6 Leute erzählen, was von ihrer alten Liebe übrig geblieben ist

Strassenumfrage: 6 Leute erzählen, was sie noch von ihrer alten Liebe besitzen



Was macht man mit Geschenken, die man von der alten Liebe bekommen hat? Folgt man sich noch auf den Sozialen Netzwerken nach der Trennung? Wir haben sechs Passanten gefragt, was sie noch mit dem/der Ex-Freund/in verbindet.

Nikola, 22

bild: watson/shutterstock

Nikola, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

Ich habe noch ein altes T-Shirt von meiner Ex, welches jetzt meine neue Freundin zum Schlafen trägt. Sie weiss aber nichts davon. Ich sagte ihr, es sei von meiner Schwester.

Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Nein, meine neue Freundin wollte, dass ich sie lösche. Für mich war das aber auch kein Problem.

Folgt ihr euch noch auf den sozialen Medien?

Nein, schon lange nicht mehr.

Hast du euren Whatsappchat gelöscht?

Ja, dort waren viel zu viele Bilder drauf.

Bei welchem Lied musst du immer noch an deine Ex-Freundin denken?

Bei «God's Plan» von Dark. Das kann ich jetzt nicht mehr hören. (lacht)



Bea, 31

bild: watson/shutterstock

Bea, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

In meiner Aufbewahrungsbox befinden sich noch ein paar alte Briefe. Ansonsten habe ich alles entsorgt.

Hat auch dein Ex-Freund noch etwas von dir, das du zurück willst?

Ich habe ihm zum Geburtstag mal ein Album kreiert mit vielen gemeinsamen Bildern und Erinnerungsstücken wie beispielsweise Flug- oder Kinotickets, die ich extra dafür aufbewahrt habe. Bei ihm liegt das sicher nur irgendwo herum, wenn er es nicht schon weggeworfen hat.



Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Nur noch wenige. Ich habe viele aussortiert.

Und auf den sozialen Medien?

Ich habe sie gelöscht. Er hat noch welche auf Facebook.

Hast du euren Whatsappchat gelöscht?

Nein. Wer weiss, vielleicht muss ich mal was nachlesen.



Bei welchem Lied musst du immer noch an ihn denken?

Bei «No Woman, No Cry» von Bob Marley. Dieses Lied habe ich nach der Trennung oft gehört und ich musste dazu oft weinen.

Gibt es sonst noch etwas, das dich an ihn erinnert?

Wenn ich mir jeweils die Nägel lackiere, muss ich ungewollt an ihn denken. Er mochte es überhaupt nicht, wenn ich lackierte Nägel habe. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln.



Loris, 27

bild: watson/shutterstock

Loris, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

Mein Portemonnaie, das habe ich mal von meiner Ex zum Geburtstag bekommen.

Hat auch sie noch etwas von dir, das du zurück willst?

Ja, einen Koffer. Den müsste ich bald mal zurückfordern.



Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Ein paar, ja.

Und auf den sozialen Medien?

Nein, ich hatte auch nie irgendwelche Fotos gepostet.

Folgt ihr euch noch?

Nur noch auf Facebook. Auf Instagram ist sie sehr aktiv und ich möchte nicht sehen, was sie so den ganzen Tag treibt.

Hast du euren Whatsappchat gelöscht?

Ja, für was soll ich den behalten?

Bei welchem Lied musst du immer noch an sie denken?

Bei keinem. Dafür aber beim Film «Ziemlich beste Freunde».



Gibt es sonst noch etwas, das dich an sie erinnert?

Wenn ich Ferien buche und es nicht im Streit endet (lacht).



Embra, 25

bild: watson/shutterstock

Embra, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

Ja, ein paar Schmuckstücke. Einen Armreif trage ich immer noch jeden Tag, er erinnert mich schon gar nicht mehr an meinen Ex-Freund.

Hat auch er noch etwas von dir, das du zurück willst?

Nein, aber ich hätte ihm nie solche teuren Geschenke machen sollen.

Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Ja, aber ich habe ihn ausgeschnitten (lacht). Also einfach die, auf denen ich gut aussehe.

Und auf den sozialen Medien?

Die Bilder habe ich circa zwei Wochen nach der Trennung gelöscht.

Folgt ihr euch noch?

Nein, ich habe ihn blockiert.

Gibt es sonst noch etwas, das dich an ihn erinnert?

Ja, aus Wut hatte er mit einem wasserfesten Stift was auf meine Lieblings-Turnschuhe gekritzelt, die kann ich jetzt nie wieder anziehen!



Melanie, 27

bild: watson/shutterstock

Melanie, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

Ich habe noch die Kopfhörer meines Ex-Freundes daheim, die ich ihm nie zurückgegeben habe.

Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Nein, mein Smartphone ging kurz nach der Trennung kaputt und ich hatte vergessen, ein Backup zu machen. Man kann das auch Schicksal nennen (lacht).

Und auf den sozialen Medien?

Nein, dort habe ich aber auch nie Bilder hochgeladen.

Folgt ihr euch noch?

Ja, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, ihn zu entfolgen. Obwohl es mir nicht so gut tut, wenn ich sehe, was er so treibt.

Bei welchem Lied musst du immer noch an ihn denken?

Bei «All of Me» von John Legend.

Gibt es sonst noch etwas, das dich an ihn erinnert?

Wenn ich den Abfallsack rausbringe, weil er das nie gemacht hat und ich mich immer darüber aufgeregt habe (lacht).

Nadine, 35

bild: watson/shutterstock

Nadine, besitzt du noch irgendwelche Gegenstände von deiner alten Liebe?

Ja, ein paar Dekoartikel wie beispielsweise ein Kissen oder verschiedene Windlichter, die ich mit meinem Ex-Freund zusammen gekauft habe.

Hat auch er noch etwas von dir, das du zurück willst?

Ja, ich habe noch meinen Vespahelm bei ihm. Aber den kann ich eigentlich gar nicht mehr brauchen, da ich keine eigene Vespa besitze.

Hast du noch gemeinsame Bilder auf deinem Smartphone?

Ja, ich finde das eine schöne Erinnerung.

Und auf den sozialen Medien?

Nein, dort bin ich sowieso kaum aktiv.

Bei welchem Lied musst du immer noch an ihn denken?

Wenn ich «Can't Get Enough Of Your Love» von Barry White höre.



Gibt es sonst noch etwas, das dich an ihn erinnert?

Ja, wenn ich spazieren gehe und einen Hund sehe. Er konnte nicht einfach an einem Hund vorbei gehen, ohne ihn zu streicheln und wünschte sich immer einen eigenen.

Und was ist von deiner alten Liebe übrig geblieben?

