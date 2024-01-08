Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Fribourg-Gottéron s'impose d'entrée à Davos La joie des Fribourgeois, vainqueurs 3-2 à Davos dans l'acte I de la finale Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg-Gottéron a idéalement commencé la finale des play-off de National League.

Les Dragons ont résisté au retour de Davos pour remporter l'acte I samedi dans les Grisons (3-2), et prendre ainsi l'avantage de la glace.

Un "coach challenge" osé mais salutaire de Roger Rönnberg a décidé du sort de ce premier match, qui s'est terminé dans un suspense insoutenable. Après d'interminables minutes de délibération, les arbitres ont finalement annulé le 3-3 de Brendan Lemieux (59e) pour une obstruction sur Reto Berra. Rönnberg a joué gros - son équipe se serait retrouvée à 4 contre 5 si les arbitres avaient validé le but -, et il a gagné.

Avant ce final rocambolesque, entre un pugilat et une tentative d'irruption des fans grisons sur le banc de Gottéron, les Fribourgeois étaient arrivés à Davos avec un état d'esprit remarquable. Ils ont enchaîné les mises en échec dès leurs premiers coups de patins dans le vénérable Eisstadion de la station grisonne. Ils se sont également montrés diablement efficaces, convertissant leurs premières occasions en buts.

Une 4e ligne redoutable La quatrième ligne fribourgeoise, celle de Julien Sprunger, a illustré à merveille cette réussite. C'est d'abord Jan Dorthe, le jeune loup - 20 ans et 1000 et quelques matches de moins au compteur que son illustre capitaine -, qui a ouvert le score sur le premier tir cadré des Dragons (9e).

Passeur sur ce 1-0, Sprunger l'a encore été sur le 3-0 de Samuel Walser (36e), un but qui a mis un sacré coup sur la tête des Davosiens. Les Fribourgeois, incorrigibles, venaient pourtant de gâcher de longues minutes de supériorité numérique.

Entre-temps, un coup de génie signé Henrik Borgström avait porté la marque à 2-0. Le top-scorer finlandais de Gottéron a inventé un but à la 28e en partant seul depuis son propre camp. Il a logé un tir laser entre l'épaule droite d'Aeschlimann et la barre transversale, un puck si précis qu'il en est sorti aussitôt du but.

Deux buts en douze secondes Mais le vainqueur de la saison régulière, encore sonné au début du troisième tiers-temps, a fini par se réveiller. A la 50e, le HCD a marqué deux buts en l'espace de douze secondes, une séquence qui a fait trembler les murs de la cathédrale grisonne, soudainement sortie de sa torpeur.

Sur un power-play, Yannick Frehner a d'abord bien exploité un rare rebond accordé par Berra. Et puis ce fut au tour de Julian Parrée de faire rugir les fans grisons pour réduire l'avance fribourgeoise à peau de chagrin.

Un judicieux temps-mort demandé par Roger Rönnberg a permis de stopper l'hémorragie, mais Fribourg a tout de même souffert jusqu'au bout. Et les Dragons ont fini par craquer sur cette réussite controversée de Lemieux.

C'était sans compter sur l'audace du technicien suédois et ce "coach challenge" qui a tout changé. Il permet à Gottéron de prendre directement l'avantage de la glace. Aux Dragons de le conserver lors de l'acte II prévu lundi à Fribourg (20h00).



Thoune se rapproche un peu plus du titre Michael Heule (à gauche) a brillé samedi face à Bâle Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Thoune a fait un pas de géant vers le titre de champion de Suisse.

Le promu a dominé Bâle 3-1 samedi dans le match en retard de la 33e journée pour porter son avance sur son dauphin St-Gall à 14 longueurs. Il lui manque deux points pour classer l'affaire, à cinq journées de la fin.

