L'Inter domine Cagliari ++ Vondrousova sous le coup d'une enquête

L'Inter domine Cagliari 3-0 Marcus Thuram est félicité après avoir ouvert la marque pour l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a fait le job vendredi lors de la 33e journée de Serie A. Les leaders milanais ont dominé Cagliari 3-0 pour prendre provisoirement 12 longueurs d'avance sur leur dauphin Naples.

Sans Yann Sommer, laissé au repos, mais avec Manuel Akanji aligné pendant toute la rencontre, les Nerazzurri ont forcé la décision après la pause. Des réussites de Marcus Thuram (52e) et de Nicola Barella (56e) leur ont permis d'éviter la peau de banane face à une équipe de Cagliari qui n'a que six points d'avance sur le premier relégable. Piotr Zielinski a scellé le score à la 92e minute.

L'Inter se rapproche donc un peu plus d'un 21e "scudetto", qui serait le deuxième en trois ans. L'équipe de Cristian Chivu a encore deux matches à domicile à disputer, et trois rencontres face à des mal classés ou relégables. De quoi voir venir à cinq journées de la fin, alors que le tenant du titre Naples accueillera la Lazio samedi lors de cette 33e journée.



Vondrousova sous le coup d'une enquête Marketa Vondrousova risque une lourde suspension Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Marketa Vondrousova, titrée à Wimbledon en 2023, fait l'objet d'une enquête pour dopage pour ne pas avoir fourni un échantillon lors d'un contrôle en décembre chez elle à Prague.

La Tchèque l'a révélé elle-même vendredi sur ses réseaux sociaux.

L'actuelle 46e joueuse mondiale, qui risque jusqu'à quatre ans de suspension, s'est justifiée en assurant que le contrôle n'était pas aux normes puisque la contrôleuse, envoyée par une agence allemande, ne s'était pas identifiée clairement et qu'elle avait eu peur de lui ouvrir sa porte.

"Depuis longtemps, je dois gérer des blessures, une pression constante et des problèmes de sommeil récurrents qui m'ont épuisée et fragilisée", indique-t-elle dans un long post sur Instagram où elle évoque également "des années de messages de haine et de menaces" qui ont sapé le sentiment de sécurité qu'elle éprouve chez elle.

"Quand quelqu'un a sonné à ma porte tard la nuit sans s'identifier clairement ni suivre le protocole, j'ai réagi comme une personne qui avait peur", poursuit-elle. L'ex-no 6 mondial fait également un parallèle avec sa compatriote Petra Kvitova, grièvement blessée à la main en 2016 après avoir ouvert sa porte à un homme armé d'un couteau. "Depuis ce qui est arrivé à Petra, nous n'accueillons pas des inconnus chez nous à la légère", écrit-elle.

"Pas dans les normes" Contacté par l'AFP, son avocat, Jan Exner, a déclaré que "le contrôle anti-dopage n'était simplement pas dans les normes". "Marketa avait donc une raison de ne pas fournir d'échantillon." Il a également précisé que les menaces évoquées par sa cliente émanaient de parieurs lui reprochant d'avoir perdu leurs mises à cause d'elle.

"Donc ce contrôle anti-dopage non réglementaire a créé une réaction aiguë au stress chez Marketa, ce que les experts tchèques et internationaux ont confirmé", a ajouté Exner, précisant qu'il allait tenter de convaincre l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) que le refus de Vondrousova d'ouvrir sa porte était légitime.

Marketa Vondrousova avait été alignée en double à Bienne les 10/11 avril en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Suisse. Elle avait connu la défaite au côté de Tereza Valentova face à la paire Belinda Bencic/Viktorija Golubic, mais la Tchéquie s'est tout de même qualifiée pour le tournoi final.



Septième titre d'affilée pour le NUC Le NUC a décroché son 7e titre national cosécutif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Neuchâtel UC a décroché vendredi le septième titre national de son histoire, le septième d'affilée.

Les joueuses de la coach Laura Girolami n'ont eu besoin que de trois matches pour vaincre Kanti Schaffhouses en finale des play-off de LNA.

