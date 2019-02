Leben

People

Jordyn Woods und andere Promi-Seitensprünge



5 Promi-Seitensprünge und ihre Ausgänge (und was diese Dame damit zu tun hat)

Martyna Rieck / watson.de

Bild: AP/AP

Khloé Kardashian soll Berichten zufolge schon wieder von ihrem Freund Tristan Thompson betrogen worden sein. Der Profi-Basketballer war erst im vergangenen Jahr in einem Club beim Fremd-Flirten und -Knutschen gefilmt.

Diesmal gibt es zwar keine Fotobeweise aber der Seitensprung soll mit der besten Freundin von Kardashians jüngerer Schwester Kylie Jenner passiert sein. Jordyn Woods heisst die junge Dame und ihr Name könne bald genauso bekannt sein, wie der von der wohl bekanntesten Affäre der Welt: Monica Lewinsky. Okay, so bekannt nun auch wieder nicht. Noch ist Kanye West schliesslich nicht der Präsident der USA. Haha. Hahahaha. Hilfe!

Ach, genug von den Kardashians! Aber wir haben für diesen Text tatsächlich die aktuelle Nachrichtenlage zum Anlass genommen, die grössten Fremdgeher Hollywoods zu sammeln. Nicht, weil es uns freut, wenn Menschen hintergangen und verletzt werden, sondern weil beim Durchscrollen vor allem eines auffällt: Irgendwie übersteht man den Herzschmerz schon – selbst wenn ein Kind aus der Affäre entsteht.

Guck mal Khloé, du bist nicht allein! Wahrscheinlich ist das ein recht schwacher Trost. Aber hey, das Leben geht weiter und manchmal kann so ein kleiner Ausrutscher der Beziehung sogar zu neuem Feuer verhelfen, und manchmal ist es auch einfach besser allein zu sein.

Arnold Schwarzenegger & Maria Shriver

Bild: EPA

Sie ist eine der bekanntesten Journalistinnen der USA und eine waschechte Kennedy, er der Muskelmann aus Österreich. Trotzdem heiratete das ungleiche Paar im Jahr 1986 und bekam drei gemeinsame Kinder. Doch Arnie waren das wohl nicht genug Sprösslinge. Zusammen mit seiner ehemaligen Haushälterin bekam er (wohl eher aus Versehen) einen weiteren Sohn. Heute ist Joseph Baena 21 Jahre alt und sieht seinem Dad extrem ähnlich und eifert ihm in Sachen Muckis ordentlich hinterher, wie er auf Instagram beweist. Arnie und Maria leben zwar offiziell seit sieben Jahren in Trennung, sind aber immer noch nicht geschieden ... Was ist denn da los?

Kristen Steward & Robert Pattinson

Bild: ddp images

Kristen Steward und Robert Pattinson standen am Zenit ihrer Karriere (gerade war der letzte Teil der «Twilight Saga» herausgekommen) als pikante Bilder der jungen Schauspielerin und dem Regisseur Rubert Sanders veröffentlicht wurden – beide waren damals offiziell vergeben. Steward mit ihrem Co-Star, Sanders war sogar verheiratet. Heute datet sie lieber Frauen und beide scheinen mit ihrer Beziehung und den Vampirfilmen abgeschlossen zu haben. Ist doch alles irgerndwie gut geganen ...

Jay-Z & Beyoncé

Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Normalerweise kommen Affären von Promis ja eher ungewollt ans Licht. Aber es kann auch so gehen: Das wohl berühmteste Paar der Musikbranche thematisierte den Seitensprung des Rappers im gemeinsamen Album «Lemonade» freiwillig. Darin besangen sie Jay-Zs Affäre mit «Becky with the good hair». Wer die mysteriöse Becky sein soll, ist bis heute nicht klar. Bey konnte ihrem Ehemann den Fehltritt jedoch verzeihen. Auf Tour geht das Paar aber wohl nur noch zusammen. Schlau!

Pietro & Sarah Lombardi

Bild: AP dapd

Sie waren DAS »DSDS«-Traumpaar, blieben länger zusammen, als so manche »Bachelor«-Gewinner, heirateten sogar und bekamen ein gemeinsames Kind. Für ihren Betrug an Exmann Pietro musste Sarah deshalb viel Kritik einstecken und bekam kaum noch Jobs. Aber hey, sie hat gerade erst die RTL-Show »Dancing on Ice" gewonnen. Dafür scheint es aber schon wieder in der Liebe zu kriseln ... Puh!

Jennifer Aniston & Brad Pitt

Bild: AP/AP

Lang, lang ist es her, dass der Anfang von Brangelina für das Ende von Jen und Brads Ehe sorgte. Heute sind beide wieder single und Berichten zufolge soll Pitt sogar auf der 50. Geburtstagsfeier seiner Ex gewesen sein. Riechen wir da etwa ein Revival? Bitte, das wäre doch zu schön!

So viel verdienen Promis mit Social-Media-Posts

So viel verdient die bestbezahlteste Schauspielerin der Welt Video: srf

Abonniere unseren Newsletter