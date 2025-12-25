Format réduit pour le Tour de Ski ++ Le hockey romand va bien

Tour de Ski, le feu d'artifice devenu feu de paille Le Tour de Ski fête ses 20 ans...en format réduit: 2 sites, 6 étapes et un passage intégral en Italie. De cinq destinations à travers l’Europe, le circuit se concentre aujourd’hui sur deux vallées.

Lancé à l’hiver 2006/07, le Tour de Ski imaginé par Jürg Capol et Vegard Ulvang s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier. La semaine la plus dure de l’année, le test ultime de polyvalence et de résistance. En Suisse, elle a gagné une aura particulière grâce aux quatre victoires de Dario Cologna.

Pendant des années, le Tour de Ski a sillonné l'Europe avec plusieurs étapes, des sprints en ville et toujours, pour finir, la montée vers l’Alpe Cermis. Une rampe d’abord décriée, devenue ensuite l’emblème de la compétition.

Répétition olympique C’est ce final spectaculaire qui maintient encore le Tour en vie. Pour son édition anniversaire, le format est réduit: seulement deux étapes, Dobbiaco et le Val di Fiemme, à une centaine de kilomètres. L’Italie sauve la saison de fond avec six courses, alors que le sport souffre du coût logistique, de la pression du calendrier autour des Fêtes et du manque d’infrastructures d’accueil. Autant de raisons qui ont poussé plusieurs organisateurs à renoncer, y compris Swiss-Ski, pourtant riche d’une longue tradition et d’un vrai engouement pour la discipline.

Cette saison, le Tour de Ski dispose pourtant d’un atout: le sprint dans le Val di Fiemme se dispute sur la nouvelle piste olympique. De quoi inciter les meilleurs à faire le déplacement pour reconnaître une dernière fois le tracé. Parmi les grandes figures du sprint, seule Jonna Sundling, rivale directe de Nadine Fähndrich, a choisi de faire l’impasse pour privilégier l’entraînement.

Klaebo vise un 5e titre Derrière Fähndrich, Anja Weber a franchi un cap. Quarts, demi-finales, une 10e place en sprint à Davos, un 16e rang sur le 10 km skating: la Zurichoise aligne les prestations solides et marque des points à chaque course. Elle occupe actuellement la 13e place du classement général.

Chez les messieurs, Valerio Grond et Janik Riebli ont montré de belles choses en sprint, mais peinent à trouver de la régularité. Sur les longues distances, l’équipe souffre davantage. Seul Beda Klee évolue actuellement à un niveau olympique, mais il a décidé de renoncer à ce Tour de Ski. Le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo n'a qu'un objectif: un cinquième succès qui ferait de lui le seul recordman de l'épreuve. Jusqu'ici, il doit partager les honneurs avec Dario Cologna.



Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6 Avec deux tiers du championnat dans les livres d'histoire, l'heure de faire un bilan s'impose. Et trois Romands sur cinq sont dans le top 6.

Le classement est certes bancal, mais on peut clairement voir une tendance. Même si Fribourg n'a plus "que" 16 matches à disputer, contre 19 pour Zoug par exemple.

Dernier avec 28 points, Ajoie est aussi malheureusement que logiquement là où l'attendait. A la 10e place, Bienne n'a pas déjoué les pronostics d'avant-saison qui voyaient les Seelandais se battre pour le play-in. L'équipe dirigée par Martin Filander peine à enchaîner et quand les attaquants étrangers ne carburent pas, c'est tout le club qui tousse. Gaëtan Haas et Fabio Hofer font ce qu'ils peuvent, mais la production des joueurs suisses laisse à désirer. En défense, même si Rodwin Dionicio impressionne offensivement, il doit encore polir son jeu en zone défensive. Avec 41 points, les Biennois sont 11es. Six points séparent Langnau, 9e, d'Ambri, 13e.

