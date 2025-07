Felix Oberle participera à la Mini Transat 2025 avec un «proto». image: instagram

«Traverser l'Atlantique avec un si petit voilier me fascine»

Le navigateur suisse Felix Oberle prendra part en 2025 à sa deuxième Mini Transat, épreuve reliant les côtes françaises aux Caraïbes. Il prend la plume pour exposer sa passion pour cette course au large comme aucune autre.

Felix Oberle

Mon grand objectif cette année est de participer pour la deuxième fois à la Mini Transat. Cette épreuve, qui s'élancera le 21 septembre 2025 des Sables d'Olonne, est une course transatlantique organisée tous les deux ans depuis 1977 et qui relie la côte atlantique française aux Caraïbes.

Le tracé:

Elle se nomme «Mini» parce qu'elle est réservée aux petites embarcations: six mètres et demi de long, trois mètres de large et deux mètres de profondeur. C'est un peu comme une planche de surf élargie.

Il existe deux catégories. La première, celle des bateaux de série, réglementés en termes de matériaux. C'est la catégorie d'entrée. La seconde concerne les prototypes: une sorte de laboratoire, capable de produire des bateaux plus rapides. De nombreux systèmes sont alors testés pour la première fois, le tout dans des conditions extrêmes. Lors de la dernière Mini Transat, le premier à avoir rallié les Caraïbes était un prototype, un jour avant la première embarcation de série. J'aurai la chance de courir sur un «proto» de 2021 pour l'édition 2025 prévue en septembre.

Ce qui me fascine dans cette course? Il y a d'abord le fait de traverser un grand océan avec un si petit voilier. Mais aussi la contrainte de devoir renoncer aux communications et aux aides extérieures. C'est la seule course où il n'y a que la radio à bord. Les téléphones portables doivent être rendus avant le départ. Nous sommes dès lors seuls face à la mer: plus de message ni d'appel durant durant quelques semaines. On ne voit pas ça souvent dans ce monde ultra-connecté.

En mer, je dois absolument être honnête avec moi-même. J'appends à mieux me connaître dans des situations diverses et variées. Il y a de la fatigue, de la frustration, de la déception et des doutes. Je dois être capable de surmonter tous ces sentiments, seul. Je ne peux pas m'éviter. Ce que je parviens à refouler sur terre vient à moi à un moment ou à un autre sur l'océan.

C'est sur ce «proto» monocoque que Felix Oberle participera à la Mini Transat. image: Marion Le Guen

Des questions se posent. Comment gérer les échecs? Mais les défis ne sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi techniques. Comment trouver une solution avec le peu de moyens à ma disposition? Il n'y a pas de garage, juste une caisse dans laquelle je trouve rarement le bon outil. Je dois faire preuve de créativité. L'être humain s'avère être performant dans de telles situations.

Mais malgré le mode «course» activé, j'ai finalement beaucoup de temps. J'ai ainsi le sentiment de quitter le rythme de la vie quotidienne pour celui de la mer. Il n'y a pas un email toutes les 30 minutes. Mes pensées me sont réservées. Cela change une personne. Si pour certains, un tel défi, lors duquel on ne dort jamais plus de 20 minutes consécutives, peut s'apparenter à une immense torture, je vois cela comme un challenge positif. Je ne suis jamais aussi proche de la nature qu'en pleine mer.