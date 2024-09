Les Finlandais offrent à Genève son premier succès ++ Young Boys rechute

Les Finlandais offrent à Genève son premier succès à Bienne Genève-Servette a signé son premier succès de la saison sur la glace de Bienne. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Privés de succès lors de leurs trois premières sorties en National League, les Genevois ont lancé leur saison en s'imposant 4-0 dans le Seeland, samedi. Fribourg et Lausanne ont aussi gagné. La mise en route des champions d'Europe se faisait attendre depuis la reprise. A Bienne, il a fallu moins de deux minutes à Vincent Praplan pour mettre Genève-Servette sur orbite. Dès la 8e minute, la triplette finlandaise Manninen, Granlund et Hartikainen le buteur avait même doublé l'avantage des visiteurs grenat. Après ce premier tiers totalement à leur avantage, les joueurs de Jan Cadieux semblaient partis pour un succès fleuve face à des Biennois très hésitants. Mais ces derniers ont trouvé le moyen d'éviter l'hémorragie défensive après le retour des vestiaires. La partie s'est alors verrouillée et il a fallu attendre la contre-attaque à nouveau orchestrée par la ligne nordique du GSHC pour voir Manninen mettre son équipe à l'abri (54e). Hartikainen a encore salé l'addition dans la cage vide (59e) Avec ces trois points, Genève revient à une longueur de Bienne, qui stagne à la 12e place après son mauvais week-end. Les Dragons se paient le leader Fribourg-Gottéron a également redressé la barre, en s'imposant 2-0 à domicile devant le leader Zurich Lions. Un but de Jacob de la Rose en début de période médiane (25e) a lancé les Dragons sur la voie de leur deuxième succès de la saison. Le match est ensuite resté incertain jusqu'au bout, avant que Nathan Marchon ne mette fin au suspense avec le 2-0 dans la cage vide à 1'04'' de la sirène finale. A Rapperswil, où il ne s'était plus imposé depuis 2021, Lausanne a pour sa part enfin mis un terme à la malédiction. Les Lions l'ont emporté 3-2 au terme des tirs aux buts dans l'antre des Saint-Gallois, qui occupaient la troisième place du classement provisoire. C'est Jason Fuchs qui a finalement permis au LHC de réussir un week-end à quatre points, en inscrivant le tir décisif entre les jambières d'Ivars Punnenovs. Dans le temps réglementaire, les Vaudois avaient deux fois mené au score avant de voir Rapperswil revenir et manquer de peu de les crucifier dans la prolongation. Ajoie perd encore La série noire s'est en revanche poursuivie pour Ajoie, qui a subi aux mains de Langnau son sixième revers en autant de parties. Les Jurassiens se sont inclinés 4-1 dans l'Emmental, après avoir encaissé deux buts en infériorité numérique dès le tiers initial. Pour les Ajoulots, l'exercice 2024-2025 s'annonce aussi difficile que le précédent. Sur les autres patinoires, Berne a dominé Ambri 4-0, Lugano s'est défait de Kloten 4-2 pour prendre la tête du classement et Davos est allé punir Zoug 6-2 à l'extérieur.

Young Boys rechute au Wankdorf Filip Ugrinic (à gauche) et YB n'y arrivent toujours pas cette saison en Super League. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Young Boys n'a toujours pas gagné à domicile cette saison en Super League. Les Bernois ont rechuté au Wankdorf samedi, battus par Grasshopper (1-0). Les hommes de Patrick Rahmen, qui avaient débloqué leur compteur en championnat dimanche dernier sur la pelouse de Winterthour (4-1), sont retombés dans leurs travers. Pas de quoi rassurer leurs supporters à trois jours d'un déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Un seul but de Giotto Morandi survenu après moins de quatre minutes de jeu a suffi au bonheur des Sauterelles. Le milieu zurichois a vu son tir être dévié par le retour défensif de Mohamed Ali Camara et lober le portier d'YB David von Ballmoos. Pour ne rien arranger, les champions de Suisses ont perdu leur capitaine Loris Benito, sorti sur blessure en deuxième période. Avec six points en huit matches, YB est scotché à l'avant-dernière place du classement, à deux points de GC, désormais huitième.