Genève: à la recherche de la constance A Genève, c'est une saison en dents de scie qui met en lumière l'inconstance des Aigles, que ce soit sous la gouvernance de Yorick Treille ou sous celle de Ville Peltonen. Le GSHC est un peu moins prompt à se prendre des gifles, mais le groupe ne transpire pas la sérénité. Comme l'an dernier, le baromètre grenat se situe au niveau du rendement des joueurs étrangers. Si les Finlandais trouvent des solutions, Genève gagne. Dans le cas contraire, les Genevois toussent. Mais les Aigles demeurent à la lutte pour entrer en play-off directement. Ils sont 5es avec 56 points, mais Zurich, 8e, en compte 55.

Auteur de cinq points lors des cinq derniers matches, Marco Miranda a élevé son niveau de jeu ces dernières semaines. Et avec ce scoring made in Switzerland, cela permet d'ôter un peu de pression sur les épaules des importés. "On a laissé quelques points sur la table, notamment contre Langnau à la maison, analyse le Zurichois quand on lui demande de faire un petit bilan de cette saison. On cherche la constance maintenant qu'on a pu stabiliser les choses après les grosses défaites du début de saison. Selon moi, c'est surtout lors des matches à l'extérieur que l'on doit progresser et mieux entrer dans ces parties. Le classement est si serré qu'il va falloir aller chercher les points en janvier."

Lausanne navigue toujours vers le haut Après deux finales perdues face à Zurich, on se demandait si Lausanne parviendrait à ne pas se morfondre. Mais avec Geoff Ward à la bande, les Lions possèdent un motivateur hors pair capable de tirer le meilleur de ses troupes. Avec Connor Hughes et Kevin Pasche se posait aussi la question du temps de jeu de deux gardiens aptes à assumer une place de titulaire. La défense a mis un peu de temps à se mettre en place après les départs de Glauser et Frick, mais des garçons comme Baragano ou Sansonnens assument de mieux en mieux les responsabilités qui leur incombent. Et avec Niku et Brännström, le LHC possède deux arrières au flair offensif certain. Le Suédois s'est affirmé comme le meilleur défenseur de National League. En 34 matches, il compte 15 buts (!) et 15 assists.

"Si on prend le match contre Genève, on peut clairement faire mieux, on n'a pas joué le derby au début, commente Iñaki Baragano à l'issue de la défaite 7-3 aux Vernets. Physiquement et mentalement, cette fin d'année est difficile. Mais si l'on regarde la saison, je crois que l'on fait plus de points que l'an passé. Seulement le chemin est encore long." L'Yverdonnois revient sur ses performances et cette montée en puissance. "J'ai eu un peu plus de "peine" au début, reconnaît-il. J'ai l'impression de retrouver mon niveau de l'année passée dans un contexte différent. Ici on veut jouer le titre. C'est une bonne pression de jouer chez toi devant tes parents. Avec Brännström, on a eu quelques bons matches et je pense que cela va de mieux en mieux." Troisième avec 65 points et dix unités d'avance sur la barre, le LHC peut voir venir.

Fribourg dauphin de Davos Juste devant les Vaudois, on retrouve Fribourg qui compte deux points d'avance et un match de plus. A Gottéron, on peut mieux juger l'impact de Roger Rönnberg. Arrivé cet été, une année après l'annonce de son engagement, le Suédois a poursuivi le travail de son prédécesseur Lars Leuenberger, devenu son assistant après avoir pris les rênes de l'équipe à la suite du limogeage de Patrick Emond. Fribourg est structuré défensivement avec les arrivées de Glauser, Kapla, Johnson et Nemeth. Et en plus, Reto Berra effectue une saison digne d'éloges.

Même lorsque la poisse s'en mêle en envoyant à l'infirmerie Sörensen et Wallmark, les Dragons n'ont pas le souffle coupé. Certainement en raison de l'apport des attaquants suisses emmenés par Sandro Schmid. L'international a prolongé pour quatre ans et il semble avoir pris une dimension supplémentaire à St-Léonard. Attilio Biasca, Christoph Bertschy et le presque éternel Julien Sprunger savent aussi amener leur pierre à l'édifice au besoin.

