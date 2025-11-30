Messi et Miami en finale ++ Flamengo sacré

Messi et Miami en finale face à Vancouver Messi et l'Inter Miami sont en finale de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Porté par un triplé de Tadeo Allende, l'Inter Miami de Lionel Messi a écrasé le New York City FC 5-1 samedi en finale de la Conférence Est de MLS.

La franchise floridienne visera un premier titre dans la Ligue nord-américaine la semaine prochaine.

Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi aura l'occasion le 6 décembre, à domicile, de garnir un peu plus son immense armoire à trophées. L'Inter Miami affrontera les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, vainqueurs plus tard dans la journée à San Diego (3-1).

Le totem argentin a pour mission de mener Miami à son premier titre de champion afin d'embellir le chapitre américain de sa carrière, lui qui a prolongé en Floride jusqu'en 2028. Il sera hautement attendu l'été prochain pour défendre son titre avec l'Albiceleste lors du premier Mondial à 48 équipes disputé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, même s'il n'a pas encore confirmé sa présence.

Quatre des cinq buts de Miami samedi ont été inscrits par des Argentins, présents en nombre au coup d'envoi (10 des 22 titulaires, dont 7 pour l'Inter), symbole d'une équipe bâtie autour de l'octuple Ballon d'Or et entraînée par son ami et compatriote Javier Mascherano.

Messi n'a même pas eu besoin de marquer lors du festival offensif de son équipe, qui a vu Tadeo Allende marquer deux buts très rapides (14e et 23e) avant de clore le score d'un piqué (89e) pour inscrire son 8e but lors de ces play-off (record de MLS égalé). "La Pulga" a néanmoins signé un assist sur le 3-1 de Mateo Silvetti (67e).



Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores La joie des joueurs de Flamengo, qui a remporté sa 4e Copa Libertadores Image: KEYSTONE/EPA/Jose Jacome Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1-0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima.

Le club de Rio de Janeiro est le premier de son pays à gagner quatre fois la Ligue des champions d'Amérique latine.

Un but de la tête sur corner, inscrit en seconde période par le défenseur central Danilo (67e), a scellé l'issue de la rencontre disputée à l'Estadio Monumental de Lima devant quelque 50'000 spectateurs. Flamengo avait déjà remporté ce trophée en 1981, 2019 et 2022.

"Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j'en ai profité", a réagi le héros du soir, laissé étonnamment seul dans la surface sur son action victorieuse. "Nos supporters le méritaient, nous le méritions", a ajouté Giorgian De Arrascaeta, passeur décisif et élu meilleur joueur du tournoi.

C'était la cinquième finale, sur les six dernières saisons, à opposer deux clubs brésiliens. Pour Flamengo, il s'agissait d'une revanche après sa défaite 2-1 lors de la finale 2021 contre Palmeiras.

En toute fin de match, les Paulistes ont gâché une occasion en or d'égaliser, quand Vitor Roque a expédié sa frappe au-dessus de la barre (89e) alors qu'il était à bout portant.

Et leurs adversaires du soir sont en bonne voie pour leur infliger une nouvelle désillusion, peut-être dès mercredi, en réalisant le doublé avec le championnat. A deux journées de la fin, les Cariocas comptent en effet cinq points d'avance sur Palmeiras.



Un doublé décisif pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (à gauche) a signé un doublé face aux Predators Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV La disette de Nino Niederreiter a pris fin au meilleur moment.

L'attaquant grison de Winnipeg a signé un doublé samedi face à Nashville pour permettre aux Jets de renouer avec la victoire après quatre défaites consécutives.

Winnipeg s'est imposé 5-2 sur la glace des Predators de Roman Josi. El Nino, qui n'avait pas trouvé la faille dans ses sept précédentes sorties, a inscrit le 2-0 à 54'' de la première sirène avant de sceller le score dans une cage vide à 21'' de la fin du match. Il en est désormais à 15 points, dont 6 buts, dans cet exercice 2025/26.