La même chanson pour Ludovic Magnin et le Lausanne-Sport Les Lausannois n'ont pas réussi à marquer de but à Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Ludovic Magnin l’avoue sans détour: son Lausanne-Sport n’est toujours pas taillé pour vraiment rivaliser avec les meilleures formations du pays sur les pelouses naturelles. "C’est à chaque fois pareil. Nous avons été dominés dans les duels. Sur une pelouse aussi lourde, nous avons manqué de force physique, souligne l’entraîneur vaudois. Sans gagner les deuxièmes ballons, il est difficile de se montrer dangereux. Mais néanmoins, nous avons eu une réelle occasion pour égaliser." L'entraîneur songe au duel perdu devant Jérémy Frick par Alban Ajdini peu avant la pause. "Très déçu" du résultat, Ludovic Magnin ne conteste toutefois pas l'issue de ce derby. "Servette mérite sa victoire, dit-il. Il s’est appuyé sur son expérience européenne pour gérer la fin de la rencontre. Servette était un poil mieux que nous. Il a gagné d’un poil..." Samedi prochain, Lausanne se déplacera à Lucerne. Ludovic Magnin a une semaine devant lui pour donner du coffre à son équipe pour éviter une quatrième défaite de rang sur herbe. Le seul point ramené à l’extérieur cette saison en Super League a été cueilli sur le synthétique du Wankdorf.

Bayern Munich et Bayer Leverkusen se neutralisent Duel entre Musiala et Xhaka Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le choc de la 5e journée de Bundesliga n'a pas eu de vainqueur. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen se sont séparés sur un nul 1-1 qui laisse les Bavarois en tête du classement. Les visiteurs ont ouvert le score par Andrich, sur service de Granit Xhaka (31e). Coupable sur cette réussite, Pavlovic s'est fait pardonner peu après en égalisant de belle manière (39e). Le Bayern a ainsi égaré ses premiers points de la saison, après quatre succès. L'équipe de Vincent Kompany compte 13 points, soit 2 d'avance sur Leipzig et 3 sur Leverkusen et Borussia Dortmund.Foot

Alexander Ritschard en finale au Portugal Alexander Ritschard vit la meilleure saison de sa carrière sur le circuit Challenger (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alexander Ritschard (ATP 121) continue de faire forte impression sur le circuit Challenger. Le Zurichois disputera dimanche sa quatrième finale de l'année après sa victoire en demi-finale à Lisbonne. Face à l'Américain Emilio Nava (ATP 194), Ritschard a remporté le tie-break du premier set avant de dérouler dans la deuxième manche pour s'imposer 7-6 (7/3) 6-0. Déjà vainqueur des tournois de Savannah et de Salzbourg cette année, il pourrait s'ouvrir les portes du top 100 mondial en cas de victoire en finale face au Belge Raphaël Collignon. De son côté, Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) a vu son parcours prendre fin en demi-finale du Challenger d'Orléans. Il a été battu par le Français Harold Mayot (ATP 115) en deux sets, 6-4 6-3.

Toujours une longueur d'avance pour le Servette FC A l'image de Yoan Severin ( Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le derby du Lac a rappelé une vérité implacable: malgré ses limites actuelles, le Servette FC possède toujours une belle longueur d’avance sur le Lausanne-Sport. Au Stade de Genève devant 12'185 spectateurs, les Grenat se sont imposés 1-0 pour retrouver avant les rencontres de dimanche son fauteuil de leader. Ce succès a été acquis sur une réussite de Dereck Kutesa à la 32e minute. L’international a surgi au second poteau pour exploiter une déviation d’Alexis Antunes sur un corner botté par Julian von Moos. Malgré ses 2m01, le gardien Karlo Letica a témoigné d'une passivité coupable sur cette action. Un Lausanne bien triste Ce succès ne souffre aucune discussion. Avec Kutesa, Antunes et Timothé Cognat sans oublier le patron de la défense Steve Rouiller, le Servette FC possédait dans ses rangs non seulement quatre excellents footballeurs mais aussi quatre véritables leaders. Des leaders que l’on a vainement cherché dans le camp adverse. Le visage présenté par le Lausanne-Sport dans la rencontre le plus attendue par ses supporters depuis le début de la saison fut aussi triste qu’un hiver sans fin. Après cette rencontre, l’objectif déclaré d’une place dans le top 6 semble bien irréaliste pour les Vaudois. Même avec sa défense dépassée autour du capitaine Noë Dussenne qui a toujours accusé un temps de retard, la formation de Ludovic Magnin a toutefois pu entretenir l’espoir d’une égalisation jusqu’au coup de sifflet final. Les Genevois n’ont, en effet, pas su enfoncer le clou. La faute à un manque d’efficience dans le dernier geste, à la malchance avec une transversale pour Kutesa et à la... VAR qui a annulé une réussite d’Enzo Crivelli sur une action où il avait ridiculisé Dussenne et son compère de l’axe central Karim Sow. Mais face à un adversaire qui n'aura bénéficié que d'une seule chance avec le face-à-face perdu d'Alban Adjini devant Jérémy Frick à la 42e minute, les Grenat n'ont pas nourri de véritables craintes. Samedi, le Lausanne-Sport ne pouvait vraiment faire peur à personne.

