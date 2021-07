Roger Federer n'ira pas aux Jeux Olympiques

Roger Federer renonce aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). En cause, sa blessure au genou droit qui l'avait déjà éloigné des courts durant quasiment toute l'année dernière et dont il n'a pas réussi à se débarrasser complètement, malgré une double opération.

Le Bâlois, sèchement battu en quarts de finale de Wimbledon par le Polonais Hubert Hurkacz la semaine dernière, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux mardi soir. Voici les explications de l'homme aux vingt titres du Grand Chelem: