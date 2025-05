La Suisse se hisse en quarts de finale ++ Aarau gagne à Carouge

La Suisse bat la Norvège 3-0 et se hisse en quarts de finale Sven Andrighetto (à gauche) a ouvert la marque vendredi Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI En battant la Norvège vendredi lors du Mondial à Herning, la Suisse a validé son ticket pour les quarts de finale. Les joueurs de Patrick Fischer se sont imposés 3-0.

Première partie de mission accomplie. En dominant la Norvège, la Suisse a atteint son objectif en étant mathématiquement sûre d'avoir droit aux matches à élimination directe dès jeudi prochain. Même si Patrick Fischer et ses hommes en veulent plus, il s'agissait de franchir cette première étape.

Et autant dire que les Helvètes n'ont pas franchement tremblé. Dominateurs dès le lancer de puck, les Suisses ont ouvert le score sur leur premier jeu de puissance. Ce fut un classique du genre "made in Zurich Lions": Malgin a transmis à Kukan qui a trouvé Andrighetto pour un missile en lucarne chronométré à 153 km/h. Le numéro 85, auteur d'un quadruplé la veille, a donc inscrit cinq buts suisses d'affilée.

Une bonne nouvelle pour compenser la mauvaise, celle de la fin de tournoi de Nico Hischier, touché musculairement contre les Allemands jeudi. Ce forfait a une fois encore contraint Patrick Fischer à changer toutes ses lignes. S'il a remis Riat avec la paire zurichoise Malgin-Andrighetto, ce fut pour placer Sandro Schmid avec Kevin Fiala et Timo Meier. Victime collatérale de ce remaniement, Tyler Moy a pris place à l'aile droite de Ken Jäger avec Simon Knak, tandis que le 4e trio a vu Ambühl au côté de Baechler et Bertschy.

Charlin blanchi Réintégré, Grégory Hofmann a officié comme 13e attaquant. Mais le Jurassien bernois s'est signalé en marquant le 2-0 à la 15e d'un joli tir. De quoi lui redonner confiance, même face à une équipe limitée telle que la Norvège. En trompant le portier Arntzen à la 29e, Tyler Moy a mis fin au suspense et aux très maigres espoirs des Vikings.

Logiquement titularisé devant le filet, Stéphane Charlin n'a pas eu une partie facile, avec comme contre le Danemark assez peu de travail à faire. Mais le Genevois a su se montrer à son avantage pour signer son premier blanchissage sous le maillot national. Au final, Malgin et ses coéquipiers ont fait un match sérieux, sans folie.

La Suisse a encore deux matches avant de pouvoir penser à son quart de finale. Dimanche soir (20h20), les Helvètes se frotteront à la Hongrie qui a mené 2-0 en début de match face aux Danois avant de voir les Scandinaves se réveiller pour s'imposer finalement 8-2.



Un cinquième succès pour la Suède Elias Lindholm (28) a signé un triplé face à la Slovénie Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund/TT La Suède n'a toujours pas égaré le moindre point à Stockholm dans le groupe A du Mondial. Le Tre Kronor a dominé la Slovénie 4-0 pour cueillir son cinquième succès dans le temps réglementaire.

Ecrasée 9-1 par la Finlande la veille, la Slovénie a fait meilleure figure face à la Suède. Il a ainsi fallu attendre la 26e minute pour voir son portier Lukas Horak capituler, sur une réussite de l'attaquant de Boston Elias Lindholm. Ce dernier a inscrit les trois premiers buts de son équipe vendredi.

La Suède devrait pouvoir poursuivre son sans faute samedi après-midi, avec un match prévu face à la France. La troupe de Sam Hallam subira un test d'un tout autre niveau pour sa dernière rencontre dans cette phase préliminaire, mardi soir face au Canada de Sidney Crosby et Nathan MacKinnon.



Aarau gagne à Carouge et s'assure la 2e place La joie des joueurs d'Aarau, qui joueront le barrage face à l'avant-dernier de Challenge League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aarau disputera le barrage de promotion/relégation les 27 et 30 mai.

Les hommes de Brunello Iacopetta sont assurés de terminer au 2e rang de la Challenge League grâce à leur succès (2-1) obtenu sur la pelouse d'Etoile Carouge vendredi lors de l'avant-dernière journée.

Ce succès du FC Aarau, qui restait sur neuf matches consécutifs sans victoire en championnat (sept nuls, deux défaites), fut très long à se dessiner. Deux réussites de Yannick Touré aux 90e et 93e minutes ont permis aux Argoviens de s'assurer la 2e place.

Aarau, qui n'a plus évolué en Super League depuis l'exercice 2014/2015, disputera son premier barrage depuis le printemps. Les Argoviens avaient alors subi un échec mortifiant face à Neuchâtel Xamax, qui avait passé l'épaule aux tirs au but après avoir été écrasé 4-0 à La Maladière à l'aller.

Le derby romand programmé vendredi a vu Neuchâtel Xamax s'imposer 3-1 à Nyon. Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part ramené les 3 points de son déplacement à Wil (2-1), alors que Thoune s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Bellinzone.



M. Kambundji à la peine, Lobalu en forme Le Saint-Gallois Dominic Lobalu affrontera les redoutables Ethiopiens Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Mujinga Kambundji a manqué le coche pour son premier 100 m de la saison en plein air.

La championne du monde 2025 du 60 m en salle a dû se contenter d'un chrono de 11''49 vendredi à Doha, théâtre de la troisième étape de la Ligue de diamant. Dominic Lobalu s'est quant à lui illustré en se classant 2e du 5000 m.

Les conditions étaient pourtant idéales pour du sprint, avec une température de 33 degrés et un vent favorable de 2,0 m/s. Mais Mujinga Kambundji, qui avait renoncé à s'aligner à Shanghai au début du mois après être tombée malade, est encore loin de sa meilleure forme. La Bernoise de 32 ans a terminé au dernier rang.

La légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce s'est quant à elle classée 4e de cette course, remportée par sa compatriote Tia Clayton en 10''92 (meilleure performance mondiale de l'année). La Jamaïcaine de 38 ans, qui lance ce qui devrait être sa dernière saison sur piste, a réussi un chrono de 11''05.

Dominic Lobalu a en revanche visiblement surmonté ses problèmes de santé. Le Saint-Gallois d'adoption a pris la 2e place du 5000 m en 13'17''70, seulement battu par Reynold Cheruiyot (13'16''40). Dans une course tactique, il s'est placé en tête dans l'avant-dernier tour mais n'a pas pu contrer l'attaque du Kényan (13'16''40).

Lobalu avait dû renoncer à s'aligner sur le Grand Slam Track en mars en raison d'une élongation à la cuisse et s'était retiré de la course mi-avril lors des championnats d'Europe du 10 km. Le médaillé d'or (10'000 m) et de bronze (5000 m) des championnats d'Europe 2024 à Rome est à nouveau en forme.

Troisième suisse engagé au Qatar, William Reais a logiquement pris la 8e et dernière place d'un 200 m remporté en 20''10 par le champion olympique 2024 de la discipline Letsile Tebogo, lequel a coupé son effort sur les derniers mètres. Le Grison n'a pu faire mieux que 20''93.



Stricker face à un qualifié au 1er tour à Genève Dominic Stricker affrontera un qualifié au 1er tour à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Seul Suisse admis directement dans le tableau final du Geneva Open, Dominic Stricker (ATP 258) aura un 1er tour à sa portée. Il se mesurera à un joueur issu des qualifications pour son entrée en lice.

Le gaucher bernois aurait un joli défi à relever en cas de victoire. Il retrouverait en 8e de finale le Tchèque Tomas Machac (ATP 20), finaliste malheureux l'an dernier sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives et vainqueur de l'ATP 500 d'Acapulco cette année.

Principale tête d'affiche d'un tournoi privé de son tenant du titre Casper Ruud (forfait), Novak Djokovic (ATP 6) en découdra avec le vainqueur de l'édition Marton Fucsovics (ATP 134) ou avec Zizou Bergs (ATP 50) au 2e tour. L'ex-no 1 mondial avait atteint les demi-finales l'an dernier à Genève, s'inclinant face à Machac.