Fribourg va cependant être testé au feu en allant défendre son titre à la Coupe Spengler. Et durant la trêve olympique, il y a fort à parier que des garçons comme Glauser, Schmid et Bertschy seront à Milan. Comment géreront-ils leurs forces pour les play-off? C'est là toute la question.



Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice Etta Eyong a inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Le Cameroun, rajeuni et diminué par les absences, a lancé idéalement sa CAN 2025. Il a dominé le Gabon 1-0 mercredi soir au Stade Adrar d'Agadir, pour son entrée en lice dans le groupe F.

Karl Etta Eyong a ouvert le score d'une frappe précise en début de match (6e), permettant aux Lions indomptables de contrôler les débats face à des Panthères gabonaises valeureuses mais stériles. Certes un peu blessé, Aubameyang est entré à la 33e, mais il n'a pas pesé sur la rencontre.

Privé de plusieurs cadres, le Cameroun a tenu bon défensivement, préservant sa cage inviolée dans ce choc ouest-africain prometteur. Les Gabonais ont déçu pour leur premier test et les prochaines journées seront cruciales.



La Côte d'Ivoire commence par une courte victoire La Côte d'Ivoire a gagné de peu Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire a entamé par une courte victoire (1-0) face au Mozambique la défense de son titre à la CAN à Marrakech. Mais elle devra travailler son efficacité offensive pour aller plus loin.

Les Ivoiriens, qui ont longtemps buté sur la défense des Mambas, se sont imposés sur un but en tout début de seconde mi-temps d'Amad Diallo.

Il y a deux ans, à domicile, les Eléphants étaient sortis de la phase de groupes par un trou de souris, humiliés au passage 4-0 par la Guinée équatoriale et perdant leur sélectionneur Jean-Louis Gasset, mais s'étaient miraculeusement relevés jusqu'au sacre face au Nigeria en finale.

Versés cette année dans un groupe F particulièrement relevé avec le Gabon et le Cameroun, il leur fallait engranger des points face au Mozambique, nation réputée la plus prenable, jamais sortie de la phase de poules en cinq précédentes participations à la CAN.

Pour leur deuxième match dans la compétition, les Ivoiriens ont rendez-vous avec le Cameroun dimanche (21h00).



Oscar Onley renforce Ineos Oscar Onley rejoint Ineos Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS L'Ecossais Oscar Onley, 4e du dernier Tour de France sous les couleurs de Picnic PostNL, s'est engagé avec l'équipe Ineos Grenadiers à compter de la saison 2026. Les deux formations l'ont annoncé.

Agé de 23 ans, passé professionnel en 2019, Onley compte deux victoires à son actif (une étape du Tour Down Under en 2024, une étape du Tour de Suisse cette année) mais s'est surtout révélé comme un coureur de classement général.

Outre sa 4e place cet été à Paris, il a également terminé cette saison à la 3e place du Tour de Suisse et à la 4e place du Tour de Grande-Bretagne.

"Les performances d'Oscar en 2025 ont été vraiment incroyables. J'ai couru mon premier Tour de France quand j'avais 21 ans, alors voir ce qu'il a réussi cette année sur le Tour à 22 ans, c'était vraiment impressionnant", a déclaré dans un communiqué Geraint Thomas, néo-retraité du peloton devenu directeur sportif de l'équipe Ineos Grenadier.

Le vainqueur du Tour 2018 ajoute qu'Onley s'intègre parfaitement aux ambitions renouvelées de l'équipe Ineos. Longtemps dominatrice, l'ex-formation Sky a cédé du terrain face aux armadas mises en place par UAE autour de Tadej Pogacar et par Visma-Lease a bike autour de Jonas Vingegaard.

L'arrivée d'Onley, après le recrutement du Français Kévin Vauquelin, 7e du dernier Tour de France, s'inscrit dans la volonté de relancer l'équipe.



Endrick (Real Madrid) prêté à Lyon jusqu'en fin de saison Endrick prêté à Lyon Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE Lyon a confirmé mardi avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt payant de l'attaquant international brésilien Endrick, en manque de temps de jeu en Espagne, jusqu'à la fin de la saison.