Les hommes de Mauro Lustrinelli pourraient bien célébrer le sacre le plus inattendu de l'histoire du football suisse dès samedi prochain. Le club de l'Oberland bernois peut mettre le champagne au frais avant d'accueillir Lugano, 3e du classement à désormais 17 points du leader. St-Gall défiera pour sa part YB le lendemain à Berne.

Thoune, qui restait sur deux défaites consécutives en championnat, a maîtrisé son sujet samedi. Notamment grâce à un Michael Heule intenable. Le latéral gauche a inscrit le 2-0 (53e), profitant de l'apathie de la défense rhénane après un long ballon de Kastriot Imeri, avant de signer la passe décisive sur le 3-1 d'Elmin Rastoder.

Cette réussite de la 56e minute a brisé l'élan du FCB, qui s'était brièvement enflammé après avoir inscrit le but de l'espoir à la 56e grâce à Julien Duranville. Rastoder, auteur de sa 13e réussite dans ce championnat 2025/26, s'était d'ailleurs déjà illustré en réussissant la passe décisive sur le 1-0 de Christopher Ibayi (28e).

Bâle n'avait pourtant perdu qu'un seul des 16 derniers matches qu'il avait joués sur la pelouse de Thoune en Super League, s'imposant notamment 3-1 à la mi-septembre. Mais le FC Thoune évolue désormais à un tout autre niveau, et avait d'ailleurs gagné à Bâle le 1er février pour les débuts de Stephan Lichtsteiner sur le banc bâlois.



Cleveland domine Toronto en ouverture des play-off Donovan Mitchell a brillé samedi face à Toronto Image: KEYSTONE/AP/David Dermer Cleveland s'est imposé avec autorité face à Toronto 126-113 samedi lors du premier match des play-off NBA.

Portés par Donovan Mitchell (32 points), les Cavaliers ont également bénéficié de l'expérience de James Harden en mode double-double (22 points, 10 passes).

Max Strus a ajouté 24 points en sortie de banc pour mener Cleveland à la victoire face à des Raptors assez peu inspirés. La deuxième rencontre de ce duel qui se dispute au meilleur des sept matches aura lieu lundi, toujours à Cleveland.



Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale La joie des joueurs du SLO, qui ont sorti GC pour filer en finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stade Lausanne-Ouchy s'est offert sa première finale de Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a fait plier Grasshopper 2-0 samedi à la Pontaise.

Après Winterthour et Lucerne, le SLO a donc battu une troisième équipe de première division et jouera le trophée au Wankdorf le 24 mai prochain. Il se mesurera en finale à Yverdon ou à St-Gall, qui s'affronteront dimanche dans l'autre demi-finale.

A la 52e, Landry Nomel s'est fait l'auteur d'une frappe imparable au terme d'un joli solo, faisant basculer une rencontre jusque-là indécise. La réaction des hommes de Gernot Messner n'est jamais arrivée, le marquage efficace des valeureux Stadistes ayant frustré les Sauterelles tout au long de la partie. Vasco Itten a marqué le 2-0 à la 90e face à des Grasshoppers réduits à 10 à la 83e, provoquant l'invasion du terrain par les supporters zurichois venus en nombre.

En première période, le SLO a parfaitement tenu le choc face à l'équipe 19 fois vainqueure de la compétition, malgré une alerte à la 36e lorsque la tête de Sven Köhler a trouvé la latte. Bien en place en défense, les hommes de Dalibor Stevanovic ont attendu la 42e avant de se montrer dangereux devant les cages de Justin Hummel, qui a alors effectué un bel arrêt réflexe sur le tir de Sartoretti.

Le SLO fera face à Saint-Gall ou Yverdon pour la première finale de son histoire. Un résultat impressionnant, compte tenu du fait que les Lions restaient sur cinq matches sans victoire et qu'ils ne pointent qu'à la 4e place de deuxième division. Les Zurichois peuvent quant à eux désormais pleinement se concentrer sur leur opération maintien en Super League, eux qui endossent pour l'heure le peu enviable statut de barragistes.



