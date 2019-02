Leben

Sex, Blut und Romantik – 10 Filme und Serien, die du in der Schweiz neu streamen kannst

Das Serien- und Filmjahr 2019 ist bereits einen Monat alt. Zeit also, um uns mal eine Übersicht zu verschaffen, was uns die Schweizer Streaming-Anbieter im Januar Neues zur Verfügung stellen.

Hinweis: Es wurden nur Streaming-Dienste berücksichtigt, die in einem Flatrate-Abo verfügbar und nicht an einen Internetanbieter gebunden sind.

Neu verfügbare Serienstaffeln

«Sex Education»

Bild: Netflix

Der Aussenseiter Otis Milburn hat es nicht leicht. Das liegt vor allem daran, dass seine Mutter eine bekannte Sexual-Therapeutin ist und er so Tag und Nacht von Anleitungen, Videos und unangenehm offenen Gesprächen umgeben ist. Um endlich die Anerkennung seiner Mitschüler zu gewinnen, eröffnet er mit seiner Freundin Maeve in der Schule eine geheime Sprechstunde. Dort berät er seine Mitschüler bei allerlei sexuellen Problemen – dabei ist Otis selbst noch Jungfrau.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«Titans»

Bild: DC Universe

Dick Grayson, besser bekannt als Batmans Sidekick Robin, hat die Schnauze voll. Der dunkle Rächer ist schon lange nicht mehr der Mentor, welchem Robin vor Jahren die Treue geschworen hat. Kurzerhand fasst Dick den Entscheid, ein eigenes Team von Superhelden zu gründen. Schon bald findet er drei Mitstreiter, die alle über aussergewöhnliche Kräfte verfügen: Raven, Starfire und Beast Boy. Zusammen sind sie die Titans – und haben schneller, als es ihnen lieb ist, mit finsteren Mächten zu tun.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 11 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«Der Pass»

Bild: Sky

In den Alpen wird exakt auf der Grenze von Österreich und Deutschland eine Leiche gefunden. Um den Fall aufzuklären, entsenden beide Länder je einen Ermittler. Schon bald tauchen weitere Leichen auf, die alle in symbolischen Posen drapiert wurden, welche an heidnische Rituale erinnern. Als schliesslich ein Opfer überlebt, können die Ermittler endlich ein Phantombild anfertigen lassen. Doch das Ergebnis ist eine erschreckende Zeichnung, welches die Fratze des Krampus zeigt.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show

«True Detective»

Bild: HBO

Die dritte Staffel spielt im Herzen der Hochlandregion Ozark. Dort haben sich in der Vergangenheit so grausame Verbrechen abgespielt, dass selbst hartgesottene Detectives in ihren Grundfesten erschüttert wurden. Einer dieser Detectives ist Wayne Hays, ein erfahrener Ermittler aus Arkansas. Im Rahmen seiner jüngsten Ermittlung trifft er auf einen State Investigator, dessen berufliche Laufbahn von der Kriminalität Ozarks geprägt ist. Zusammen versuchen sie einen alten Fall von verschwundenen Kindern zu lösen.

Neu aufgeschaltet: Staffel 3

Umfang insgesamt: Drei Staffeln à 8 Episoden

Verfügbar bei: Sky Show

«Black Monday»

Bild: Showtime

Der 19. Oktober 1987 war der erste Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg und ist bis heute als Schwarzer Montag bekannt. Noch immer ist unklar, wer diesen Crash zu verantworten hatte. Die fiktive Satire «Black Monday» geht genau diesem Thema nach. Die Story porträtiert eine Gruppe von Aussenseitern an der Wall Street, die es schafften, das grösste Finanzsystem der Welt in die Knie zu zwingen.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 10 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show

Neu verfügbare Filme

«Dragon Blade»

Bild: WVG Medien

48 vor Christus flieht eine römische Legion unter der Führung von Lucius nach China. Lucius, der in Rom schwere Verbrechen begangen hat, erhofft sich, im Reich der Mitte ein neues Leben aufbauen zu können. Schon bald trifft er auf den rechtschaffenen chinesischen Kommandeur Huo An, welcher von Lucius gar nicht begeistert ist. Gleichzeitig entsendet Rom eine Legion, mit dem skrupellosen Tiberius als Kommandeur. Er soll Lucius zur Strecke bringen und nach Rom zurückschaffen.

Laufzeit: 127 Minuten

Verfügbar bei: Netflix, Amazon Prime Video



«Die anonymen Romantiker»

Bild: DCM

Jean-René und Angélique sind nicht nur beide Schokoladenliebhaber, sondern auch furchtbar schüchtern. Ihre Schüchternheit ist so schlimm, dass sie deswegen sogar in Therapie sind. Als ausgerechnet diese beiden miteinander ausgehen, fangen sie tatsächlich an, ihre Schüchternheit zu überwinden. Die Betonung liegt hier auf langsam.

Laufzeit: 80 Minuten

Verfügbar bei: Amazon Prime Video



«Der Brotverdiener»

Bild: Guru Animation Studio

2001 in Afghanistan: Die elfjährige Parvana lebt in dem von den Taliban kontrollierten Teil des Landes. Als ihr Vater ungerechtfertigt verhaftet wird, liegt es plötzlich an ihr, in der Familie mitzuhelfen. Sie schneidet sich die Haare ab und kleidet sich wie ein Junge, um in der männerdominierten Welt bestehen zu können. Mut und Energie schöpft sie aus fantastischen Geschichten, die sie sich ausdenkt und welche ihr schliesslich dabei helfen, sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen.

Laufzeit: 94 Minuten

Verfügbar bei: Netflix



«T2 Trainspotting»

Bild: Sony Pictures

Mark Renton kehrt 20 Jahre, nachdem er seiner Heroinsucht entkommen ist, in den Edinburgher Stadtteil Leith zurück. In seinem alten Viertel hat sich manches geändert, doch seine alten Freunde und Bekannten leben noch immer dort. Zwar sind Spud, Sick Boy und Begbie mittlerweile ebenfalls weg vom Heroin, aber ein Leben in geordneten Bahnen führen sie nicht wirklich. Vor allem Begbie, der vor kurzem aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, versuchen Renton, Spud und Sick Boy aus dem Weg zu gehen.

Laufzeit: 117 Minuten

Verfügbar bei: Netflix



«Weit»

Bild: Weit GbR

Im Frühling 2013 brechen Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser zu einer Reise rund um die Welt auf. Los geht es in ihrer Heimatstadt Freiburg im Breisgau. Ihr Weg führt sie in östlicher Richtung durch Europa, Asien sowie Nord- und Mittelamerika. Auf das Verkehrsmittel Flugzeug verzichten die beiden bewusst – gereist wird per Anhalter, Bus, Zug, Schiff oder eben zu Fuss. So lernen sie nicht nur ferne Länder, sondern auch völlig neue Kulturen kennen.

Laufzeit: 125 Minuten

Verfügbar bei: Trigon-Film Online-Kino



Was schaust du aktuell, welche Serien und Filme kannst du empfehlen? Ab damit in die Kommentarspalte!