Le NUC, qui s'était imposé en trois sets dans les deux premiers actes d'une série prévue au meilleur des cinq matches, n'a pas non plus tremblé vendredi soir devant son bouillant public de la Riveraine. La formation neuchâteloise a dominé Kanti Schaffhouse 3-0 (25-21 25-17 25-17) pour classer l'affaire.

Neuchâtel UC signe ainsi son quatrième triplé Championnat/Coupe/Supercoupe consécutif pour asseoir un peu plus sa domination en Suisse. Ce dernier match de la saison était chargé d'émotions du côté du NUC, qui a appris cette semaine le départ de la légende du club Tia Scambray.

Les Neuchâteloises ont réalisé un exercice 2025/26 parfait, alors qu'elles s'étaient retrouvées menées deux sets à zéro par Kanti Schaffhouse en Supercoupe en octobre. Elles n'ont subi qu'une seule défaite sur la scène nationale, à la fin janvier à Schaffhouse en championnat. Et n'ont pas perdu le moindre set en play-off...



Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs J.B. Bickerstaff a été élu coach de l'année par ses pairs en NBA Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson L'entraîneur des Detroit Pistons J.B. Bickerstaff a été élu entraîneur de l'année vendredi par l'association des coaches de NBA (NBCA).

L'Américain succède à son compatriote Kenny Atkinson, coach des Cleveland Cavaliers.

Arrivé dans le Michigan à l'été 2025, Bickerstaff (47 ans) a permis aux Pistons, après des années de galères, de retrouver les play-off l'an dernier. Detroit a ensuite dominé la Conférence Est lors de la saison régulière 2025/26 (60 victoires-22 défaites), une première depuis 2007.

Les Pistons entameront leurs play-off dimanche et affronteront soit les Charlotte Hornets soit le Magic d'Orlando, qui s'affrontent vendredi en barrage.



La Suisse se reprend et domine la Slovaquie Jan Cadieux (au centre) peut dire merci à Fabrice Herzog (68), qui a réussi 3 points vendredi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse a offert un premier succès à Jan Cadieux dès le deuxième match de son nouveau coach à la bande.

La sélection helvétique a battu la Slovaquie 5-3 vendredi à Topolcany pour conclure une première semaine de préparation au Mondial bien mouvementée.

Tout ne fut pas rose. Battue 3-1 par ce même adversaire 24 heures plus tôt au même endroit, la Suisse a montré deux visages bien distincts vendredi: conquérante jusqu'au 4-1 marqué à 35 secondes de la deuxième sirène, elle a témoigné au troisième tiers d'une certaine suffisance qui aurait pu lui coûter cher.

Parmi les points les plus positifs, cette équipe de Suisse a fait preuve d'une belle efficacité, grâce notamment à l'expérimentée triplette Scherwey-Haas-Herzog. Fabrice Herzog fut d'ailleurs l'homme du match avec ses 3 points.

Waeber a souffert Auteur de la passe décisive sur le 1-0 de Tristan Scherwey (15e), le rugueux attaquant - qui rejoindra Rapperswil-Jona cet été - a signé un doublé en profitant à chaque fois d'une passe armée derrière la cage. Il a inscrit le 2-0 (22e) grâce à un assist de Théo Rochette et le 3-1 (34e) sur une offrande de Tristan.

Cette troisième réussite helvétique a coupé les ailes des Slovaques, qui étaient revenus à 2-1 à la 27e en trouvant la faille à 5 contre 3. Mais le 4-1 leur a paradoxalement permis de trouver un second souffle, avec l'aide d'une équipe de suisse trop attentiste à l'entame de l'ultime période.

Ludovic Waeber, qui avait remplacé Kevin Pasche après le 3-1, a d'ailleurs souffert devant le filet helvétique. Il a concédé un premier but après 59 secondes de jeu seulement au troisième tiers, capitulant une deuxième fois dès la 45e alors que la Slovaquie évoluait à nouveau en supériorité numérique (4-3).

