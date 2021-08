Sport

Les USA en or en basket après leur victoire contre la France aux JO.



Kevin Durant a encore été monstrueux en finale

La star des Nets a régné sur une finale olympique de basket pour la troisième fois de son immense carrière. C'est la France qui en a fait les frais cette fois, battue 87-82 par Team USA.

Kevin Durant est l'homme des finales olympiques:

30 points en 2012 contre l'Espagne.

30 points en 2016 contre la Serbie.

29 points en 2021 contre la France.

Une régularité rare doublée d'une faculté à hisser son niveau de jeu quand ça compte. Résultat: les Américains ont remporté l'or samedi pour la quatrième fois consécutive et pour la 16e fois en 19 olympiades (#crazy). C'est la France qui a été battue cette fois, 87-82, au terme d'une belle opposition.

Le podium olympique sera complété par le vainqueur du match Slovénie-Australie (13h en Suisse ce samedi).

Malgré la déception, le basketteur français Evan Fournier a tenu à rendre hommage à ses adversaires sitôt la fin de la finale, et plus particulièrement à l'un d'entre eux.

«Félicitations aux Américains, ils ont fait un gros match. Kevin Durant est un joueur exceptionnel»

Les louanges ont aussi afflué sur les réseaux sociaux, et par des internautes d'expression française. L'un d'eux résumait parfaitement la situation :

Ça fait mal de se retrouver face à Kevin Durant mais ça fait tellement de bien pour les yeux de voir ce mec jouer au basket — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 7, 2021

Si l'exploit US porte la marque de «KD», il est aussi collectif: les Américains, dirigés par Gregg Popovich, sont parvenus à défendre avec l'intensité voulue pour «voler» notamment 18 ballons aux Bleus.

Une équipe tricolore qui sort la tête haute mais avec quelques regrets tout de même, souligne l'ATS. Son déchet au lancer franc, avec un 18 sur 29, fait tache dans une finale olympique et a pesé très lourd dans la balance. Dans le money time, Rudy Gobert, et plus surprenant encore Nando De Colo, ont d'ailleurs manqué d'assurance dans cet exercice.

Une fébrilité jamais aperçu chez Kevin Durant, le meilleur scoreur de l'histoire de Team USA. Un basketteur (32 ans) qui vaut de l'or: il s'apprête à signer un deal à 198 millions de dollars sur quatre ans avec Brooklyn.