Deux autres Helvètes seront par ailleurs engagés dès samedi sur le front des qualifications, face à des Australiens. Le Tessinois Remy Bertola (ATP 297) se frottera au 1er tour à la tête de série no 1 James Duckworth (ATP 90), alors que le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 514) en découdra avec Tristan Schoolkate (ATP 129).



Alcaraz domine Musetti et se hisse en finale Carlos Alcaraz jouera la finale à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Carlos Alcaraz (ATP 3) jouera dimanche la finale du Masters 1000 de Rome. L'Espagnol s'est imposé 6-3 7-6 (7/4) devant l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9) vendredi dans la première demi-finale.

Vainqueur en avril du Masters 1000 de Monte-Carlo mais absent à Madrid à cause d'une blessure, Carlos Alcaraz s'est donc pleinement rassuré sur la terre battue du Foro Italico. Il aura un titre à défendre à Roland-Garros dès le 25 mai.

Alcaraz, qui vise un 19e trophée sur le circuit principal, sera opposé dimanche en finale à l'Italien Jannik Sinner, no 1 mondial de retour en compétition après trois mois de suspension, ou à l'Américan Tommy Paul (ATP 12).



Ayuso s'impose à Tagliacozzo, Roglic en rose Primoz Roglic a récupéré le maillot rose après la 1re étape de momtagne du Giro Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Juan Ayuso a remporté la 7e étape du Tour d'Italie vendredi au sommet de Tagliacozzo, L'Espagnol a devancé de quatre secondes les autres favoris au terme de cette première explication en montagne.

Le leader de l'équipe UAE, principal favori de ce Giro avec le Slovène Primoz Roglic, a accéléré à 600 mètres de l'arrivée pour signer sa sixième victoire de la saison, la première sur les routes du Tour d'Italie.

Primoz Roglic, qui a terminé 4e de l'étape, retrouve quant à lui le maillot rose de leader qu'il avait déjà porté pendant une journée sur ce Giro. Leader de la formation suisse Tudor, l'Australien Michael Storer a rallié l'arrivée au 10e rang avec 8'' de retard.



Hischier manquera la suite du Mondial Le Mondial de Nico Hischier (à terre) est terminé Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Championnat du monde 2025 est terminé pour Nico Hischier, a annoncé Swiss Ice Hockey.

Le capitaine de l'équipe de Suisse souffre d'une blessure musculaire, contractée jeudi face à l'Allemagne. Il commencera sa rééducation à Herning.

Le centre des New Jersey Devils s'est blessé lors du premier tiers-temps face à l'Allemagne. Grimaçant à l'heure de regagner les vestiaires, il boîtait au moment de quitter la patinoire.

Ce forfait est un gros coup dur pour le sélectionneur Patrick Fischer, même si la Suisse a maîtrisé son sujet face à l'Allemagne après la blessure de Hischier. Le Haut-Valaisan est le leader du vestiaire helvétique.



Une invitation pour Dominic Stricker à Genève Dominic Stricker a h Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dominic Stricker (ATP 258) disputera le Geneva Open, qui démarre dimanche sur la terre battue du Parc des Eaus-Vives.

Le Bernois a hérité d'une invitation, tout comme le Français Arthur Cazaux (ATP 116) et le Serbe Dusan Lajovic (ATP 131).

Star annoncée du tournoi, Novak Djokovic (ATP 6) n'a finalement pas besoin de la "wild card" que lui avaient délivrée les organisateurs. L'homme aux 24 titres majeurs bénéficie d'un point de règlement des tournois ATP 250 qui autorise un joueur à s’inscrire jusqu'au jeudi précédant le tournoi, à condition que son classement l'autorise à figurer dans l'Entry List publiée quatre semaines auparavant.

En quête de confiance - et d'un succès sur l'ATP Tour depuis l'automne dernier, Dominic Stricker revient au Geneva Open quatre ans après y avoir décroché son premier succès sur le circuit principal. Le gaucher bernois, alors âgé de 18 ans, avait même atteint les quarts de finale de ce tournoi grâce notamment à une victoire sur Marin Cilic.