Super League: Yverdon s'impose contre Saint-Gall Hugo Komano exulte après son but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon a fêté son deuxième succès de la saison en Super League. A domicile, le club du nord vaudois a battu Saint-Gall 1-0 grâce à une réussite de Komano à la 72e. Les Brodeurs ont pourtant nettement dominé en première mi-temps, mais ils ont été incapables de concrétiser. La faute à un manque de précision et de tranchant, ainsi qu'aux arrêts du gardien Bernardoni. Après la pause, les visiteurs ont encore dicté le jeu, mais le but yverdonnois leur a véritablement coupé les jambes. Choqués, jamais ensuite les Saint-Gallois n'ont donné l'impression d'avoir les moyens d'aller égaliser. Yverdon a ainsi pu empocher trois points qui lui font du bien.

Sina Frei s'impose en short-track Sina Frei a fêté son premier succès en Coupe du monde aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sina Frei tient sa première victoire en Coupe du monde. La Zurichoise de 27 ans a remporté le short-track de Lake Placid samedi devant la Suédoise Jenny Rissveds et la Britannique Evie Richards. Frei, dont la saison a été marquée jusqu'ici par des blessures et sa non-sélection pour les Jeux olympiques de Paris, a placé une attaque décisive dans le dernier des huit tours du circuit américain. La médaillée d'argent des JO de Tokyo a franchi la ligne avec trois secondes d'avance sur Rissveds et quatre sur Richards. La médaillée d'argent des JO de Tokyo a eu une pensée pour Muriel Furrer, décédée tragiquement vendredi au lendemain de sa chute aux Mondiaux de Zurich."Cette victoire est pour Muriel Furrer", a-t-elle déclaré. Huitième, Alessandra Keller a quant à elle assuré sa première place au classement du short-track, une semaine avant la finale de Mont-Saint-Anne, au Québec. Nino Schurter cinquième Chez les hommes, le vice-champion olympique Victor Koretzky a remporté sa troisième victoire de la saison en short-track. Meilleur Suisse, Nino Schurter s'est classé cinquième devant Filippo Colombo et Marcel Guerrini (8e).

Viktorija Golubic s'arrête au deuxième tour Viktorija Golubic n'est pas passé loin d'un petit exploit à Pékin. Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Pas de 2e victoire consécutive pour Viktorija Golubic (WTA 96) au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise s'est inclinée 4-6 7-6 (7/3) 6-4 samedi face à la Croate Donna Vekic (WTA 20) au 2e tour. Golubic menait pourtant d'un set et d'un break dans la deuxième manche au moment où la partie a été interrompue par la pluie. Mais au retour des vestiaires, la gauchère n'a pas été en mesure de conclure. Elle a d'abord perdu son break d'avance avant de le récupérer à 5-5 et ainsi s'offrir le droit de servir pour le gain du match. Un jeu de service complètement raté (0-40) a toutefois donné lieu à un tie-break, bien mieux négocié par Vekic. Dans la troisième manche, Golubic a perdu sa mise en jeu au pire des moments, à 4-4. Son adversaire croate n'a ensuite pas tremblé au moment de conclure. Elle affrontera la Russe Mirra Andreeva au 3e tour.

Chiara Tamburlini remporte le titre à Deauville Chiara Tamburlini réalise une excellente saison sur le Ladies European Tour (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chiara Tamburlini a apporté un nouveau succès de prestige au golf suisse. La Saint-Galloise de 24 ans a remporté samedi l'Open de France, son deuxième titre de la saison sur le Ladies European Tour. En tête après les deux premiers tours à Deauville, Tamburlini a vu l'Australienne Kirsten Rudgeley revenir à sa hauteur lors de la troisième journée de compétition. La Suissesse a toutefois décroché le titre en battant son adversaire en play-off. La Saint-Galloise consolide ainsi sa première place au classement du Ladies European Tour. Il y a cinq mois, Tamburlini avait déjà triomphé au Joburg Ladies Open en Afrique du Sud. Elle est également montée sur le podium à trois autres reprises cette saison.

