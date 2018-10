Leben

Erstmals wird jemand wegen Netflix-Sucht in eine Klinik eingeliefert

Viele haben es prophezeit, nun ist es Tatsache: In Indien befindet sich ein 26-jähriger Mann offiziell wegen Netflix-Sucht in einer Klinik für psychische Gesundheit in Behandlung.

Wie die Online-Zeitung The Hindu berichtet, wurde der Mann eingewiesen, nachdem er mehr als sechs Monate lang täglich über sieben Stunden lang Netflix geschaut hatte. Damit wollte der Arbeitslose seinen Sorgen entfliehen, wie Manoj Kumar Sharma, Professor für Psychologie an der behandelnden Klinik, mitteilte. Gegenüber der Online-Zeitung führte er weiter aus:

«Jedes Mal, wenn seine Familie ihn dazu aufforderte, sich endlich einen Job zu suchen, oder er sah, dass seine Freunde Erfolg hatten, schaltete er Netflix ein. Es war eine Art Fluchtreflex. So konnte er seine Probleme vergessen und sich wieder gut fühlen.»

So soll er nach und nach die Selbstkontrolle über sich verloren haben. Die Sucht ging schlussendlich so weit, dass das Erste, was er nach dem Aufstehen tat, das Aufstarten von Netflix war.

Für die Klinik ist es nichts Neues, dass sich Menschen im Angebot von Streaming-Plattformen verlieren. Einige der dortigen Patienten werden wegen Game-Sucht behandelt. Diese Personen flüchten sich ebenfalls gerne in die Welten von Streaming-Anbietern, um stundenlang Serien und Filme zu gucken. Allerdings ist so ein extremer Fall wie derjenige des 26-Jährigen doch ein Novum für die Klinik.

Um den Patienten von seiner Sucht zu befreien, wird er nun in der Klinik auf verschiedene Arten therapiert. Unter anderem sollen Entspannungsübungen und Unterstützung bei seiner Berufskarriere dabei helfen, dem jungen Mann wieder ein geregeltes Leben zu ermöglichen. (pls)

