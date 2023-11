7 Gerichte, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen – bist du Profi genug?

Avocado halbieren, Steine entfernen und die AvocadohÀlften in Scheiben schneiden.

Und zu guter Letzt: Mir hilft ein gut gepfeffertes Avocadobrötchen mit anschliessendem Spaziergang an der frischen Luft.

Kartoffel schĂ€len und anschliessend in dĂŒnne Scheiben schneiden.

BasilikumblÀtter waschen und in Streifen schneiden.

Öl in einem Topf erhitzen.

«Bei der Katermahlzeit halte ich mich an das Zitat aus dem grossartigen Film â€čHerr Lehmannâ€ș: â€čDenkt an die Elektrolyten!â€ș Spaghetti all'arrbiata oder Paprika-Chips eignen sich perfekt dafĂŒr.»

Avocados in kleine WĂŒrfel schneiden.

Peperoni lÀngs in Streifen schneiden und untermischen.

Lachs in kleine WĂŒrfel schneiden.

Alle Zutaten in ein Glas geben und vorsichtig durchrĂŒhren.

Tomate waschen und in dĂŒnne Streifen schneiden.

Am besten trinkst du dazu Bloody Mary. Nach 30 Minuten wird es dir besser gehen.

Champignons mit etwas Öl betrĂ€ufeln, salzen und pfeffern und mit den Tomaten in die Pfanne geben und braten.

Speck in der selben Pfanne 4-5 Minuten auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze knusprig braten.

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen die WĂŒrste bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten.

Kartoffeln in kleine StĂŒcke schneiden und in einer beschichteten Bratpfanne etwas Bratbutter erhitzen.

Zwiebel in einer Pfanne mit etwas Öl kurz anrösten.

Etwas Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen.

Tomate in kleine WĂŒrfel schneiden.

«Alka Seltzer. Viel Schlaf. Und danach ein halbes KrÀttli Himbeersorbet. Works for me.»

Prost, Neujahr! Zu Silvester gehört der Prosecco wie das Knallen vor der TĂŒr. Doch mit einem Glas zum Anstossen war es das meist nicht – und am nĂ€chsten Tag folgt der Kater.

Ein veganes Raclette, dazu ein Glas veganer Wein und zum Nachtisch ein CafĂ© CrĂšme mit Hafermilch – in der Schweiz konsumieren immer mehr Menschen pflanzenbasierte Ersatzprodukte. Weshalb nicht nur vegetarisch und vegan lebende Menschen zur Hauptzielgruppe von veganen Ersatzprodukten gehören und wie viele Menschen in der Schweiz effektiv vegan leben.



Heute ist Weltvegantag. Der Begriff «vegan» ist schon lange kein Fremdwort mehr. Im Supermarkt ist das Angebot an veganen und vegetarischen Lebensmittel im Verlauf der letzten Jahre explodiert. Es gibt ganze Regale voll mit Plant based Produkten. Jene Personen, die sich seit lĂ€ngerem vegan ernĂ€hren, befinden sich heute im «veganen Himmel». Veganes Fondue, veganer Lachs, veganes Cordon Bleu, veganes Tiramisu – was frĂŒher unmöglich erschien, gibt es nun plötzlich in fast jedem Supermarkt.