Amende et travaux d'intérêt général pour Taulant Xhaka Taulant Xhaka (ici en Coupe de Suisse en août dernier) s'est excusé après son comportement déplacé. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Taulant Xhaka s'est vu infliger par l'ASF une amende de 7500 frs ainsi que 18 heures de travaux d'intérêt après ses dérapages lors des célébrations du titre de champion du FC Bâle le week-end dernier.

Le club doit en outre encore prononcer sa propre sanction.

Les heures de travail d'intérêt général devront être effectuées en lien avec le football, "à titre de compensation pour l'image négative donnée en public par le joueur", indique l'ASF. Taulant Xhaka, qui arrête sa carrière, a aussi été condamné à un match de suspension.

L'international albanais de 34 ans avait allumé un engin pyrotechnique et proféré des insultes et des propos haineux contre le FC Zurich et GC lors de la fête suivant l'obtention du titre de son équipe dimanche dernier en ville de Bâle. Il a ensuite présenté ses excuses sur le site du club.



Un contre-la-montre en côte pour la 4e édition en août Marlen Reusser, une des vedettes annoncées sur les routes romandes en août. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La spécialiste du "chrono" Marlen Reusser, médaillée d'argent aux JO et aux Mondiaux 2021, a été exaucée par les organisateurs du Tour de Romandie féminin.

Un contre-la-montre a été intégré au programme de la 4e édition, qui aura lieu du 15 au 17 août.

Particularité, ce "clm" se déroulera en côte, sur 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon, la 1re journée, ont indiqué les organisateurs lors du dévoilement de l'affiche vendredi à Montreux, en présence d'Amina Lanaya, directrice générale de l'UCI, et de Mauro Gianetti, CEO de l'UAE Team Emirates.

La 2e étape, en montagne, reliera Conthey à La Tzoumaz sur 125 km, et la 3e se fera sur une boucle à Aigle, la capitale du cyclisme, sur 130 km.

"On n'avait jamais fait de contre-la-montre en montagne jusqu'à présent", a indiqué le patron de l'épreuve Richard Chassot au micro de Keystone-ATS. "Les grimpeuses auront une belle carte à jouer, au sortir du Tour de France", a-t-il ajouté.

La Bernoise Marlen Reusser retrouvera sur les routes du TdR la favorite néerlandaise Demi Vollering, gagnante de la Vuelta cette année et du Tour de France 2023. La Suisse sera présente en force, avec aussi Noemi Ruegg et la polyvalente Genevoise Elise Chabbey.

Parmi les quelque 500 convives réunis dans un palace de Montreux vendredi pour la présentation figurait Tadej Pogacar. Le grand champion slovène de l'UAE Team Emirates dit apprécier la Suisse romande et vouloir disputer un jour le TdR, sans préciser si ce sera déjà en 2026 ou plus tard, indiquent les organisateurs.



L'UEFA critique Infantino, en retard au Congrès de la FIFA Gianni Infantino a été critiqué pour être arrivé en retard au Congrès de la FIFA Image: KEYSTONE/AP/Fernando Calistro L'UEFA a critiqué mercredi l'attitude de Gianni Infantino, arrivé en retard au 75e Congrès de la FIFA à Luque au Paraguay. Elle a dénoncé des changements "regrettables".

Le début du Congrès a été repoussé de deux heures, laissant le temps au président de la FIFA Gianni Infantino d'arriver en provenance du Moyen-Orient où il accompagnait Donald Trump. "Les changements de dernière minute des horaires du Congrès de la FIFA sont profondément regrettables", a écrit l'UEFA dans un communiqué.

"Changer le calendrier à la dernière minute pour ce qui semble simplement arranger des intérêts politiques privés ne rend aucun service au football et semble faire passer ses intérêts au second plan", a ajouté l'UEFA.

Plusieurs représentants européens, dont le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, ont protesté en quittant la salle une fois le Congrès lancé.

Infantino s'est excusé pour son retard, invoquant des problèmes d'avion, tout en insistant sur l'importance de sa présence ces jours-ci au Qatar, hôte du dernier Mondial, et en Arabie saoudite, qui organisera l'édition 2034. Le président de la FIFA accompagnait le président américain Donald Trump, en visite officielle, après s'être rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.



