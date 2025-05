Wawrinka mord la poussière ++ Un bon point pour Sion

Challenger de Bordeaux: Wawrinka mord la poussière Une défaite d'entrée pour Wawrinka à Bordeaux Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka n'a pas su rebondir à Bordeaux, dix jours après sa défaite subie en finale à Aix-en-Provence. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné d'entrée sur la terre battue bordelaise.

L'ex-no 3 mondial a été battu 3-6 6-2 6-1 par le Britannique Billy Harris (ATP 105) mardi soir au 1er tour de ce Challenger doté de plus de 220'000 euros. Wawrinka restait sur un échec mortifiant en finale à Aix-en-Provence, où il avait subi la loi de Borna Coric après plus de 3h de lutte (7-6 au troisième set).

Stan Wawrinka met cette semaine une touche finale à sa préparation pour Roland-Garros (25 mai-8 juin). Il a reç une invitation pour le grand rendez-vous parisien, dix ans après son sacre face à Novak Djokovic en finale.



Relegation Group: un bon point pour Sion Faber (à gauche) félicité après son but Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion n'a pas acquis la certitude de son maintien en Super League. Mais le nul 1-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 36e journée a sérieusement rapproché les Valaisans de leur objectif.

Une victoire contre les Brodeurs aurait été synonyme de sauvetage. Mais le point obtenu est quand même précieux. Les visiteurs ont en effet manqué plusieurs grosses occasions et auraient très bien pu empocher la totalité de l'enjeu.

Saint-Gall a ouvert le score par Faber (45e), après avoir tiré sur le poteau par Dachsner (26e) et raté deux montagnes par Stevanovic (19e) et Geubbels (39e). Introduit à la reprise, Kololli a égalisé dès la 49e et donné un peu plus de consistance au jeu sédunois. Mais sans l'incroyable occasion galvaudée par Akolo (66e), l'équipe de Didier Tholot aurait pu s'incliner.

Dans l'autre match de la soirée, le FC Zurich s'est imposé 4-1 contre Winterthour après avoir été mené à la pause. Les visiteurs ont frappé par Lukembila (18e) et manqué plusieurs occasions de se mettre à l'abri.

Le FCZ a renversé la situation en fin de rencontre. Un autogoal de Lüthi (75e) et des réussites de Kamberi (78e), Chouiar (87e) et Ballet (91e) ont mis un terme à la belle série de "Winti", qui restait sur cinq succès et un nul.

Au classement, Sion totalise 41 points et Winterthour 36. Avec un match en moins, Yverdon compte 35 unités et Grasshopper 33. Les deux équipes seront aux prises à Zurich mercredi soir.



Masters 1000 de Rome: Sinner qualifié pour les quarts de finale Jannik Sinner: trois succès de suite depuis son retour de suspension Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Jannik Sinner (ATP 1) a obtenu un troisième succès consécutif au Masters 1000 de Rome. L'Italien a écarté en 8es de finale l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 18) 7-6 (7/2) 6-3.

De retour sur le circuit ATP après une suspension de trois mois, Sinner (23 ans) affrontera jeudi pour une place dans le dernier carré le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) ou l'Espagnol Jaume Munar (ATP 66). Grand spécialiste de la terre battue, Cerundolo (26 ans) avait battu Sinner en 8es de finale du tournoi romain il y a deux ans.

Le coup d'envoi de leur match, initialement programmé dans l'après-midi, a été retardé de près de trois heures en raison d'une longue interruption à la suite d'un violent orage. L'Italien a égalé grâce à cette victoire son meilleur résultat au Foro Italico, où il avait atteint les quarts de finale en 2022.

Le triple vainqueur en Grand Chelem, dont la dernière défaite remonte au 1er octobre 2024, a signé une 24e victoire de suite, soit la plus longue série de sa carrière.



Euro dames: la Suisse vise un record de billets vendus Doris Keller, directrice de l'Euro dames Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER A 50 jours du coup d'envoi de l'Euro dames en Suisse, les préparatifs battent leur plein. Pas moins de 550'000 billets ont déjà été vendus pour cet évènement.

Le 2 juillet, le match d'ouverture à Bâle entre la Suisse et la Norvège aura lieu dans un Parc Saint-Jacques plein. La vente des précieux sésames marche bien: par rapport au dernier Euro féminin en Angleterre, il y a eu 50'000 billets de vendus en plus pour une période comparable.

En Angleterre, le tournoi avait au final attiré 574'875 spectateurs. Les organisateurs suisses espèrent s'approcher de cette marque, voire la dépasser.

