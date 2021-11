Vidéo

«Le capitaine de l'équipe de Suisse devait être vacciné»

Joël Robert (radio) et David Lemos (télé) commentent tous les deux l'équipe nationale sur la RTS, mais pas du tout de la même manière. Le premier revendique un style direct, voire clivant, lorsque le second a le souci de la nuance. Nous les avons interrogés sur les thèmes brûlants de la Nati. Et forcément, ils ne sont pas toujours d'accord.

Granit Xhaka est-il surcoté?

Doit-on être chauvin quand on commente l'équipe de Suisse?

Xherdan Shaqiri est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Nati?

Les internationaux suisses doivent-ils être vaccinés?

Murat Yakin est-il le successeur idéal de Vladimir Petkovic?

Qu'est-ce que vous enviez chez l'autre?