Naples coule à domicile, le titre tend les bras à l'Inter Le Napoli d'Antonio Conte a sans doute laissé filer le scudetto samedi Image: KEYSTONE/AP/Alberto Mariani Naples a désormais besoin d'un miracle pour conserver son titre de champion d'Italie.

Sa défaite à domicile face à la Lazio Rome (2-0) samedi lors de la 33e journée de Serie A permet à l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji de se rapprocher encore plus du sacre.

Pour espérer encore devancer l'Inter, vainqueur la veille de Cagliari (3-0) et leader avec douze points d'avance, le Napoli devait réaliser un sans-faute lors des six dernières journées. Mais il est tombé de très haut samedi.

Dans leur stade Diego-Armano-Maradona, les joueurs d'Antonio Conte ont bu la tasse comme rarement cette saison et n'ont pas existé face à la Lazio qui leur a infligé une première défaite à domicile en championnat depuis décembre 2024.

Matteo Cancellieri a ouvert la marque dès la 6e minute. Rentrés aux vestiaires à la pause sous les sifflets de leurs supporters, les Napolitains n'ont pas trouvé de réponse en seconde période. Et la Lazio a doublé la mise par Toma Basic (57e) pour signer sa quatrième victoire de suite et sceller quasiment l'issue du championnat.

A cinq journées du terme de la saison, l'Inter compte donc douze points d'avance sur Naples et quinze sur l'AC Milan qui se déplace dimanche à Vérone. Les Nerazzurri pourraient remporter leur 21e scudetto dès le week-end prochain s'ils s'imposent sur le terrain du Torino et si Naples ne bat pas la Cremonese.



La Suisse perd deux points en Turquie Nadine Riesen et les Suissesses n'en reviennent pas: elles ont égaré 2 points en Turquie Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse dames ne réussira pas un sans faute dans les qualifications pour le Mondial 2027.

Victorieuses de leurs trois premiers matches, les joueuses du coach Rafel Navarro ont dû se contenter d'un nul 1-1 en Turquie samedi dans le groupe B2.

Les Suissesses ont payé cher leur manque de punch offensif et d'efficacité dans cette partie disputée à Sinop sur les rives de la mer Noire. Les Turques, poussées par un public bouillant, ont en effet égalisé sur leur première - et seule - véritable occasion de but à la 79e minute.

Et c'est une erreur helvétique commise à plus de 50 mètres de la cage de Livia Peng qui a permis aux Turques de se relancer. Miray Cin a récupéré un ballon bêtement perdu par les Suissesses avant de lancer dans la profondeur Selen Altunkulak, laquelle a brillamment gagné son duel avec la gardienne helvétique.

Les Suissesses ont joué leur va-tout dans les quinze dernières minutes de jeu, en vain. Elles se se contenteront d'un point, qui leur permet tout de même de rester en tête de cette poule: elles comptent toujours trois longueurs d'avance sur la Turquie et ont donc leur destin en mains.

La sélection de Rafel Navarro conclura cette phase de poules en juin, avec la réception de Malte le vendredi 5 puis un déplacement en Irlande du Nord le mardi 9. Elle reste donc la favorite de ce groupe. La 1re place lui offrirait un adversaire présumé inférieur dans le premier des deux tours des barrages qualificatifs.

Un 75e but pour Crnogorcevic Samedi, l'équipe de Suisse a éprouvé bien des difficultés à trouver des ouvertures dans le bloc turc, disposé très "bas" dans un 4-2-3-1 extrêmement défensif. Et ce n'est qu'au retour des vestiaires, comme mardi à Zurich face au même adversaire (victoire 3-1), que les Suissesses ont pris véritablement le jeu à leur compte.

Après une première grosse occasion manquée par Iman Beney (50e), Ana-Maria Crnogorcevic a ouvert la marque à la 52e d'une frappe précise du pied droit pour signer son 75e but en 180 sélections (deux records), le premier avec la Suisse depuis juillet 2024. Mais la Suisse n'est pas parvenue à conserver cet avantage.



