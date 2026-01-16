brouillard
Tennis: cinq choses à savoir sur l'Open d'Australie 2026

Cinq choses à savoir sur l'Open d'Australie 2026

Le premier Grand Chelem de l'année débute dimanche avec 59,7 millions de francs suisses en jeu et des Helvètes aux ambitions bien différentes.
16.01.2026, 17:0116.01.2026, 17:01

Des adieux émouvants pour Wawrinka

Douze ans après avoir remporté à Melbourne le premier de ses trois titres du Grand Chelem, Stan Wawrinka (ATP 139) fait ses adieux à l'Australie. Le Lausannois fêtera ses 41 ans en mars et mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année. Grâce à une invitation, il participera pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a remporté son dernier match il y a cinq ans. Mais ses chances de terminer en beauté sont intactes, son adversaire du premier tour, Laslo Djere (ATP 91), semblant à sa portée. Lors de la United Cup, Wawrinka a convaincu malgré quatre défaites en cinq rencontres contre des adversaires de taille.

Stan Wawrinka innove pour sa tournée d'adieu

Bencic fait partie des outsiders

Belinda Bencic est la Suissesse qui a les meilleures chances de réaliser un exploit. Mais dans son cas, le terme «exploit» n'est pas adéquat. Après un début de saison exceptionnel avec cinq victoires à la United Cup, dont deux contre les joueuses du top 10 Iga Swiatek et Jasmine Paolini, la joueuse de 28 ans originaire de Suisse orientale fait partie des outsiders les plus cotées visant le titre et fait à nouveau partie des meilleures mondiales avec sa 10e place.

L'année dernière, lors de sa première participation à un Grand Chelem après son congé maternité, elle s'est hissée jusqu'en huitièmes de finale, comme elle l'avait déjà fait en 2016 et 2023. Bencic n'est jamais allée plus loin en Australie, et cette fois encore, elle pourrait affronter en huitièmes de finale Elena Rybakina, tête de série no 5, vainqueure de Wimbledon en 2022 et finaliste de l'Open d'Australie un an plus tard, qui s'annonce comme une adversaire redoutable. Son premier match contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113) ne devrait toutefois pas être un obstacle insurmontable.

epa12641886 Belinda Bencic of Switzerland in action against Iga Swiatek of Poland during the 2026 United Cup final between Poland and Switzerland at Ken Rosewall Arena in Sydney, Australia, 11 January ...
Bencic n'a jamais dépassé les 8es à Melbourne.Keystone

Waltert malchanceuse au tirage au sort

Simona Waltert (WTA 86) n'a pas été gâtée par le tirage au sort. La Grisonne de 25 ans fait cette fois son entrée dans le tableau principal de l'Open d'Australie après s'être qualifiée il y a trois ans à Paris et à Wimbledon. Elle affrontera d'emblée Amanda Anisimova, tête de série no 4. L'Américaine a atteint la finale à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Djokovic quitte son navire et tacle ses anciens alliés

Le duel du premier tour entre Viktorija Golubic (WTA 81) et la Russe Varvara Gracheva (WTA 74), qui joue pour la France, s'annonce équilibré. L'année dernière, la Zurichoise de 33 ans a atteint pour la première fois le 3e tour à Melbourne. Cette fois-ci, elle pourrait affronter Rybakina au deuxième tour. Chez les hommes, aucun autre Suisse que Wawrinka ne figure dans le tableau principal.

Un duel Sinner-Alcaraz déséquilibré?

Chez les hommes, Jannik Sinner est le grand favori, comme dans aucun autre grand tournoi. L'Italien est invaincu à la Rod Laver Arena depuis 2023 et une défaite en cinq sets en huitièmes de finale contre Stefanos Tsitsipas. A l'inverse, son plus grand rival, Carlos Alcaraz, n'a jamais vraiment connu le succès en Australie. Deux quarts de finale au cours des deux dernières années pour un maigre bilan pour lui. En 2023, le numéro un mondial a échoué face à Alexander Zverev, et il y a un an face à Novak Djokovic.

Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie

L'écart entre l'Allemand Zverev et Djokovic, détenteur du record avec dix titres, et le duo de tête semble trop important, mais ils devraient néanmoins être les premiers challengers des deux meilleurs joueurs actuels. Il sera intéressant de voir comment la séparation d'Alcaraz avec son entraîneur et mentor de longue date, Juan Carlos Ferrero, affectera son jeu. L'Espagnol, Sinner et Djokovic ont tous renoncé à participer à un tournoi de préparation.

Aryna Sabalenka est la joueuse à battre

Chez les dames, la favorite est clairement désignée. Aryna Sabalenka a triomphé en 2023 et 2024, mais l'année dernière, elle a perdu une finale très disputée en trois sets contre Madison Keys. A l'US Open et la semaine dernière à Adélaïde, la Bélarusse a également démontré de manière impressionnante qu'elle était actuellement la meilleure joueuse sur dur. Les autres championnes du Grand Chelem de l'année dernière, Coco Gauff à Paris et Iga Swiatek à Wimbledon, n'ont en revanche jamais atteint la finale à Melbourne. (jcz/ats)