L'objectif initial d'avoir pour la première fois un Euro dames à guichets fermés devrait par contre être difficilement atteignable. Il reste environ 45'000 billets à disposition, dont une partie ne sera mise en vente que plus tard, pour la phase à élimination directe. "Nous espérons toujours atteindre cet objectif", a martelé Doris Keller, directrice du tournoi.

Ventes modestes en Suisse romande Dans les 50 jours avant le début de la compétition, l'effort sera mis sur la Suisse romande, où les ventes sont jusqu'ici plus modestes. Mais selon Doris Keller, l'expérience a montré que les billets étaient généralement achetés plus tard du côté romand. C'est aussi le cas quand l'équipe de Suisse masculine joue à Genève.

Sur le total des billets vendus, un tiers l'a été à l'étranger, ce qui est bien supérieur à la dernière édition (18%). Pour la directrice, c'est la preuve que le slogan "Au coeur de l'Europe" est judicieux. Le plus grand intérêt provient d'Allemagne, d'Angleterre, de France, des Pays-Bas, de Suède et du Pays de Galles, dont l'équipe disputera pour la première fois une phase finale.



Tour d'Italie: van Uden gagne la 4e étape, Pedersen reste leader Mads Pedersen passera un jour supplémentaire en rose Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Néerlandais Casper van Uden a créé la surprise en remportant au sprint la 4e étape du Tour d'Italie entre Alberobello et Lecce (189 km). Il a signé son premier succès dans un Grand Tour.

Le coureur de l'équipe Picnic, coéquipier de Romain Bardet, a devancé ses compatriotes Olav Kooij et Maikel Zijlaard, coureur de la formation suisse Tudor. Quatrième du sprint, le Danois Mads Pedersen a conservé le maillot rose de leader.

Casper van Uden (23 ans) a donc obtenu la plus importante victoire de sa carrière. Comme les quatre autres précédentes arrivées du Giro à Lecce, cette étape s'est conclue par un sprint massif.

Mercredi, le peloton ira de Ceglie Messapica à Matera (151 km). Les sprinters devraient encore pouvoir s'illustrer.



Cocaïne: Bradley Wiggins heureux d'être "encore en vie" Bradley Wiggins: un passage difficile après sa carrière Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bradley Wiggins a reconnu avoir souffert d'addiction à la cocaïne après sa retraite sportive. Le vainqueur du Tour de France 2012 s'est dit "chanceux d'être encore ici" dans un entretien à l'Observer.

"Il y a eu des périodes où mon fils pensait qu'on me retrouverait mort au matin", confie-t-il dans cette interview publiée en ligne mardi. "J'étais accro, mais personne ne s'en rendait compte. Pendant de nombreuses années, j'étais défoncé la plupart du temps."

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Sir Bradley Wiggins - il a été anobli par la reine d'Angleterre - confie en avoir fini avec son addiction il y a un an et s'astreindre à des séances régulières de thérapie. "Je me sens bien plus en paix avec moi-même", ajoute-t-il.

Immense problème Père de deux enfants, fils d'un ancien coureur australien ayant fait sa carrière sur les vélodromes d'Europe, Wiggins a pris sa retraite sportive en 2016. "Je prenais des quantités énormes de cocaïne (...) je marchais sur un fil, j'ai compris que j'avais un immense problème, il fallait que j'arrête. J'ai de la chance d'être encore ici", prolonge-t-il.

Evoquant les causes ayant provoqué son addiction, Wiggins, qui a très peu connu son père et dit avoir été la cible de sa jalousie, explique avoir été "victime de ses propres choix. J'avais déjà beaucoup de haine de moi-même, mais je l'amplifiais. C'était une forme d'automutilation et d'auto-sabotage. Je n'étais pas la personne que je voulais être, j'ai pris conscience que je blessais beaucoup de gens autour de moi", élabore celui qui compte aussi cinq titres olympiques.

L'aide de Lance Armstrong "Il n'y a pas de juste milieu chez moi. Je ne peux pas boire juste un verre de vin. Si je bois un verre, j'achète de la drogue. Ma propension à l'addiction, poursuit-il, était un moyen d'alléger la souffrance avec laquelle je vivais."

Au passage, Wiggins, qui s'est déclaré en banqueroute personnelle l'an dernier, souligne avoir été aidé par Lance Armstrong, l'ancien patron du peloton tombé en disgrâce et déchu pour dopage de ses sept victoires dans le Tour de France. C'est le Texan, dit-il, qui a proposé de financer une thérapie.