Lotte Kopecky conserve son maillot arc-en-ciel Lotte Kopecky a été la plus forte au sprint Image: KEYSTONE/Til Buergy La Belge Lotte Kopecky (28 ans) a remporté sous la pluie à Zurich son deuxième titre mondial consécutif. Côté suisse, Noemi Rüegg a été la meilleure en terminant au 11e rang à trois minutes. Dans des conditions très difficiles, la course a été spectaculaire et pleine de rebondissements causés notamment par la tactique. Au final, six coureuses se sont disputé les médailles dans un sprint dominé par Lotte Kopecky. La Belge - qui est revenue de loin après avoir été lâchée - a devancé l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. La favorite Demi Vollering a dû se contenter de la 5e place. Les Néerlandaises, qui ont beaucoup travaillé et qui avaient encore trois représentantes devant dans le final, ont ainsi été les grandes battues de la journée.

Premier League: nul 1-1 entre Newcastle et Manchester City Anthony Gordon égalise sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le duel entre les défenseurs suisses Fabian Schär et Manuel Akanji n'a pas eu de vainqueur. Newcastle et Manchester City ont fait 1-1 lors de la 6e journée de Premier League. Les Citizens ont ouvert le score par Gvardiol (35e), mais les Magpies ont égalisé grâce à un penalty obtenu et transformé par Gordon (58e). Après quatre succès en autant de matches en début de saison, c'est le deuxième nul consécutif pour les quadruples champions en titre, privés de leur moteur Rodri blessé.

Mondiaux de Zurich: Rigling titrée en C2 Flurina Rigling n'a pas eu de rivale samedi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Flurina Rigling a doublé la mise à Zurich. Après son succès dans le contre-la-montre, la Zurichoise a aussi gagné la course en ligne des Mondiaux dans la catégorie C2 au terme de 56,5 km. Sous une pluie battante, elle a lâché toutes ses rivales lors du 6e des 9 tours au programme pour ainsi conserver le titre acquis l'an dernier. Elle a devancé la Britannique Daphne Schrager de plus de trois minutes. Depuis ses débuts aux Mondiaux en 2021, Rigling (28 ans) a obtenu une médaille lors de chaque course à laquelle elle a participé. Au total, elle a gagné trois fois l'or, trois fois l'argent et deux fois le bronze. En catégorie C4, Franziska Matile-Dörig a pris la 2e place malgré une chute. L'Appenzelloise avait remporté l'or sur le chrono voici quelques jours.

Deux matches de suspension pour Emiliano Martinez Emiliano Martinez: le gardien argentin suscite les controverses Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le gardien Emiliano Martinez a été suspendu deux matches par la FIFA. Il a été puni pour un geste obscène et une gifle à une caméra, ont annoncé la fédération argentine et l'instance mondiale. "La commission de discipline de la FIFA a suspendu pour deux matches Emiliano Martinez pour des violations de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA (comportement offensant et violation des principes du fair-play) lors des matches Argentine - Chili le 5 septembre et Argentine - Colombie le 10 septembre", écrit la FIFA. Une sanction acceptée dans un communiqué distinct par la fédération argentine de football (AFA), qui a tenu néanmoins à "manifester son total désaccord". Martinez sera suspendu pour les matches de qualification en zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026, contre le Venezuela le 10 octobre et la Bolivie le 16 octobre. Martinez avait, à l'issue du match contre le Chili (victoire 3-0), placé une réplique du trophée de la Copa America, remporté par son pays cet été, de la même manière obscène qu'après la finale contre la France au Mondial 2022. Puis, au coup de sifflet final de la défaite 2-1 contre la Colombie, il avait assené une violente gifle à la caméra qui le suivait sur le terrain. Le gardien d'Aston Villa est devenu une figure extrêmement populaire en Argentine, et symétriquement très impopulaire en France. Il avait notamment participé aux moqueries contre Kylian Mbappé lors des célébrations du titre mondial en Argentine.