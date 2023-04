Image: KEYSTONE

Raphaël Wicky, la couronne sans les joyaux

Le coach des Young Boys peut décrocher le premier titre de sa carrière de coach ce dimanche en cas de victoire contre Lucerne (16h30). Mais malgré la domination écrasante de son équipe, les critiques contre son jeu sont tenaces et sa réputation en souffre.

etienne wuillemin / ch media

Plus de «Sport»

Cette année, la fête d'anniversaire de Raphaël Wicky pourrait se prolonger un peu. Le coach des Young Boys a soufflé ses 46 bougies mercredi et ce dimanche, si son équipe s'impose contre Lucerne dans un Wankdorf à guichets fermés, il pourrait être sacré champion.

Ce titre serait le plus beau cadeau d'anniversaire pour Wicky. Il s'agirait de son premier trophée chez les professionnels, après des années d'attente et plusieurs échecs. Mais changera-t-il pour autant durablement et positivement la réputation du Valaisan? Ce n'est pas certain. Car son licenciement du FC Bâle sans avoir remporté le moindre titre résonne encore dans les esprits. Remercié à l'été 2018, Wicky avait perdu un championnat que Bâle avait remporté huit fois de suite.

Cette saison, il va certes remporter le championnat très tôt (fin avril) avec YB, mais les performances de son équipe ne sont pas perçues comme particulièrement exceptionnelles. Le public pense que si Berne a 19 points d'avance après 29 tours, c'est surtout parce qu'aucune équipe n'est capable de rivaliser avec le club de la capitale sur la durée.

Le classement dimanche matin Image: TXT

Wicky est en train de faire l'expérience de ce que de nombreux entraîneurs du FCB ont dû vivre à la grande époque bâloise (huit fois champion entre 2010 et 2017). Il ne suffit pas de gagner, il faut être convaincant, et même produire un peu de spectacle. Deux matches nuls de suite suffisent à créer une crise. Christian Fassnacht résume bien le sentiment général:

«Cela m'a parfois agacé. Nous dominons la Ligue, nous sommes convaincants en Coupe et pourtant, on a commencé à nous chercher des problèmes. Je me suis alors parfois demandé : êtes-vous sérieux?»

Il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'entraîneur d'YB, surtout dans une saison comme celle qu'il vient de vivre. Comme les Young Boys ont échoué en play-off pour la participation à la Conference League (défaite aux tirs au but contre Anderlecht), les matchs européens prévus au budget ont soudain disparu. Wicky, lui, a dû tout d'un coup se demander comment il pouvait garder un bon esprit de compétition avec un contingent pensé en quantité et en qualité pour disputer l'Europe.

Ruegg stoppé par les Belges. Image: EPA

Comment y est-il parvenu? Cedric Itten, meilleur buteur de la ligue, explique que son entraîneur a «très, très bien géré la situation sur le plan humain. Ce n'est pas facile d'avoir autant de joueurs qui aimeraient tous avoir plus de temps de jeu. Il a pris chacun à sa manière et a réussi à créer une véritable équipe.» Pour cela, il est parvenu à entretenir un mélange entre sérieux et décontraction.

Christian Fassnacht ajoute que «Wicky est un fanatique de football au sens le plus positif du terme».

«Il n'est pas obsédé, mais veut tout comprendre. Le faible nombre de buts encaissés (réd: 25) montre à quel point il nous a bien adaptés à nos adversaires. De plus, il veut toujours entendre notre avis et s'améliorer lui-même. Il s'intéresse à l'homme derrière le joueur, il veut savoir comment nous ressentons et pensons.»

Malgré le scepticisme entourant le jeu prôné par YB, il ne serait pas surprenant, compte tenu de l'adhésion du groupe et des résultats de Raphaël Wicky dans la capitale, que le contrat du Valaisan (qui court jusqu'à l'été 2024) soit bientôt prolongé.

Adaptation en français: Julien Caloz