Roman Josi a pour sa part été crédité d'un assist sur le deuxième but de Nashville qui est revenu à 3-2 à la 43e après avoir été mené 3-0 à la 33e. Le défenseur bernois, qui a terminé cette rencontre avec un bilan de -2, a vu son temps de jeu augmenter nettement (27'17) pour son cinquième match depuis son retour de blessure.

L'Appenzellois Timo Meier a également trouvé le chemin des filets samedi pour son 9e but de la saison. Mais il n'a pas pu empêcher les New Jersey Devils, qui couchaient sur une série de trois victoires, de s'incliner 5-3 face aux Philadelphia Flyers. Capitaine des Devils, le centre valaisan Nico Hischier a signé un assist.

Un 7e succès de suite pour le Lightning Kevin Fiala s'est lui aussi illustré samedi, mais il a connu les joies de la victoire avec les Kings qui ont battu Vancouver 2-1 après prolongation. L'attaquant saint-gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire, inscrit par Adrian Kempe après 3'58 en "overtime".

Le Lightning du Seelandais Janis Moser a par ailleurs pris les commandes de la Conférence Est, avec 1 point de plus que les Devils, en cueillant samedi son septième succès consécutif. Tampa Bay s'est imposé 4-1 sur la glace des New York Rangers, que Moser a quittée avec un remarquable bilan de +3.



Un slalom dames au menu dimanche Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain. La première manche doit débuter à 18h, la deuxième à 21h.

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison avec à chaque fois plus d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante, Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre sur "sa" neige". Toute autre issue qu'un 67e succès de l'Américaine en Coupe du monde de la spécialité constituerait une surprise.

Mais ses rivales sont prêtes à profiter d'un éventuel faux-pas. A commencer par l'Albanaise Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl dans la discipline. Les Suissesses auront elles aussi leur mot à dire: Camille Rast reste sur un probant 3e rang à Gurgl, où elle avait bouté Wendy Holdener hors du podium.



Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30). Le Servette FC reçoit Young Boys (14h00), actuel 3e du classement.

Battu à Poznan jeudi en Conference League, le LS de Peter Zeidler a l'occasion de renouer avec la victoire à la Tuilière, qui lui échappe depuis sa victoire éclatante face à Bâle 5-1 le 26 octobre dernier. Solide leader, Thoune avait déjà battu les Vaudois cette saison lors de la 2e journée 2-1.

Au Stade de Genève, les Grenat peuvent rêver d'une 3e victoire à domicile cette saison face aux Bernois. Malgré deux victoires probantes face à St-Gall (4-1) et Winterthour (5-0), l'équipe de Seoane est resté sans solution face à Aston Villa (2-1) jeudi en Europa League.

Enfin, le FC Bâle retrouve le dauphin St-Gall au Parc St-Jacques (16h30) pour tenter de se rapprocher du trio du tête. Mais Shaqiri et cie restent sur trois matches sans victoire en championnat, et ont mordu la poussière face à Genk en C3.



Rast 5e en géant, Robinson victorieuse Camille Rast a décroché une belle 5e place en géant à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain.

La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.

C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. Depuis le début de l'hiver 2022/23, la Tessinoise a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par les Suissesses en géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place de Camille Rast à Killington en novembre 2024.

Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.

En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.

Holdener 18e Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.

Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.



Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien Hunziker (no 17) inscrit le 2-1 pour Winterthour Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.

Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.

Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.



Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader Fribourg a dû attendre les derniers instants pour battre Berne Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz Fribourg et Genève ont le sourire en National League. Les Dragons ont battu Berne 2-1, alors que les Aigles ont disposé de Davos 3-2 ap.

Il a longtemps fallu chercher les goals à Fribourg. 57 minutes pour être exact. C'est en effet à ce moment-là que Marc Marchon, servi par Ritzmann, pensait avoir climatisé la patinoire dans un derby des Zähringen où les défenses ont eu plus souvent la parole.

Et puis à la 59e, Sandro Schmid a pu égaliser d'un tir parfait. Le Fribourgeois avait déjà eu une grosse occasion à la 43e, avant cela ce sont Bemström, pour Berne, et Sprunger qui avaient frappé le métal.