"Je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses, mais ce que je suis parvenu à faire, c'est un bien meilleur contrôle de moi-même et de ce qui me fait agir. Je suis bien plus en paix avec moi-même à présent, ce qui est déjà énorme."



Wawrinka invité pour le tableau final à Paris Stan Wawrinka (ici au Masters de Monte Carlo cette ann閑) aime la terre battue parisienne. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Logiquement, Stan Wawrinka (ATP 132) s'est vu attribuer une wild card pour le tableau principal de Roland-Garros, qui commence dans 12 jours.

Le Vaudois de 40 ans échappera ainsi aux qualifications et fera sa 20e grande apparition Porte d'Auteuil, dix ans après y avoir soulevé le trophée.

Wawrinka, finaliste du Challenger d'Aix-en-Provence 175 début mai, est très apprécié du public parisien, qu'il avait déjà remporté en juniors il y a 22 ans. Outre son sacre en 2015, il y a aussi été finaliste en 2017 (défaite contre Rafael Nadal) et demi-finaliste en 2016.

Le Vaudois avait quitté le top 100 l'été dernier et n'était pas assez bien classé (164e) au moment de la clôture des inscriptions pour être admis directement à Roland-Garros cette année.

Les non-Français sont peu nombreux à recevoir une invitation à Paris. Cette année, outre Wawerinka, les seuls étrangers à en avoir obtenu une chez les hommes sont l'Américain Emilio Nava et l'Australien Tristan Schoolkate



Djokovic se sépare d'Andy Murray Novak Djokovic va tenter de se relancer avec un nouveau coach. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Novak Djokovic, en panne de résultats cette saison, met fin de sa collaboration avec Andy Murray, l'ancien joueur britannique qui était son entraîneur depuis la fin de l'année dernière.

Cette décision est annoncée la veille du Geneva Open et de Roland-Garros.

"Merci, coach Andy, pour tout le dur labeur, les bons moments et le soutien ces six derniers mois, sur et hors des courts. J'ai vraiment apprécié approfondir notre amitié", a écrit sur ses réseaux sociaux le lauréat de 24 titres du Grand Chelem.

Âgé de 37 ans, le Serbe, no 6 mondial, connaît une période délicate, à douze jours du début de Roland-Garros, deuxième Majeur de la saison.

Avant Paris, il est (très) attendu dès dimanche au Geneva Open, qu'il compte mettre à profit pour faire ses derniers réglages. L'an dernier, Djokovic avait atteint les demi-finales aux Eaux-Vives, peu avant sa finale à Wimbledon et son titre olympique à Paris.



Les Knicks dominent Boston et mènent 3-1 Jalen Brunson a brillé lundi face aux Celtics Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Knicks sont à un succès d'une première finale de Conférence en 25 ans.

Porté par Jalen Brunson (39 points), New York a battu le champion en titre Boston 121-113 lundi au Madison Square Garden pour mener 3-1 dans ce 2e tour des play-off NBA.

Malgré un match monumental de Jayson Tatum (42 points), les Celtics se retrouvent au bord de l'élimination. Pire encore, la sortie de Tatum en fin de match, sans pouvoir poser le pied droit par terre, laisse craindre une importante blessure. L'ailier des Celtics s'est fait mal seul sur une reprise d'appui.

Alors que Boston avait pris la main à plusieurs reprises, et compté 14 points d'avance au troisième quart, les Knicks sont revenus à chaque fois, profitant surtout de la classe du meneur Jalen Brunson, exceptionnel avec 39 points à 14 sur 25 au tir (4/8 de loin), 5 rebonds et 12 passes décisives.

Les deux formations ont offert un combat intense et superbe, salué par un Madison Square Garden en fusion ravi de voir ses Knicks déjouer les pronostics et se retrouver à un succès d'une première finale de Conférence depuis 1999/2000. Ils avaient alors été stoppés par les Indiana Pacers, qu'ils pourraient retrouver à ce stade.

A l'Ouest, les Timberwolves se retrouvent aussi à un succès d'une finale de Conférence, un stade de la compétition qu'ils ont déjà atteint l'an dernier. Minnesota a battu les Golden State Warriors, toujours privés de Stephen Curry, 117-110 lundi en Californie. Un partiel de 17-0 réussi au troisième quart-temps a permis aux Timberwolves de forcer la décision pour mener 3-1 dans la série.



Edmonton et Carolina prennent le large Adam Henrique (19) a signé un doublé pour les Oilers lundi Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Les Oilers, à l'Ouest, et les Hurricanes, à l'Est, sont à un succès d'une place en finale de Conférence en NHL. Edmonton et Carolina mènent 3-1 face respectivement à Vegas et à Washington.