Agé de 19 ans, Endrick compte 14 sélections avec l'équipe du Brésil (3 buts). Arrivé au Real en 2024, il a très peu joué depuis le début de la saison et espère se relancer à l'OL en vue du Mondial 2026. Il sera présent à Lyon le 29 décembre pour la reprise de l'entraînement. Le montant de la transaction s'élève à un million d'euros.



Cadieux a fait son choix Jan Cadieux a défini le cadre de 25 joueurs pour le Mondial M20 Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Après trois matches de préparation, Jan Cadieux a défini le cadre de 25 joueurs pour le Mondial M20 dans le Minnesota. Quatre joueurs rentrent à la maison.

Ainsi les défenseurs Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies) et Simon Müller (Davos) et les attaquants David Bosson (Drummondville) et Lenny Giger (Sioux City Musketeers) ne font plus partie de la sélection.

Jan Cadieux a donc tranché et gardé trois gardiens, huit défenseurs et quatorze attaquants. La défense possède plusieurs joueurs "d'expérience" avec Ludvig Johnson (Fribourg), Niklas Blessing (Bienne), Basile Sansonnens (Lausanne), Nik Lehmann (Langnau), Daniil Ustinkov (Zurich) ou encore Leon Muggli (Hershey, ex-Zoug).

En attaque, les regards se porteront sur le Biennois Jonah Neuenschwander, Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies) ou encore Jamiro Reber (HV71 et pressenti pour rejoindre Fribourg).



Niederhäuser gagne le "derby" suisse Yanic Konan Niederhäuser (qui défend sur Alperen Sengun) et les Clippers ont battu Houston mardi Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Yanic Konan Niederhäuser a signé un retour gagnant dans l'alignement des Clippers mardi. La franchise de Los Angeles a dominé les Houston Rockets de Clint Capela 128-108.

Aligné en NBA pour la première fois depuis le 15 décembre, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 3 points - dont 2 grâce à un dunk rageur -, 2 rebonds et 1 interception. Le "rookie" fribourgeois a griffé le parquet durant 15 minutes, son plus grand temps de jeu de la saison, profitant de la blessure du pivot titulaire Ivica Zubac.

Les Clippers ont signé leur huitième victoire de la saison seulement, la deuxième d'affilée, grâce notamment aux 41 points de Kawhi Leonard. Du côté de Houston, Clint Capela n'est entré en jeu qu'en fin de partie, alors que le match était joué. Le pivot genevois a inscrit 2 points, en 5' passées sur le parquet.

Les Rockets marquent ainsi le pas avec cette deuxième défaite consécutive, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties. La franchise texane ne pointe ainsi plus qu'au 6e rang de la Conférence Ouest avec 17 victoires pour 10 défaites. Les Clippers sont quant à eux "scotchés" en queue de classement, avec 21 défaites au total.

Une 23e défaite pour Washington Les Washington Wizards du Valaisan Kyshawn George ont quant à eux enregistré leur 23e défaite en 28 matches mardi, s'inclinant 126-109 à Charlotte. La soirée fut compliquée pour George, qui n'a inscrit que 2 points (à 1/9 au tir) et a terminé la rencontre avec un différentiel de -20 en 31 minutes de jeu.



Josi et les Predators sur leur lancée Josi a inscrit mardi son 3e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Les Predators de Roman Josi ont cueilli une troisième victoire d'affilée mardi en NHL. Nashville a battu Minnesota 3-2 après prolongation grâce notamment à un but de son capitaine bernois.

Roman Josi a signé sa troisième réussite de la saison, la deuxième depuis son retour de blessure il y a un mois, d'un tir du poignet en supériorité numérique pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 2-1 à la 18e minute. Il s'agit de son 16e point de la saison, mais aussi de son 193e but en saison régulière.

Les Predators ont forcé la décision après 53 secondes en "overtime" sur un but de Steven Stamkos pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties. Le retour de Josi a fait le plus grand bien à la franchise du Tennessee, qui a remporté huit des onze matches qu'elle a disputés en décembre.