Troisième but de la semaine pour Okafor Noah Okafor a inscrit trois buts cette semaine Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Noah Okafor tient la grande forme à moins de deux mois du début de la Coupe du monde.

Auteur d'un doublé décisif lundi sur la pelouse de Manchester United (victoire 2-1), l'international suisse de Leeds United a marqué son troisième but de la semaine samedi.

Le Bâlois, laissé au repos lors du récent rassemblement de l'équipe nationale en raison d'une légère blessure, a inscrit le 2-0 au cours d'un match remporté 3-0 face à la lanterne rouge Wolverhampton. Il a trouvé la faille sur un tir du pied droit, au terme d'une contre-attaque, à la 20e minute.

Noah Okafor affiche désormais sept réussites à son compteur 2025/26 en Premier League. Son équipe de Leeds, 15e du classement, s'éloigne par ailleurs de la zone dangereuse grâce à ce quatrième match consécutif sans défaite en championnat.



Il manque un point au Bayern Munich Kramaric (à gauche), auteur d'un doublé face au BVB, devrait faire le bonheur du Bayern Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Un match nul à domicile contre Stuttgart suffira au Bayern Munich pour décrocher dès dimanche son 35e titre de champion d'Allemagne.

Hoffenheim a donné un coup de pouce au "Rekordmeister" samedi en s'imposant 2-1 contre Dortmund, dauphin des Munichois. Côté suisse, Fabian Rieder a signé un doublé décisif avec Augsbourg.

Tout porte à croire qu'une fête de champion aura lieu dimanche à Munich, quelques jours après le festival offensif en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-3). Le Borussia Dortmund a en effet subi à Hoffenheim sa deuxième défaite consécutive.

Le portier de l'équipe de Suisse Gregor Kobel a capitulé sur deux penalties transformés par Andrej Kramaric (41e 1-0, 98e 2-1), Dortmund ayant égalisé à la 87e grâce à Guirassy. Le BVB reste donc à douze points du Bayern de Munich, à qui il reste cinq matches au programme dans cette Bundesliga 2025/26.

Fabian Rieder a quant à lui livré une performance exceptionnelle. L'international suisse a inscrit les deux buts de la victoire d'Augsbourg à Leverkusen (2-1). Auteur du 1-1 à la 15e sur un tir dévié, il a offert la victoire aux Bavarois sur un penalty à la... 97e minute. Il en est à six réussites cette saison en championnat.

Muheim blessé, Puertas marque Les Suisses ont connu des fortunes diverses lors d'un très disputé derby nordique, remporté 3-1 par le Werder Brême face à Hambourg. Le Vaudois Cameron Puertas a scellé le score à la 91e pour signer sa première réussite sous le maillot du Werder en Bundesliga. Le Zurichois du HSV Miro Muheim s'est quant à lui blessé à un genou et a dû sortir à un quart d'heure de la fin.



Allegri se projette sur le long terme au Milan AC Massimiliano Allegri ne se voit pas sélectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'entraîneur de l'AC Milan Massimiliano Allegri, présenté comme l'un des favoris pour devenir sélectionneur de l'Italie en crise, a balayé samedi cette hypothèse.

Le technicien transalpin se projette sur le long terme aux commandes du club lombard, actuellement 3e de Serie A.

"Ma carrière d'entraîneur parle d'elle même: changer souvent (de fonction) ne fait pas partie de mon ADN. J'aime travailler dans un club qui est une entreprise et qui doit être géré comme tel", a déclaré Massimiliano Allegri en conférence de presse à la veille du match de la 33e journée du Milan à Vérone.