Le futur gardien de Gottéron a ensuite fait face à plusieurs situations chaudes, notamment lorsque la Slovaquie a bénéficié d'un nouveau "power-play" à 2'08 de la fin. Les Slovaques, qui ont donc pu évoluer à 6 contre 4, ont assiégé le but suisse, en vain. Et Ken Jäger a pu sceller le score dans une cage vide à 3'' du terme.



Alcaraz forfait pour le Masters 1000 de Madrid Carlos Alcaraz renonce au Masters 1000 de Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Carlos Alcaraz a annoncé vendredi déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, qui débute la semaine prochaine.

Le no 2 mondial avait été contraint de se retirer mercredi du tournoi de Barcelone en raison d'un poignet douloureux

"Il y a des nouvelles qu'il est très difficile d'annoncer. Madrid, c'est chez moi, c'est l'un des endroits les plus spéciaux du calendrier pour moi, et c'est pour ça que ça me fait tellement mal de ne pas pouvoir jouer ici pour la deuxième année consécutive", a écrit l'Espagnol sur les réseaux sociaux.

Battu en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo et dépossédé de la place de no 1 mondial par Jannik Sinner, Alcaraz était engagé cette semaine au tournoi ATP 500 de Barcelone. Mais lors de sa victoire mardi au 1er tour face au Finlandais Otto Virtanen, il avait fait appel à un kinésithérapeute, avant d'annoncer le lendemain renoncer au reste du tournoi catalan en raison d'un poignet droit douloureux.

"C'est une blessure plus sérieuse que ce à quoi on s'attendait, et je dois écouter mon corps. C'est avec une grande tristesse que je dois rentrer à la maison, pour être dans la meilleure condition physique le plus rapidement possible", avait alors expliqué le Murcien, âgé de 22 ans.

La durée de son indisponibilité n'est pas connue mais cette blessure intervient un peu plus d'un mois avant le principal rendez-vous de la saison sur terre battue, à Roland-Garros, où l'Espagnol doit défendre son titre un an après sa victoire mémorable en finale face à Sinner. Avant cela se tient durant la première quinzaine de mai le Masters 1000 de Rome.



Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens Binta Ndiaye, ici lors des Jeux olympiques de Paris, a réussi une belle performance en Géorgie (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La judokate suisse Binta Ndiaye a décroché vendredi sa première médaille internationale. Elle a remporté le bronze aux championnats d'Europe de Tbilissi chez les moins de 57 kg.

Dans la capitale géorgienne, la Vaudoise de 21 ans s'est inclinée en quart de finale face à la Serbe Maica Perisic avant de remporter deux combats pour aller décrocher sa médaille. Elle a d'abord battu la Russe Xenia Galitskaia en repêchage avant de dominer la Britannique Acely Toprak dans le duel pour le bronze.

Deux fois médaillée de bronze aux Mondiaux juniors (2021 et 2022), Binta Ndiaye n'avait encore jamais réussi une telle performance au plus haut niveau.

Cette médaille n’est toutefois pas une surprise, car la jeune Vaudoise s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises par le passé. Elle avait terminé deuxième du Grand Slam de Douchanbé (Tadjikistan) en 2024. Plus récemment, en novembre, elle était montée sur le podium au Grand Prix (l'échelon inférieur) de Zagreb.



Djokovic également forfait pour le Masters 1000 de Madrid Novak Djokovic était bien à Madrid, mais pour assister à un match d'Euroligue en compagnie du Slovène Luka Doncic. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Novak Djokovic a annoncé vendredi qu'il était insuffisamment remis pour disputer le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine. Le Serbe n'a plus joué depuis son élimination à Indian Wells.

"Madrid, malheureusement je ne serai pas en mesure de participer cette année. Je poursuis ma convalescence dans le but de revenir bientôt", a écrit le joueur aux 24 titres du Grand Chelem sur son compte Instagram.

Djokovic, 38 ans, touché à l'épaule droite, n'a plus joué depuis son élimination en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells il y a un mois, déclarant successivement forfait à Miami et Monte-Carlo, deux tournois de même catégorie.