Kevin Fiala a lui aussi trouvé le chemin des filets mardi, pour la 13e fois de la saison. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit le but de l'espoir pour Los Angeles, le 3-1, à la 37e, en profitant d'un puck perdu par la défense du Kraken de Seattle. Mais Seattle a tenu bon pour s'imposer 3-2 en Californie.

Un assist en vain pour Hischier La défaite fut également au rendez-vous pour les "Swiss Devils", qui se sont inclinés 2-1 à New York face aux Islanders. La soirée avait pourtant bien commencé pour New Jersey, qui a ouvert la marque à la 16e minute sur une réussite de Brett Pesce avec une passe décisive du Valaisan Nico Hischier à la clé.

Mais ce dernier match avant la pause de Noël a viré au cauchemar. Jonas Siegenthaler a "réussi" un assist bien involontaire sur le 1-1 des Islanders signé Simon Holmström (32e), le gardien de New Jersey Jacob Markström ayant dégagé le puck directement sur son défenseur zurichois... Les Isles ont marqué le but de la victoire à 1'15 de la fin du temps réglementaire.



Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO Après trois départs en 2025, Lindsey Vonn mène déjà le classement de la Coupe du monde de descente (archives). Image: KEYSTONE/EPA La vedette américaine du ski alpin Lindsey Vonn, de retour au plus haut niveau à 41 ans, est officiellement qualifiée pour les JO de Milan Cortina, ses cinquièmes, a annoncé sa fédération mardi.

Lindsey Vonn, revenue à la compétition il y a un peu plus d'un an après plus de cinq ans de pause, a retrouvé cet hiver un niveau exceptionnel: elle compte quatre podiums dont une victoire en cinq courses et mène le classement de la Coupe du monde de descente après trois départs.

Ses excellents résultats, loin devant les autres Américaines, lui assurent un billet pour la descente olympique programmée le 8 février à Cortina d'Ampezzo, station emblématique du circuit mondial où elle s'est déjà imposée à douze reprises (six descentes, six super-G).

Lindsey Vonn a déjà participé à quatre éditions des jeux Olympiques d'hiver, remportant le titre en descente et le bronze en super-G à Vancouver en 2010, avant une nouvelle médaille de bronze en descente à Pyeongchang en 2018.



National League: Genève bat un LHC aux batteries vides Un net succès qui fait du bien aux Genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève est sorti victorieux de son ultime match de l'année en National League. Aux Vernets, les Aigles ont battu Lausanne 7-3 dans un derby lémanique rempli de tensions.

Inconstants, battus lors de cinq de leurs sept derniers matches, les Genevois se sont offert un joli cadeau en ces périodes de Fêtes. Mais les hommes de Ville Peltonen ont encore du pain sur la planche.

Les Grenat furent les premiers à se mettre en branle. A la 4e, c'est Tim Berni qui est parvenu à ouvrir le score. Puis à la 8e, c'est Marco Miranda qui a enfilé l'aiguille en power-play. A ce moment-là, on pouvait dire que ça sentait le sapin pour Lausanne.

Sauf que les Vaudois, privés d'une floppée de joueurs dont le meilleur défenseur de National League, Erik Brännström, ont su répondre à la 15e via Fuchs. Malgré deux avantages numériques, les Lions ont eu de la peine à être aussi efficaces que lorsque Brännström dirige les opérations.

Douay aux vestiaires, le tournant Les hommes de Geoff Ward ont en plus dû surmonter la perte de Floran Douay à la suite d'une charge sur un Genevois à la 19e. En infériorité numérique pendant cinq minutes, le LHC a encaissé deux buts (Puljujärvi et Vesey) au début du tiers médian, puis un troisième dans la foulée (Jooris).

Secoué et fatigué par son quatrième match en cinq jours, Lausanne a trouvé les ressources pour répondre à la 33e par son top scorer Czarnik, sauf que 42 secondes plus tard Jooris a signé un doublé. Mais les Aigles n'ont pas semblé sereins lorsque Czarnik a réduit une nouvelle fois le score à la 35e. La fin du tiers fut d'ailleurs assez compliquée pour les joueurs de Ville Peltonen, comme perdus sur la glace. Ou quand l'inconstance actuelle ressort même dans une partie au cours de laquelle Genève mène largement.