Portés par un doublé d'Adam Henrique, qui a ouvert la marque après 1'27 de jeu et doublé la mise à la 14e minute, les Oilers se sont imposés 3-0 lundi en Alberta. Ils bénéficieront d'une première opportunité de classer l'affaire mercredi dans le Nevada.

Les Oilers, qui avaient remporté les deux premiers matches de la série à Las Vegas, ont dominé les débats lundi. Connor McDavid et ses équipiers ont cadré 32 tirs, dont 25 au cours des deux premiers tiers, contre 24 pour les Golden Knights (12 dans la troisième période).

Le gardien de Vegas Adin Hill, auteur de 29 arrêts, n'a donc rien à se reprocher à l'issue de cette partie. Son remplaçant bernois Akira Schmid est logiquement resté une nouvelle fois sur le banc, lui qui n'a eu droit qu'à une brève apparition dans ces play-off au 1er tour face à Minnesota.

A l'Est, Carolina a dominé Washington 5-2 lundi, la légende des Capitals Alex Ovechkin ayant pourtant inscrit son premier but dans la série. Toujours invaincus à domicile dans ces play-off, les Hurricanes ont parfaitement contenu des Capitals qui n'ont adressé que 21 tirs cadrés dont seulement 6 au troisième tiers.



Belle occasion pour Sion et Winterthour Sion a l'occasion de se tirer d'affaire ce soir lors de l'antépénultième journée du tour de relégation du Super League. Une victoire à Tourbillon contre St-Gall mettrait les Valaisains à l'abri.

Dans le même temps, Winterthour, l'équipe en forme qui s'en va affronter le FC Zurich (également à 20h30), veut poursuivre sur sa lancée et distancer les deux derniers, Yverdon et Grasshopper, qui s'affrontent mercredi à Zurich.



Championnat du monde: la Suède poursuit sur sa lancée Brodin inscrit le deuxième but suédois Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund La Suède a poursuivi son sans faute au championnat du monde. Devant son public à Stockholm, elle a dominé la Finlande 2-1 pour signer un troisième succès en autant de matches dans le groupe A.

Les Tre Kronor ont fait la course en tête grâce à des réussites de Carlsson (5e/à 5 contre 4) et Brodin (28e). Pesonen a réduit l'écart à la 54e au moment où les Finlandais ont enfin pu mettre un peu de danger devant le but adverse. Ils ont sorti leur gardien à plus de deux minutes de la sirène, mais en vain.

Au final, le succès suédois est mérité. La statistique des tirs (41-19) illustre bien leur domination, visible surtout lors des deux premières périodes.

Dans le groupe B à Herning, la Tchéquie tenante du titre n'a pas connu de problème face au Danemark, s'imposant 7-2. Elle mène le groupe B avec 8 points, soit 1 de plus que la Suisse.



Prestation XL de la Suisse contre les Etats-Unis Les Suisses ont tiré à la même corde Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a offert une prestation XL face aux Etats-Unis à Herning (3-0) lors du Mondial. L'équipe a tiré à la même corde et ne s'est pas laissé impressionner par le pedigree NHL de son adversaire.

Hannibal Smith de "L'Agence tous risques" avait cette célèbre phrase "J'adore quand un plan se déroule sans accrocs". Patrick Fischer peut très certainement la lui piquer après un tel match.

Il y avait comme des airs de Stockholm 2013 lorsque la Suisse avait battu les Etats-Unis 3-0 en demi-finale du Mondial avec Andres Ambühl comme seul témoin de ces deux rencontres. Berra avait signé un blanchissage, alors que Genoni s'en est offert un dixième dans un Championnat du monde. Le gardien zougois est deuxième sur les listes mondiales, derrière le Tchèque Jiri Holecek qui officiait entre les années 60 et 70.

Lors des deux premières rencontres, la Suisse avait été bonne durant les tiers impairs, mais son implication en deuxième période laissait à désirer. Pas cette fois-ci. De la première à la quatrième ligne, tous les joueurs méritent la citation.

Un Fiala admirable Tout le monde a vu Kevin Fiala se donner à 100% et trouver par deux fois les montants de Joey Daccord, mais les douze autres attaquants et les six défenseurs ont joué une partition identique.

A noter que le joueur des Los Angeles Kings, débarqué la veille, a expliqué aux journalistes la raison de sa venue plus tardive. Sa femme Jessica était enceinte de leur deuxième enfant, mais le bébé n'a pas survécu: "C'était une semaine super difficile. Cela signifie beaucoup pour moi que ma femme et ma fille soient là. Je me sens toujours à la maison quand elles sont là. C'est pour ça que j'ai pu réaliser une telle performance aujourd'hui, elles m'ont beaucoup aidé."