Nouvelle tempête à la tête de la fédération brésilienne Ednaldo Rodrigues a été mis à l'écart de la présidence de la CBF sur une décision de justice Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDR� COELHO Quelques jours seulement après la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleçao, la Confédération brésilienne (CBF) a replongé dans la crise.

La justice a ordonné jeudi une nouvelle mise à l'écart de son président.

Un tribunal de Rio de Janeiro a déclaré "nul" et non avenu un accord qui avait maintenu à son poste Ednaldo Rodrigues, déjà écarté momentanément de ses fonctions fin 2023. La CBF ne s'est pas encore prononcée sur le sujet.

Cette décision, motivée par un soupçon de "falsification" d'une signature, sème encore plus le trouble dans le football brésilien, alors que les quintuples champions du monde affichent des résultats récents et un niveau de jeu indignes de leur rang.

"Incapacité mentale" Le juge Gabriel de Oliveira Zefiro, du Tribunal de justice de Rio, a ordonné "la mise à l'écart de la direction actuelle de la CBF" et chargé Fernando José Sarney, vice-président de la fédération, d'organiser une nouvelle élection "le plus rapidement possible", selon la décision judiciaire à laquelle l'AFP a eu accès.

Premier président noir de la CBF, Ednaldo Rodrigues, 71 ans, avait été réélu à l'unanimité le 24 mars. Il était le seul candidat lors de ce scrutin, l'ancien attaquant Ronaldo ayant abandonné la course quelques semaines plus tôt.

"Je déclare l'accord nul, en raison de l'incapacité mentale de l'un des signataires, Antonio Carlos Nunes de Lima, et de la possible falsification de sa signature", a justifié le magistrat.

"Certitude absolue" Peu avant que cette décision de justice ne soit rendue publique, Ednaldo Rodrigues a déclaré à la presse, à l'occasion du Congrès de la FIFA à Asuncion au Paraguay, avoir la "certitude absolue" que M. Nunes de Lima, un ex-président de la CBF, avait signé le document "en toute conviction".

Cet accord signé en janvier était censé mettre fin au contentieux sur la première élection de M. Rodrigues en mars 2022. En raison de ce contentieux, le président de la CBF avait été écarté de ses fonctions sur ordre judiciaire en décembre 2023. Mais à la faveur d'une décision de la Cour suprême, il avait retrouvé son poste quelques semaines plus tard, après des menaces de rétorsion de la FIFA pour ingérence.



Les Jets ne sont plus menés que 3-2 par les Stars La joie de Mark Scheifele (55), auteur du 1er des 4 buts marqués par les Jets jeudi Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Meilleure équipe de la saison régulière, Winnipeg peut toujours espérer se hisser en finale de la Conférence Ouest de NHL.

Les Jets de Nino Niederreiter se sont imposés 4-0 jeudi face aux Dallas Stars de Lian Bichsel, qui ne mènent plus que 3-2 dans la série.

Dos au mur, les Jets ont maîtrisé leur sujet dans ce match 5, même s'ils ont dû patienter jusqu'à la 27e minute pour ouvrir la marque et qu'ils n'ont inscrit le 2-0 qu'à la 43e. La franchise canadienne a ainsi cadré 22 tirs au cours des deux premières périodes, contre seulement 9 pour Dallas au cours des 40 premières minutes de jeu.

L'homme du match fut le centre canadien Mark Scheifele, auteur du premier but et crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 inscrit par l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers. Ce dernier a scellé le score dans une cage vide à 45 secondes de la fin du temps réglementaire.

Les deux Suisses opposés dans cette série sont restés discrets. L'attaquant grison de Winnipeg Nino Niederreiter a été aligné durant 14'05, réussissant 6 charges pour un bilan neutre. Le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel affiche lui aussi un bilan neutre, après avoir griffé la glace pendant 11'27.

Tête de série no 1 à l'Est, Washington a pour sa part été éliminé en cinq matches par Carolina. Les Capitals d'Alex Ovechkin se sont inclinés 3-1 jeudi à domicile face aux Carolina Hurricanes, qui disputeront leur deuxième finale de Conférence en trois ans face à Florida ou à Toronto.