Heureusement pour le GSHC qu'avec un matelas conséquent, le troisième tiers se déroula sans trop de sueurs froides pour les locaux. Mais il va sans dire que dans une partie avec davantage d'enjeu et face à un adversaire moins cabossé, les Genevois auraient pu se faire du souci. Genève remonte à la 5e place, mais la bataille pour être dans les six va encore se poursuivre en 2026.Hockey



National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri Profico et Meyer célèbrent le 1-0 Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Fribourg Gottéron a vu sa belle série en National League prendre brutalement fin. Les Dragons se sont crashés dans la banlieue zurichoise, s'inclinant 4-3 contre Kloten.

Face à l'avant-dernier du classement, les Fribourgeois semblaient pourtant avoir les moyens de fêter un sixième succès consécutif. Mais il n'en a rien été. Leur entame de la partie a été catastrophique: Gottéron a encaissé trois buts - Profico (7e), Derungs (10e) et Diem (13e) - en un peu plus de six minutes, dont un à cinq contre quatre!

Les joueurs de Roger Rönnberg ne se sont jamais remis de ce départ raté malgré un sursaut en fin de rencontre. Mais le 4-3 signé De la Rose à 36 secondes de la fin a été trop tardif pour que les visiteurs évitent la défaite.

Ajoie s'impose Pour sa part, la lanterne rouge Ajoie a fêté un joli succès 5-2 sur la glace d'Ambri-Piotta. Pedretti (5e), Sopa (13e), Honka (38e), Hazen (47e) et Turkulainen (52e) ont marqué pour les Jurassiens. Ils ont ainsi bien terminé leur périple tessinois, 24 heures après un net revers à Lugano. Les bianconeri ont eux enchaîné en allant gagner 4-2 à Langnau après avoir été menés 1-0 puis 2-1.

Bienne a confirmé ses difficultés récurrentes loin de sa glace. Les Seelandais ont perdu 4-2 dans l'antre des Zurich Lions. Alors qu'il y avait 1-1, un doublé de Grant (43e/50e), les deux fois en power-play, a fait la différence.

Comme ses dauphins fribourgeois et lausannois, le leader Davos a aussi perdu mardi soir. Les Grisons se sont inclinés 3-2 tab à Zoug. Ils passeront néanmoins Noël bien installés en tête avec 10 points d'avance sur Fribourg et 12 sur le LHC.



Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos Oscar Onley durant le Tour de Suisse 2025 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'Ecossais Oscar Onley (23 ans) change d'équipe en World Tour. Il quitte la formation Picnic PostNL pour rejoindre Ineos, ont annoncé les deux structures.

Passé professionnel en 2019, Onley compte deux victoires à son actif (une étape du Tour Down Under en 2024, une étape du Tour de Suisse cette année) mais il s'est surtout révélé comme un coureur de classement général. En 2025, il a fini 4e du Tour de France, 3e du Tour de Suisse et 4e place du Tour de Grande-Bretagne.

"Les performances d'Oscar en 2025 ont été vraiment incroyables. J'ai couru mon premier Tour de France quand j'avais 21 ans, alors voir ce qu'il a réussi cette année sur le Tour à 22 ans, c'était vraiment impressionnant", a déclaré dans un communiqué Geraint Thomas, retraité du peloton devenu directeur sportif de l'équipe Ineos Grenadier.



CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal Un doublé pour Nicolas Jackson Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Sénégal a bien négocié son entrée dans la CAN 2025. A Tanger (groupe D), les Lions de la Teranga ont battu le Botswana 3-0. Les Sénégalais ont dominé et auraient pu gagner plus nettement encore.

Après avoir galvaudé plusieurs occasions, c'est Nicolas Jackson qui a trouvé la faille à la 40e. L'attaquant prêté par Chelsea au Bayern Munich s'est aussi fait l'auteur du 2-0 peu avant l'heure de jeu (59e). Ndiaye a scellé le score final (90e). Dans ce même groupe, la RD Congo s'est imposée 1-0 face au Bénin.