Sur une note moins triste, Andrea Glauser a aimé ce que la sélection a présenté comme jeu, mais le défenseur fribourgeois a aussi vu des choses à corriger: "On a fait un bon match. On voulait bien sortir et je pense qu'on est bien sorti. Après, je vois toujours des trucs où on peut mieux faire. Il ne faut jamais être content. Derrière, on n'a pas beaucoup donné, mais il y a quelques trucs qu'on doit quand même regarder."

Un peu de repos avant les Allemands Malgré un léger déficit de taille et de poids, la Suisse a regardé les Américains dans les yeux, voire mieux. "On montre à toutes les équipes qu'on est là, poursuit Glauser. On n'est peut-être pas les plus grands, mais on joue avec le coeur. C'est comme ça qu'on peut gagner des matches."

Le Singinois perfectionniste a pointé du doigt "des pénalités inutiles. Il est aussi revenu sur ce tiers médian nettement mieux maîtrisé qu'au cours des deux précédentes rencontres: "On a parlé du deuxième tiers, mais ce n'est jamais bon de trop parler. On voulait juste le montrer sur la glace. Il y a eu une réaction par rapport aux deux autres matches."

Mardi, les joueurs auront droit à un jour off pour profiter de leur famille venue les soutenir. Mais dès mercredi, il faudra repartir "au turbin", ce qui n'effraie pas le futur arrière de Fribourg-Gottéron: "On va avoir deux jours sans match, cela va nous permettre de regarder ce que l'on peut améliorer avant la partie de jeudi contre l'Allemagne jeudi." Ne jamais être satisfait, même lorsque le plan se déroule sans accrocs.



Championnat du monde: la Suisse domine les Etats-Unis 3-0 Kevin Fiala s'est imm Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Grâce à une superbe performance d'ensemble, la Suisse a battu les Etats-Unis lundi lors du Mondial à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer se sont imposés 3-0.

On aime dire dans le sport que la perfection n'existe pas. Certes, mais cette équipe de Suisse a livré un match de très grande facture. Excellente dans les tiers impairs, mais perfectible en période médiane, la sélection au maillot rouge à croix blanche a joué cette fois pendant soixante minutes.

Face à des Américains qui avaient évolué la veille, mais qui n'avaient pas rencontré d'adversaire véritablement dérangeant, la troupe de Fischer a livré un match très solide. Elle a accepté le défi physique devant des joueurs de NHL faisant en moyenne trois centimètres et quatre kilos de plus. Seulement la Suisse a su jouer avec intelligence et vitesse. Forecheck efficace, lignes de passes coupées, tirs dans des angles peu évidents, le plan de match a été respecté comme il faut.

Le puzzle mis en place par le sélectionneur semble toujours cohérent avec des jeunes comme Knak, Schmid et Baechler jouant parfaitement un rôle d'énergie qui leur va à merveille. Les leaders techniques ont eux aussi tenu leur rôle avec notamment un Kevin Fiala très en jambes, lui qui a trouvé les montants à deux reprises.

Genoni blanchi Arrivé dimanche, le MVP du dernier Mondial à Prague a été mis sur la première ligne à la place de...Timo Meier. Patrick Fischer a ainsi préféré dissocier la paire des Diables pour intégrer Fiala au côté de Hischier, sans toucher à Moy. Le bison appenzellois a lui pris place en deuxième ligne avec le duo des Lions Malgin-Andrighetto. Le sélectionneur a finalement également changé ses lignes 3 et 4 en plaçant Jäger au centre de Riat et Knak, alors que Bertschy a glissé sur l'aile de Baechler avec Schmid.

Autant dire que ces rocades n'ont pas trop dérangé les joueurs, puisque Riat a ouvert le score à la 13e sur un puck un peu malicieux qui a lobé Joey Daccord. L'ailier du LHC a inscrit son troisième but en autant de rencontres. Et à la 16e, une belle récupération de Moy associée à une jolie passe de Fiala ont permis à Siegenthaler de doubler la mise.

On n'oubliera pas de mentionner Leonardo Genoni, auteur d'un blanchissage plus que mérité. Le score a été complété par Kukan à la 52e.

Avec sept points au compteur et une intéressante montée en puissance, la Suisse va maintenant avoir droit à deux jours de pause. Elle retrouvera les Allemands jeudi pour une revanche du quart de finale d'Ostrava l'an dernier qui avait souri aux Helvètes 3-1.