la 65e minute, alors que le score était de 1-0, la joueuse suisse la plus capée de l'histoire a pu fêter la victoire contre Lens. Sa compatriote Eseosa Aigbogun, qui est également sous contrat avec Strasbourg, n'a pas été alignée.

ANGLETERRE. Au lieu du championnat, c'est le quatrième tour de la FA Cup qui était au programme ce week-end en Angleterre. Avec West Ham United, deux Suissesses se sont qualifiées pour le tour suivant. Leila Wandeler, qui a rejoint le club cet été, a joué dès le début et a été remplacée à la 71e minute alors que le score était acquis (3-0) contre Newcastle United. C'est sa compatriote Seraina Piubel qui l'a remplacée.

PAYS-BAS. Le championnat national a repris aux Pays-Bas. Actuelle meilleure buteuse de l'Eredivisie, Riola Xhemaili n'a pas trouvé le chemin des filets avec le PSV Eindhoven, signant tout de même un passe décisive. Son équipe s'est imposée 2-0 face à Zwolle.

ITALIE. Une semaine après avoir remporté la Supercoupe d'Italie contre l'AS Roma, la Juventus Turin a connu la défaite en championnat. Lors du match perdu 2-1 contre l'Inter Milan, Lia Wälti a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score tombée dès la 4e minute. Viola Calligaris a suivi cette partie depuis le banc.

ESPAGNE. Laia Ballesté a décroché une victoire surprise avec l'Espanyol Barcelone. La défenseuse internationale suisse a été alignée durant l'intégralité du match contre l'Atlético Madrid, la formation catalane s'imposant 1-0.



HCC: Louis Matte démis de ses fonctions Louis Matte n'entraîne plus le HCC Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Louis Matte quitte le HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League a annoncé lundi matin avoir démis avec effet immédiat son coach ̈canado-suisse de ses fonctions.

"Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le Conseil d'administration qu'un changement était indispensable pour insuffler un nouveau souffle à l'équipe en vue de la fin du championnat", est-il écrit dans le communiqué d'un club qui pointe au 3e rang du classement de Swiss League.

Le HCC avait annoncé il y a plus de deux mois que le contrat de Louis Matte ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la présente saison. L'intérim à la tête de la première équipe est assuré par le directeur sportif Loïc Burkhalter et par Santeri Matikainen, "jusqu'à nouvel avis".



Infantino fustige le comportement des Sénégalais Le comportement des Sénégalais a été fustigé par Gianni Infantino Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné lundi "des scènes inacceptables" lors de la finale de la CAN.

Le Valaisan met en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.

Le Sénégal a remporté la finale de la CAN face au Maroc à l'issue de la prolongation (1-0) au cours d'une partie qui a sombré dans le chaos le plus total à Rabat. Un penalty sifflé en faveur du pays-hôte à la fin du temps règlementaire, juste après un but refusé au Sénégal, a entraîné le départ du terrain d'une partie de l'équipe sénégalaise.

Les tensions ont gagné les tribunes où les supporters des Lions de la Teranga ont tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes, même lorsque Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty, finalement raté, et ont été difficilement contenus dans une bagarre générale par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

"Inadmissible" "Nous condamnons fermement le comportement (...) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière", a déclaré Infantino dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football", a poursuivi le président l'instance.

"Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire", a également écrit Gianni Infantino, qui a aussi appelé "les instances disciplinaires compétentes de la CAF (Confédération africaine de football, ndlr)" à prendre "les mesures appropriées".



Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne La joie de Stan Wawrinka après sa victoire au 1er tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP Stan Wawrinka (ATP 139) s'est offert un 159e succès en Grand Chelem lundi à Melbourne, le premier depuis Wimbledon 2024.

Le "quadra" vaudois a renversé Laslo Djere (ATP 92) au 1er tour de l'Open d'Australie.

Le vainqueur de l'édition 2014 du "Happy "Slam s'est imposé 5-7 6-3 6-4 7-6 (7/4) en 3h20' devant le Serbe. Il aurait pu plier l'affaire plus rapidement s'il n'avait pas manqué une balle de premier set à 5-4 sur le service adverse.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a eu le mérite de rapidement se ressaisir après la perte de la manche initiale. L'ex-no 3 mondial a dominé les débats dans les deuxième et troisième sets, avant de connaître une légère baisse de régime dans le quatrième. Mené 2-4, il a toutefois pu recoller à 4-4.

Le Vaudois, qui mettra fin à sa carrière au terme de cette saison, a ensuite parfaitement négocié un tie-break dont il a gagné les trois premiers points. Il a conclu cette partie sur sa première balle de match, en profitant de la 67e faute directe commise par Laslo Djere dans cette partie.

Stan Wawrinka devrait avoir un joli défi à relever au 2e tour de cet Open d'Australie. La logique voudrait qu'il affronte le Tchèque Jiri Lehecka, 19e mondial et quart de finaliste du dernier US Open.



Tampa Bay retrouve le chemin de la victoire Moser (à gauche) et le Lightning ont battu Dallas dimanche Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Tampa Bay n’a pas tardé à retrouver le chemin de la victoire en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 4-1 dimanche à Dallas pour cueillir un 12e succès dans leurs 13 derniers matches et reprendre la tête de la Conférence Est.