Son retour est désormais espéré pour un autre Masters 1000, celui de Rome, durant la première quinzaine de mai, avant Roland-Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Le "Djoker" était toutefois présent à Madrid cette semaine, puisqu'il a assisté jeudi soir au match d'Euroligue de basket entre le Real Madrid et l'Etoile rouge de Belgrade au côté de la star slovène de la NBA, Luka Doncic.

L'ancien numéro un mondial occupe à ce jour la 4e place au classement ATP. Il avait peu de points à défendre à Madrid puisqu'il avait été éliminé l'an dernier dès son entrée en lice au 2e tour.



Affaire Fischer: Urs Kessler regrette cette fin, une enquête lancée Urs Kessler a pris la parole vendredi matin, sans donner beaucoup d'informations. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Deux jours après le licenciement du sélectionneur Patrick Fischer, la Fédération suisse s'est exprimée sur cette semaine mouvementée. Le président Urs Kessler dit regretter cette fin.

À la tête de Swiss Ice Hockey (SIHF) depuis cet automne, Urs Kessler est pour l'instant le seul à prendre la parole. Les joueurs et le staff de la sélection, qui affrontent à nouveau la Slovaquie vendredi à Topolcany (16h30), au lendemain d'une première défaite (3-1), ne sont toujours pas autorisés à s'exprimer.

Vendredi matin, le président de la Fédération a dû répondre à de nombreuses questions lors d'une conférence de presse virtuelle. S'il a dit regretter la fin de l'histoire de Patrick Fischer à la tête de la sélection, Urs Kessler a principalement renvoyé vers une enquête administrative qui a été confiée jeudi à un organisme externe.

Celle-ci devra faire la lumière sur les dysfonctionnements survenus au sein de Swiss Ice Hockey depuis l'incident de la mi-mars. Pour rappel, Patrick Fischer a spontanément révélé lors d'un déjeuner organisé dans le cadre d'un tournage avec la SRF - en présence du responsable de la communication de la SIHF - qu'il avait été condamné pour avoir acquis un faux certificat Covid. Selon ses propres déclarations, Urs Kessler n'en a été informé que lundi.

À moins d'un mois du match d'ouverture du championnat du monde de Zurich et Fribourg face aux États-Unis (15 mai), le président espère un retour rapide au calme. Cela restera dans un premier temps un voeu pieux: puisque les joueurs ne sont pas autorisés à s'exprimer cette semaine, ils seront d'autant plus sous les projecteurs la semaine prochaine à l'occasion des matches de préparation contre la Hongrie à Bienne (23 et 24 avril).



Alexis Monney opéré de la main droite Alexis Monney devra porter une attelle pendant deux mois. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alexis Monney a été opéré de la main droite, a annoncé Swiss-Ski vendredi. Le Fribourgeois de 26 ans a chuté lors du super-G des championnats de Suisse de Saint-Moritz samedi dernier.

Le spécialiste des épreuves de vitesse a subi une fracture du lunatum, un os situé au niveau du poignet. Il a été opéré mercredi avec succès, informe Swiss-Ski.

Alexis Monney devra porter une attelle pendant les deux prochains mois, mais il devrait être opérationnel pour les préparatifs estivaux en vue de la prochaine saison de Coupe du monde. Cet hiver, le skieur des Paccots est monté à deux reprises sur le podium (2e du super-G de Livigno et 2e de la descente de Garmisch).



Fin de saison régulière décevante pour les Suisses de NHL Nino Niederreiter et les Jets ont fini la saison régulière sur une défaite (archives). Image: KEYSTONE/AP/John Locher La saison régulière de la NHL s'est achevée jeudi avec six derniers matches dans la Conférence Ouest. Dans le camp suisse, c'est la soupe à la grimace.

Déjà assurés de rater les play-off avec leur équipe respective, Roman Josi, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev ont connu des fortunes diverses jeudi. Josi a été ménagé pour le dernier match de Nashville, que les Predators ont perdu 5-4 face aux Ducks d'Anaheim.