"J'aime travailler et voir les progrès. On ne pourra pas gagner la Ligue des champions en deux ans, mais il faut avoir cette ambition, car si tu ne penses pas à l'avenir, tu restes dans le passé", a poursuivi "Max", qui a entraîné l'AC Milan une première fois de 2010 à 2014, puis la Juventus Turin de 2014 à 2019 et de 2021 à 2024.

"Avec l'AC Milan, on discute beaucoup, j'ai donné des indications pour le mercato et les dirigeants s'en occuperont", a-t-il conclu, en donnant rendez-vous au 12 juillet pour la reprise de l'entraînement du Milan.

Nommé à la tête de l'AC Milan l'été dernier, Allegri (58 ans) est présenté par la presse italienne à l'instar d'Antonio Conte, en poste à Naples, comme celui qui peut relancer l'Italie. Une Nazionale qui vient de manquer sa qualification, comme en 2018 et 2022, pour la prochaine Coupe du monde.

Patience Après l'échec aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages européens, Gennaro Gattuso, en poste depuis juin 2025, a présenté sa démission, tout comme le président de la Fédération italienne (FIGC) Gabriele Gravina. Il faudra attendre encore plusieurs semaines pour connaître le nom du nouveau sélectionneur puisque le nouveau président de la FIGC sera élu le 22 juin.



CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg April Lynn Fohouo (en bleu, ici lors des Mondiaux 2025) s'est par閑 de bronze aux Europ閑ns de Tbilissi Image: KEYSTONE/EPA MTI/TIBOR ILLYES La Suisse a conquis une deuxième médaille en deux jours aux Européens de Tbilissi, à nouveau grâce à une jeune Vaudoise.

April Lynn Fohouo s'est en effet parée de bronze chez les moins de 70 kg, 24 heures après que Binta Ndiaye a obtenu le même métal chez les moins de 57 kg.

Victorieuse de sa poule samedi en Géorgie, April Lynn Fohouo a dominé la Suédoise Ida Eriksson pour se hisser en demi-finale. Elle a alors subi la loi de la future championne d'Europe, la Hongroise Szofi Ozbas, qui l'avait déjà battue en finale du Grand Chelem de Paris en février dernier.

La Vaudoise de 20 ans s'est toutefois parfaitement reprise pour remporter l'un des deux combats pour les 3es places. Elle a vaincu sur ippon la Croate Lara Cvjetko, vice-champion du monde de la catégorie en juin 2025 à Budapest, pour décrocher la médaille de bronze.

La judoka de Cugy, qui a reçu au début du mois d'avril le prix de l'Aide Sportive Suisse récompensant la meilleure espoir romande de 2025, confirme ainsi une nouvelle fois tout son potentiel. Elle était devenue championne du monde M21 en octobre dernier à Lima au Pérou.



Riedi en finale du Challenger de Busan Leandro Riedi jouera dimanche la finale du Challenger de Busan Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Leandro Riedi (ATP 169) entrevoit peut-être le bout du tunnel.

Le Zurichois de 24 ans s'est hissé samedi en finale du Challenger de Busan, un stade de la compétition qu'il n'avait plus atteint sur ce circuit depuis le mois de juin 2024.

Tête de série no 8 du tableau en Corée du Sud, Leandro Riedi a bénéficié de l'abandon du Britannique Liam Broady (ATP 250) samedi en demi-finale. C'est la deuxième fois de la semaine que son adversaire jette l'éponge, Pavel Kotov ayant quant à lui abandonné lors de leur 8e de finale jeudi.

Huitième de finaliste de l'US Open 2025, Riedi ne fera certainement pas la fine bouche, lui dont la carrière a été freinée par de nombreuses blessures. Il avait notamment dû mettre prématurément fin à sa saison 2025 dès le mois d'octobre après avoir dû se soumettre à une opération à l'aine.

Ex-no 117 mondial, Leandro Riedi est assuré de gagner une vingtaine de places dans la hiérarchie grâce à son accession à la finale. Il grimperait jusqu'aux environs du 130e rang s'il s'adjugeait le titre dimanche à Busan. Son adversaire en finale sera le Chinois Bu Yunchaokete (ATP 175), 64e mondial en avril en 2025.



