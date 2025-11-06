Ils inventent un concept de raclette inédit

Deux hommes ont mis au point la «paraclette»: une raclette dégustée dans les airs, en pleine session parapente.

Le défi a été relevé à la mi-septembre, mais puisqu’il est suisse, que la raclette, c’est la vie, que la saison est officiellement lancée et que le projet n’a pas reçu la visibilité qu’il mérite, on a décidé de vous en parler, même plus d’un mois plus tard.

Adrian, un Suisse de 33 ans passionné de raclette, un plat qu’il célèbre sur sa page Instagram Raclette Guy, et Nico, un parapentiste français travaillant près de Montreux, ont savouré une raclette en pleine session de parapente, au-dessus du Léman.

Leur aventure ⬇️ Vidéo: instagram

Le projet est né lorsque les deux hommes ont fait connaissance cet été à l’Accroshow, un festival de parapente organisé à Villeneuve (VD). Adrian, qui n’avait jamais pratiqué le parapente et craint le vide, y avait présenté ses ambitions. Finalement, seul Nico, habitué à relever toutes sortes de défis fous avec sa voile, a accepté de l’accompagner dans cette expérience inédite.

Le binôme formé, il a fallu construire une table, y fixer le four et s’assurer qu’aucune pomme de terre ne finisse sa course sur les plages du Léman. Malgré toute cette préparation, la première tentative a été un véritable fiasco: trop de vent, et donc une flamme qui ne cessait de s’éteindre. C’est alors que nos deux acolytes ont eu l’idée d’ajouter une protection en plexiglas, créant ainsi ce qu’ils ont baptisé «un aquarium à raclette».

Une fois le matériel ajusté, Adrian et Nico ont finalement réussi leur pari quatre jours plus tard, malgré quelques difficultés au décollage liées à l'équipement transporté. «J’avais peur, j’avais 15 kilos à porter et je suis tombé plusieurs fois en voulant décoller. Finalement, c’était magique. C’était dur de racler par contre. C’est la meilleure raclette de ma vie, mais la moins bien raclée», a confié Adrian, amusé, à France Live.

Les deux amis envisagent désormais de remettre ça, mais cette fois de façon plus encadrée et officielle: « On sera mieux préparés, on aimerait entrer au Guinness Book».

(roc)