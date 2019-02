Leben

Emma Amour: Zum Valentinstag Sex-Fails, Sex-Fails und nochmal Sex-Fails



Zum Valentinstag: Sex-Fails, Sex-Fails und nochmal Sex-Fails

Happy Valentinstag, Freunde! Pünktlich zum Tag der Liebenden präsentiere ich hier ein Sammelsurium aus sehr grässlichen Sex-Unfällen. Und mit «sehr grässlich» meine ich .. hach, lest selber.

Lasst mich nicht all zu viel Zeit mit einem Einstieg in diesen Text verschwenden. Viel mehr will ich gerade zum Punkt kommen. Und das Ding beim Namen nennen: Sex-Unfälle. Sex-Fails. Sex-Scheiss halt.

Ich will an diesem heutigen 14. Februar – froher Valentinstag, ihr Liebenden und Singles da draussen – über Sex-Chabis sprechen, den ich selber, meine Freunde und Freundesfreunde erlebt haben. Viel Vergnügen!

Steffi

Meine Nachbarin und Pflanzensitterin

Wir waren ganz frisch zusammen. Du weisst schon, die Zeit, in der du nichts anderes machst als vögeln, vögeln, vögeln. Unter anderem auch betrunken. Das eine Mal, vielleicht war es schon das fünfte Mal in dieser Nacht, schlief er aber einfach ein. Mit dem Kopf zwischen meinen Beinen. Er ist einfach eingeschlafen, Emma! Zwischen meinen Beinen!!! Zuerst war ich ein wenig beleidigt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich war auch müde. Haha. Nennen wir es einen Mini-Sex-Fail.

Karl

Freund eines Freundes

Das ist jetzt eigentlich kein Sex-Fail, mehr ein Date-Fail. Ich erzähle es trotzdem! Nun, es war so: Es war unser drittes Dates und er kam zu mir. Mit dem Auto. Wir tranken eins, zwei über den Durst und ich bot ihm an, dass er besser bei mir schläft, weil: zu betrunken, um Auto zu fahren. Ich, ganz Gentleman, liess ihn in meinem Bett schlafen und legte mich auf die Couch. Mitten in der Nacht hörte ich Gepolter und die Haustüre zuknallen. Verwirrt suchte ich das Schlafzimmer auf. Nun, schau… Er war nicht mehr da. Aber er hatte mir ein Geschenk hinterlassen – er hat tatsächlich mein Bett vollgeschissen. Kein Witz. Via Whatsapp liess er mich dann wissen, dass er notfallmässig nach Hause musste. Grund: Bauchweh! Ein viertes Date gab es nicht mehr. Aber wir sind uns noch jahrelang in der Office-Kantine begegnet. Er konnte allerdings nur noch auf den Boden starren. Obwohl ich ihm versichert habe, dass ich es niemandem erzählt habe. Nun, ausser dir jetzt. Und jetzt steht's auch noch im Internet. Haha. Ups.

Cat

Meine gute Freundin aus Kindheitstagen

Da war dieser grässliche Anal-Unfall. Er spielte mit einem Dildo an meinem Anus rum, um diesen für den Sex vorzubereiten. Obwohl ich am Nachmittag noch eine Darmspülung gemacht habe, kam's zum Unfall. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie er im Bad das Teil wusch und wollte sterben. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ich will immer noch sterben.

Simone

Freundin eines Freundes

Kurz und schmerzlos: Ich habe einem Typen beim Blasen über seinen Penis gekotzt. Scheiss Alkohol! Sorry, Fred.

Pascal

Mit Pascal fahr ich manchmal Velo

Es war das zweite Mal, dass ich in der Wohnung meiner damaligen Freundin übernachtete. Ich erinnere mich eigentlich nicht mehr an wirklich viel, ausser, dass mich irgendeine fremde Frau mitten in der Nacht angeschrien hatte. Es war nun also so, dass ich ... wohl geträumt habe, dass ich aufs Klo muss. Und im Halbschlaf zur Tür raus und links bin – da, wo bei mir zuhause das WC ist. Bei ihr war da allerdings nicht das WC, sondern das Zimmer ihrer Mitbewohnerin. Ich habe mich offenbar einfach ans Bett gestellt und ihre Mitbewohnerin angeseicht. Wenn ich grad so recht überlege, das ist gar kein Sex-Fail. Haha. Obwohl, wir hatten vorher Sex. Zählt es trotzdem?

Emma

Ich

Ich hatte ein einziges Mal Sex in meinem Kinderzimmer. Ein einziges Mal. Ausgerechnet an dem Tag, als meine Mutter viel zu früh von der Arbeit nach Hause kam und mein Zimmer stürmte, weil sie wegen der Geräusche erschrocken ist. Wir haben nie wieder darüber geredet. Sie hat's aber meinem Vater erzählt. Und meinem Bruder. Den Grosseltern, Tanten und Onkeln. Und ihrem ganzen Team bei ihrer Arbeit.

Mia

Sophies Schwester

Ein Typ hat mir mal während des Sex auf den Rücken gespuckt. Ich hab damals gar nicht gecheckt warum und hab das mal irgendwann später dann einer Freundin erzählt. Die hat gemeint, dass das Typen offenbar machen, um der Frau vorzutäuschen sie wären gekommen, um dann, wenn sie sich umdrehen, in ihr Gesicht zu spritzen. Ernsthaft, Leute? Haha. Bis dahin dachte ich immer, solche Dinge passieren nur Leuten im Internet. Wie auch immer, das war leider nicht die einzige Spuck-Erfahrung meines Lebens: Da war noch der, der mir ständig auf meine Klitoris spuckte. Und ein weiterer Kandidat flehte mich regelrecht an, dass ich ihm in den Mund spucke. Wtf.

Selina

Eine gute Bekannte

Eigentlich der Superfail schlechthin: Ich war mit einem Typen im Kino, unser viertes Date oder so glaub. Bis dahin ist ausser bitz Fummeln noch nicht viel gelaufen. Aber an dem Abend fragte er mich, ob ich noch mit zu ihm komme auf einen Schlummertrunk. Nun denn, den Schlummertrunk haben wir ausgelassen und sind direkt ins Schlafzimmer. Ich habe also gerade Sex mit einem Typen, als die Wohnungstür aufgeht – und seine Frau «Überraschung» ruft. Nun denn: Überraschung!

Ross

Mein Coiffeur

Okay, wir haben uns über eine App getroffen, bei der es klar ums Vögeln geht. Soweit alles easy. Als er dann aber mit Hundemaske und Latex-Höschen vor meiner Türe stand, um sich in meinem Flur mit allen Viere von sich gestreckt auf den Rücken zu legen, weil er gekrault werden wollte, war dann bei mir fertig lustig.

Jetzt bist du dran, werte/r User/in. Hol sie raus, deine Sex-Leichen im Keller. Ich freu mich drauf!

Adieu,