Pius Suter s'est en revanche illustré avec St. Louis, délivrant un assist sur l'ouverture du score des Blues contre le Mammoth de l'Utah. Son équipe s'est finalement imposée 5-3 grâce à un triplé du Canadien Robert Thomas.

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont eux croisé le fer lors de la rencontre entre Winnipeg et San José. Les Sharks sont sortis vainqueurs (6-1) de ce match qui a vu Kurashev faire son retour au jeu après 13 matches comme surnuméraire.

Ces quatre hommes, tout comme les Suisses des New Jersey Devils (Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler), pourraient donc tous disputer le Mondial à Zurich et à Fribourg. Les deux seuls Suisses engagés dans les play-off sont Janis Moser (Tampa Bay) et Akira Schmid (Las Vegas).



Taylor Fritz sera de la partie au Geneva Open Taylor Fritz (ATP 8) disputera pour la quatrième année consécutive le Geneva Open (17-23 mai). Les organisateurs de l'ATP 250 genevois ont annoncé sa participation vendredi.

Demi-finaliste sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 pour sa première participation, Taylor Fritz est pour l'heure le joueur le mieux classé à s'être engagé auprès des organisateurs. Il est le seul Américain à s'être hissé en finale d’un tournoi du Grand Chelem chez les messieurs depuis 2010 (US Open 2024).

Taylor Fritz (28 ans) s'avance comme l’une des quatre têtes d’affiche du tournoi avec Stan Wawrinka (ATP 107), Casper Ruud (ATP 12) et Alexander Bublik (ATP 11). Les organisateurs espèrent encore attirer de gros poissons, notamment le tenant du titre Novak Djokovic (ATP 4) qui avait conquis son 100e titre ATP l'an dernier à Genève. L'Entry List sera dévoilée mardi prochain, et elle sera complétée par trois "wild cards".



Sprunger et Fribourg ont "les armes pour bousculer" Davos L'attente a trop duré. Fribourg-Gottéron veut briser sa malédiction face au HC Davos et à ses 31 titres dès samedi, après avoir perdu ses quatre premières finales de play-off en National League.

"C'est l'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron", avait lâché à Keystone-ATS le futur retraité et emblématique capitaine fribourgeois Julien Sprunger avant le début du quart de finale face à Rapperswil-Jona. N'empêche que l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir, même si la jeune équipe du coach Roger Rönnberg devrait aussi avoir son mot à dire lors des années à venir.

Davos a certes impressionné tant au cours de la saison régulière, bouclée avec 17 points d'avance sur son dauphin Gottéron, que lors des play-off, dans lesquels ils n'ont perdu que deux matches (un face à Zoug, un autre face au double tenant du titre Zurich). Mais "on a les armes pour les bousculer", assure Julien Sprunger, interrogé à l'issue de la demi-finale face au GSHC.

Et pour cause: Gottéron affiche un bilan de deux victoires pour deux défaites face à la troupe du coach Josh Holden dans le championnat régulier. Les Dragons ont gagné deux fois à domicile, et se sont inclinés deux fois dans la "cathédrale" grisonne. Ils y ont tout de même subi une troisième défaite cette saison, en demi-finale de la Coupe Spengler.

"Ca va faire des heures de car", sourit le no 86. "Je pense que Davos est l'équipe à battre. On a eu de gros matches pendant la saison contre eux, on a perdu cette demi-finale de Coupe Spengler (3-1). C'est vraiment une excellente équipe. Davos sera le favori aussi dans cette finale", souligne-t-il plus sérieusement.

"Mais on n'a vraiment rien à perdre, on va vraiment essayer de tout donner", enchaîne le quadragénaire, pour qui la pression est légèrement retombée après ce quart de finale de tous les dangers face à Rappi (victoire au match no 7, en prolongation). "J'étais beaucoup plus calme dans la série face à Genève", glisse-t-il.

"J'ai réussi à me concentrer sur le hockey. Toutes ces émotions étaient très intenses, et je m'étais un peu perdu dans tout cela. En demi-finale j'ai vraiment essayé de profiter à fond, de donner tout ce que j'avais. Je me sentais beaucoup plus libre et beaucoup mieux sur la glace", assure-t-il.