Mais à 26 secondes de la fin du troisième tiers et alors que l'on imaginait que la partie allait partir en prolongation, c'est Biasca qui a pu glisser le puck au fond après un rebond pour faire exploser la patinoire de bonheur. Ce succès acquis par les poils et à la der permet à Gottéron de rejoindre Lausanne à 53 points.

Genève perd un point Derrière le duo, on retrouve Genève-Servette avec 50 points. Un Genève qui s'en allait vers un succès à trois points, mais qui a vu le leader revenir au score en 2'30 entre la 57e et la 59e.

Genève avait mis du temps avant de trouver la faille. Plus précisément la 40e, à 31 secondes de la pause, avec un Tim Bozon opportuniste en power-play pour inscrire son 11e but de la saison. A la 45e, Puljujärvi avait doublé la mise, puis Davos a fait sa remontée. En prolongation, ce sont les Grenat qui ont obtenu le point bonus grâce à nouveau à Puljujärvi.

Ajoie gagne aux tirs au but Scénario bien différent à Ambri pour la rencontre entre Ambri-Piotta et Bienne. Après quarante minutes, Bienne menait en fait 4-3. Alors que les Léventins ont pris l'avantage à trois reprises, les Seelandais sont parvenus à inscrire deux buts aux 35 et 36e pour virer en tête. Mais DiDomenico a pu niveler la marque et tout s'est joué aux tirs au but. Et là, c'est Michael Joly qui a offert la victoire aux Tessinois (5-4 tab).

A Porrentruy, Ajoie a effacé un déficit de deux buts pour finalement l'emporter aux penalties 3-2. On pensait que les occasions manquées en power-play coûteraient cher aux Jurassiens, mais ces derniers ont su se reprendre et à surfer sur leur victoire de la veille à Kloten. Avec la défaite de Berne, les Ajoulots ne sont "plus qu'à" six longueurs.

Déroulement assez dingue à Zurich où le champion menait 2-1 face à Langnau. Mais à la 59e, Julian Schmutz a envoyé tout le monde en prolongation et dans le temps supplémentaire, c'est Dario Rohrbach qui a trouvé la lumière à 4 contre 3 pour un succès 3-2 ap.



GP du Qatar: les McLaren en première ligne pour la course Oscar Piastri: la pole après la victoire en sprint Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) est à l'aise sur le circuit de Lusail. L'Australien a signé la pole position du Grand Prix du Qatar, quelques heures après avoir gagné le sprint.

Piastri, qui a signé la sixième pole de sa carrière et de sa saison, a précédé de 0''108 son coéquipier Lando Norris, le leader du championnat. Le Britannique sera sacré champion du monde s'il s'impose dans la course dominicale, mais Piastri - qui compte 22 points de retard - semble prêt à retarder l'échéance.

La deuxième ligne de départ réunira Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''264) et George Russell (Mercedes/à 0''275). Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''459) et Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''727) seront eux en troisième ligne.

Les deux Sauber-Ferrari ont réussi à s'extraire de Q1, mais pas de Q2. Nico Hülkenberg partira en 11e position alors que Gabriel Bortoleto s'élancera du 14e rang. Finir dans le top 10 semble à la portée des pilotes de l'écurie d'Hinwil.



Super League: un point et quelques regrets pour Sion Nivokazi a raté un penalty Image: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI Le FC Sion a obtenu un bon point en faisant 1-1 à Lugano lors de la 15e journée de Super League. Les Valaisans peuvent cependant nourrir quelques regrets, car la victoire semblait à leur portée.

Les bianconeri ont pris l'avantage grâce à un somptueux coup franc de Cimigiani (29e). Sion a répliqué grâce à Chipperfield (63e). Mais les visiteurs ont galvaudé deux superbes occasions par Nivokazi. Sa reprise de la tête a été miraculeusement sauvée par Saipi (24e), avant que l'attaquant kosovar ne tire un penalty à côté (56e).

Au classement, les deux clubs restent ainsi séparés par deux points. Lugano (5e) en compte 23, et Sion (6e) 21.

Le FC Zurich a pour sa part remporté le derby de la Limmat contre Grasshopper. Au Letzigrund, il s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Kamberi à la 20e. Ces trois points sont précieux pour le FCZ dans la lutte pour la barre: désormais au 7e rang, l'équipe ne compte qu'une longueur de retard sur Sion.



Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain Camille Rast occupe le 10e rang provisoire du géant de Copper Mountain Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. La Valaisanne compte 1''26 de retard sur Alice Robinson.

En l'absence de Lara Gut-Behrami, leader incontestable de l'équipe de Suisse dans la discipline, il a fallu que les autres Suissesses assurent. Et logiquement, c'est Camille Rast qui a endossé le costume de no 1.

La Vétrozaine a plutôt bien géré le haut, mais elle a eu un peu plus de peine sur le bas. Elle a donc été repoussée à la 10e place.

Wendy Holdener occupe elle la 19e place provisoire à 1''77. La Schwytzoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas autant de confiance en géant qu'en slalom.

Alice Robinson s'est régalée dans le Colorado. Sara Hector pointe à 0''29 et la vainqueure de Sölden, Julia Scheib, à 0''60.

La deuxième manche aura lieu dès 21h30.



Les Suisses en argent Sven Michel et le CC Genève ont dû se contenter de l'argent européen Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen Les Suisses ont décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lohja. En Finlande, le CC Genève a été battu 5-4 par la Suède après un end supplémentaire.

Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz et le skip Yannick Schwaller ont poussé les Suédois dans un end supplémentaire sans l'avantage de la dernière pierre.

Avant cela, les deux nations n'ont pas inscrit beaucoup de points, il n'y avait ainsi que 1-0 pour la Suède à l'entame du 5e end. Menée 4-2 avant le 10e end, la Suisse a pu marquer ses deux points pour avoir droit à cet end supplémentaire.

Mais dans la dernière manche, le champion olympique et septuple champion du monde Niklas Edin n'a absolument pas tremblé et prouvé qu'il est bien l'un des plus grands skips de l'histoire. Sa dernière pierre a permis à la Suède de marquer le dernier point pour lui octroyer son huitième titre continental. Il n'avait plus eu l'or européen depuis 2019 à Helsingborg dans sa patrie.

Bredouilles l'an dernier en Finlande, les Genevois remportent eux une troisième médaille européenne après l'argent en 2022 et le bronze en 2023.



GP du Qatar: Piastri vainqueur du sprint Succès sans histoire pour Oscar Piastri dans le sprint au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a mis fin à sa disette en remportant le sprint du Grand Prix du Qatar. L'Australien s'est ainsi relancé un peu dans la course au titre.

Parti de la pole position, Piastri n'a pas été inquiété tout au long des 19 tours de ce sixième et dernier sprint de la saison, qui a furieusement ressemblé à une procession. Le vainqueur a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 4''951. Leader du championnat, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a pris la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Alors que 50 points restent à attribuer d'ici la fin de la saison, Norris reste le mieux placé avec un total de 396 unités. Le Britannique précède Piastri de 22 points alors que Verstappen est à 25 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans le top 8 synonyme de points. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte. Les pilotes retourneront en piste dès 19h00 pour les qualifications de la course dominicale.



Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka Nadine Fähndrich a terminé 5e du sprint de Ruka samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich s'est hissée jusqu'en finale du sprint en style classique de Ruka, première étape de la Coupe du monde de fond 2025/26. La Lucernoise a pris la 5e place.

Forfait pour le 10 km de la veille, Nadine Fähndrich n'a jamais pu croire en l'exploit en finale. La double médaillée de bronze des Mondiaux 2025 (sprint individuel et par équipe) a manqué d'énergie et a laissé les quatre premières s'expliquer pour la victoire. Elle a terminé à 2''07 de la gagnante, la Norvégienne Kristine Skistad.

Chez les messieurs, Janik Riebli, Isai Naeff et Valerio Grond ont tous échoué dès les quarts de finale, terminant tous trois au 3e rang de leur série. Riebli a manqué pour 0''07 la deuxième place de "lucky loser" donnant accès aux demi-finale. Deuxième du 10 km vendredi, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo a pour sa part cueilli sa 59e victoire dans un sprint en Coupe du monde.