Pasche prolonge jusqu'en 2030 avec Lausanne Kevin Pasche a prolongé jusqu'en 2030 avec le LHC Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Kevin Pasche reste fidèle à son club de coeur.

Le gardien de 23 ans a prolongé de quatre ans le contrat le liant au Lausanne HC, a annoncé le club vaudois samedi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2030.

Né à Lausanne, Pasche n'a pas porté d'autre maillot en club que celui du LHC, à l'exception de ces deux saisons passées en Amérique du Nord (2021-2023) et de quelques apparitions en prêt à Martigny en 2022/23. Il fut la saison dernière l'un des grands artisans du brillant parcours de Lausanne, finaliste des play-off pour la deuxième année consécutive en 2025.

Préféré à Connor Hughes durant les play-off 2026, Kevin Pasche a bouclé le quart de finale perdu en sept matches face à Genève-Servette avec près de 92% d'arrêts. Il a entamé cette semaine en Slovaquie la préparation au championnat du monde au sein de l'équipe de Suisse.



La FIFA dénonce des tarifs de transports "élevés" depuis NYC Heimo Schirgi et la FIFA dénoncent les tarifs prévus pour les transports autour de New York Image: KEYSTONE/AP/LM OTERO La FIFA a dénoncé vendredi le prix "élevé" d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife Stadium depuis New York pendant le Mondial 2026.

Ce tarif fixé "arbitrairement" aura "un effet dissuasif" sur les supporters, estime-t-elle.

"Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la FIFA en assume le coût est sans précédent", a expliqué dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi, soulignant qu'"aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande".

"Le modèle tarifaire" de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, "aura un effet dissuasif" et "cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport", a-t-il ajouté.

Le trajet entre la gare de Penn Station et le stade, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure.

La nouvelle gouverneure démocrate de l'Etat du New Jersey, Mikie Sherrill, affirme que la FIFA, qui projette d'engranger 11 milliards de dollars liés au Mondial, "devrait prendre en charge les frais de transport de ses supporters".

Revenus, et non pas bénéfices "La FIFA devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure," a poursuivi M. Schirgi, soulignant que l'instance mondiale était une "organisation à but non lucratif" et que les revenus de la Coupe du monde "sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde."

Avec son communiqué, la FIFA a publié un "échantillon" des prix des billets de train ou de métro dans d'autres villes-hôtes, affichés de 1,25 à 15 dollars. Mais dans certaines villes, comme Atlanta ou Philadelphie, le stade est proche du centre-ville.



Coventry valide sa montée dans l'élite, 25 ans après Frank Lampard va retrouver la Premier League à la tête de Coventry Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON Coventry, tenu en échec par Blackburn (1-1) vendredi, a validé sa remontée en Premier League. L'actuel leader du Championship (D2) met ainsi fin à 25 ans d'absence dans l'élite du football anglais.

L'équipe entraînée par l'ex-gloire de Chelsea et du foot anglais Frank Lampard avait besoin d'un petit point pour être certaine de terminer à l'une des deux premières places qui assurent l'accès direct au niveau au-dessus. Menés depuis la 54e minute par Blackburn, Coventry City a recollé grâce à une tête victorieuse de Bobby Thomas à six minutes de la fin, pour le plus grand bonheur des 7500 supporters massés dans les travées d'Ewood Park.

A trois journées de la fin du championnat, les Sky Blues, vainqueurs de la Coupe d'Angleterre en 1987, comptent 86 points, soit 11 longueurs d'avance sur leur dauphin Ipswich Town, club cher à la star de la pop anglaise Ed Sheeran. Il y a trois ans, ils avaient frôlé la montée mais avaient échoué en barrages, stoppés en finale par Luton Town.