"Presque la fin rêvée" Cette insouciance et cette légèreté, les Dragons en auront bien besoin en finale. Le spectre des quatre finales perdues (deux face à Berne, en 1992 et 2013, deux face à Kloten, en 1993 et 1994) rôde toujours du côté de St-Léonard. Surtout celui de la finale de 2013, abordée avec l'avantage de la glace.

Julien Sprunger n'a pas de souvenir des finales des années 90. "J'étais trop petit, j'avais 4-5 ans", rappelle-t-il. Le scénario de celle de 2013 est en revanche encore bien présent dans son esprit. Il se remémore ainsi tout d'abord l'après-finale: "Voir l'adversaire soulever la coupe, c'est toujours difficile".

Pas question de s'infliger les mêmes images 13 ans plus tard. "Quand tu te qualifies pour une finale, je crois que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller au bout et de gagner", lâche-t-il. "Avec la saison qu'on a eue, avec les play-off qu'on a réussis jusqu'à maintenant, on sent qu'on a un potentiel. On a cette ambition d'aller au bout. Donc on ne pense qu'à la victoire", assure-t-il.

Julien Sprunger a bien l'intention de savourer chacun des derniers moments de sa carrière. "C'est assez extraordinaire de pouvoir jouer une finale lors de ma dernière saison. Avec cette qualification, c'est presque la fin rêvée. C'était pour ça qu'on s'est battu, qu'on a travaillé. Je pense qu'on l'a mérité grandement, et on en profite à fond", explique-t-il encore.

Un impressionnant 29-3 L'ancien international suisse est conscient que le public fribourgeois peut aider l'équipe à soulever des montagnes. "Nos supporters sont de toute façon là, le lundi, le mardi, le mercredi, à n'importe quel mois de l'année. On doit profiter de ces moments aussi. Je peux en témoigner: ça fait quasiment 25 saisons que je joue, c'est seulement notre deuxième finale", souligne-t-il.

Malgré le soutien sans faille de son public, Gottéron n'affiche pas un bilan si impressionnant que cela à St-Léonard: 26 succès pour sept défaites, dont deux concédées en quart de finale face à "Rappi". Le HC Davos est en revanche quasi intouchable à domicile en championnat: 29 victoires, pour trois revers.

Or, pour triompher, il faudra gagner au moins une fois en terre grisonne, où le dernier échec du HCD remonte au 28 février face à Kloten. Dans le vestiaire fribourgeois, on se souviendra toutefois qu’on avait gagné à trois reprises à Davos en 2024/25, notamment en demi-finale d'une Coupe Spengler que les Dragons avaient remportée 24 heures plus tard.



La maîtrise du SC Fribourg Yuito Suzuki (de dos) est notamment félicité par Johan Manzambi (à gauche) après le 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/SALVADOR SAS Le SC Fribourg a décroché avec la manière son ticket pour les demi-finales de l'Europa League.

Johan Manzambi et ses équipiers sont allés s'imposer 3-1 sur la pelouse du Celta Vigo en quart de finale retour, après l'avoir emporté 3-0 à l'aller.

Crédité de la passe décisive sur le premier but allemand une semaine plus tôt en Forêt-Noire, Johan Manzambi était une nouvelle fois titulaire dans les rangs du SC Fribourg. Le Genevois de 20 ans fut même à l'origine du 3-0, inscrit par Yuito Suzuki (50e).

Auteur d'un superbe solo le long de la ligne de touche, Manzambi a vu son tir être repoussé par le gardien de Vigo. Mais le ballon a été récupéré par Vincenzo Grifo, lequel a servi en retrait Suzuki. Ce dernier avait déjà marqué le 2-0 (39e), l'ouverture du score ayant été signée Igor Matanovic (33e).

Manzambi est sorti du terrain à la 71e minute. Le défenseur schaffhousois Bruno Ogbus est entré en jeu au même moment au sein de l'équipe du coach Julian Schuster, laquelle affrontera en demi-finale le Betis Séville de Ricardo Rodriguez ou le Sporting Braga.

