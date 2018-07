War die Chilbi als Kind besser? Ein Vergleich in 7 lustigen Zeichnungen

10 preisgekrönte Spiele, die auch du einmal im Leben gespielt haben musst

Am Montag wird in Berlin zum 40. Mal das «Spiel des Jahres» verliehen. Unter den vergangenen Preisträgern hat es einige sehr bekannte und erfolgreiche Titel.Â

Eines der drei nominierten Spiele «Azul», «Luxor» oder «The Mind» wird am Montag, 23. Juli, in Berlin von einer Jury aus Spielekritikern zum 40. «Spiel des Jahres» gekürt. Auf der Homepage von «Spiel des Jahres» kann man die Preisverleihung am Vormittag live mitverfolgen.

Der Preis hat für die Spielebranche eine sehr grosse Bedeutung. Einige der vergangenen Preisträger sind heute berühmte Spiele-Klassiker, die den Spielemarkt entscheidend mitgeprägt haben. Hier sind zehn ehemalige …