La franchise floridienne, dont la série de 11 victoires d’affilée avait été brisée vendredi à St. Louis aux tirs au but, a pourtant concédé l’ouverture du score à Dallas après 4’00 de jeu. Mais son portier Andrei Vasilevskiy a stoppé les 19 autres tirs cadrés par les Stars, toujours privés de leur défenseur soleurois Lian Bichsel blessé.

Janis Moser s’est illustré avec un assist sur le 4-1 inscrit dans une cage vide par Pontus Holmberg à 2’01 de la fin du temps réglementaire. Le défenseur seelandais, qui affiche désormais 16 points à son compteur 2025/25 (dont 11 assists), a terminé avec un bilan de +1. Avec un +37 sur l’ensemble de la saison, il est le no 3 de la Ligue dans la statistique des +/-.



Waltert subit la loi d'Anisimova Simona Waltert a été battue d'entrée à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Première représentante de Swiss Tennis à entrer en lice à l’Open d’Australie, Simona Waltert (WTA 87) a logiquement été éliminée dès le 1er tour. La Grisonne a subi la loi d’Amanda Anisimova (WTA 4).

Simona Waltert s’est inclinée 6-3 6-2 lundi à Melbourne devant l’Américaine, finaliste malheureuse des deux précédentes levées du Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Elle disputait son premier match dans le tableau final du premier Majeur de la saison.

La Grisonne de 25 ans a été nettement dominée, se procurant une seule balle de break qu’elle a pu convertir pour revenir à 2-1 dans le premier set. Amanda Anisimova a cependant très vite repris la main pour passer l'épaule en 60 minutes de jeu.



Le Sénégal prive le Maroc de son rêve Scène de joie pour les Sénégalais en finale à Rabat Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal.

Pape Gueye a été l’homme décisif. Le milieu de Villarreal a inscrit l'unique but à la 4e minute des prolongations. Les Marocains ont ensuite poussé pour obtenir l’égalisation, mais n’ont réussi en prolongations qu’un tir sur la transversale. Le Sénégal remporte sa deuxième CAN après 2022, tandis que le Maroc attend toujours un deuxième titre depuis 1976.

La pilule sera dure à avaler pour l’équipe d’Achraf Hakimi. Le scénario de la finale a été incroyable. Les dernières minutes du temps réglementaire resteront gravées dans les mémoires. Dans la dernière des huit minutes de temps additionnel affichées, l’arbitre Ndala a accordé un penalty aux Marocains, signalé par le VAR pour une faute sur le meilleur buteur Brahim Díaz. Sur corner, l'attaquant du Real Madrid avait été légèrement déséquilibré par une main adverse sur l’épaule. Un coup dur pour les Sénégalais.

La délégation sénégalaise a longuement protesté, se sentant lésée, d’autant qu’on leur a refusé un but en début de temps additionnel pour une faute litigieuse. En l’espace de quelques instants, les Sénégalais ont donc dû faire face à deux coups durs. Certains joueurs ont quitté la pelouse pour les vestiaires avant que Sadio Mané ne les ramène sur le terrain.

Près de quinze minutes après la décision du penalty, Brahim Díaz s’est élancé et a échoué en tentant une panenka dans les bras d'Edouard Mendy. Ce coup du sort a sans doute perturbé les Marocains.



La Suisse craque face à la Slovénie Andy Schmid a vu son équipe s'effondrer contre la Slovénie Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La Suisse a subi un revers amer lors de son deuxième match de groupe à l’Euro. Après le nul 28-28 en ouverture contre les Féroé, l'équipe d’Andy Schmid s'est inclinée à Oslo face à la Slovénie 38-35.

Grosse désillusion pour la Suisse! Car la sélection helvétique comptait neuf buts d'avance en cours de partie (23-14). Pour atteindre la phase principale, les Suisses devront impérativement battre largement le Monténégro, encore sans point, lors de leur dernier match de groupe mardi (18h).

La Slovénie, 4e des JO, a quant à elle validé son billet pour la suite grâce à ce deuxième succès.



Guerdat maître de Leipzig Steve Guerdat et lashin Sitte ont remporté l'épreuve de Coupe du monde à Leipzig Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Steve Guerdat a remporté sur Iashin Sitte l’épreuve de Coupe du monde de Leipzig dotée de 205'000 euros. Le Jurassien a réalisé un week-end parfait après son succès samedi dans le Championnat.

Onze paires s’étaient qualifiées pour le barrage et Guerdat fut l'un des cinq cavaliers à sortir un nouveau sans faute. Avec un temps de 42’’21, il a devancé d’un peu plus d’une seconde le Français Simon Delestre. Le deuxième Suisse engagé, Bryan Balsiger sur C‐Mistral, a terminé 19e après une barre.

Grâce à ce succès, Guerdat empoche 20 nouveaux points lors de la 9e des treize épreuves qualificatives pour la finale de la Coupe du monde, prévue en avril aux Etats-Unis. Meilleur Suisse, il occupe désormais la 10e place du classement avec 29 unités. Le champion olympique 2012 a toutefois confirmé, en marge du CSI de Bâle, qu’il renonçait cette année à la finale outre-Atlantique afin d’éviter une trop grande charge pour ses chevaux.

