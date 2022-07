Alles stehen und liegen lassen und Tom Hanks' Fiat ersteigern! Los!

Ein 1975er Fiat 128 ist ein ordentlich kultiges Ding. Noch kultiger aber, wenn der Vorbesitzer ein gewisser Tom Hanks war.

Aw. Unser aller Tom Hanks.

Man muss ihn einfach mögen.

Nicht, dass es noch eines weiteren Grundes bedurft hätte, um ihn zu lieben ... aber es stellt sich heraus, dass der Hollywoodstar auch einen ungewöhnlichen – und ausgezeichneten – Geschmack in Sachen Autos hat. Der Schauspieler hat über die Jahre eine eklektische Auswahl an Fahrzeugen besessen. Und ab und an verkauft er das eine oder andere Stück seiner Sammlung: Vor kurzem etwa einen Airstream-Model-34-Wohnwagen, oder den sehr geschmackvoll aufgerüsteten Toyota FJ40 Land Cruiser.

Und nun einen Fiat 128 aus dem Jahr 1975 – ein für seine Zeit durchaus revolutionäres Auto. Er war mit einem Motor ausgestattet, der vom ehemaligen Ferrari-Motorenkonstrukteur Aurelio Lampredi (u. a. verantwortlich für den ersten Ferrari-V12-Rennmotor) entwickelt worden war, während das technische Design des Wagens von dem grossen Dante Giacosa entworfen worden war.

Wie beim britischen Mini verfügte der Fiat 128 über einen quer eingebauten Vierzylindermotor, der die Vorderräder antreibt – eine Anordnung, die seither bei fast allen Kleinwagen verwendet wird.

Das Leichtgewicht war als erschwingliches Büezer-Auto konzipiert. Derart gut war es in dieser Rolle, dass schlussendlich über 3 Millionen Stück zwischen 1969 und 2003 (als die jugoslawische Produktion endgültig eingestellt wurde) hergestellt wurden.

Dieses Auto hier wurde 2017 im Film «The Post» mit Tom Hanks und Meryl Streep in den Hauptrollen verwendet.

Derart Gefallen fand Hanks am Wagen, dass er ihn nach Abschluss der Dreharbeiten erwarb (etwas, das er öfters schon gemacht hat). Nach gut 3200 gefahrenen Kilometern bietet er ihn nun zum Kauf an – im Ist-Zustand, wohlgemerkt. Der Wagen ist mitnichten ohne kosmetischen Makel.

Der Erlös des Verkaufs soll vollumfänglich ans Southern California Public Radio gehen.

1 / 13 Tom Hanks' 1975er Fiat 128 steht zum Verkauf quelle: bringatrailer.com / bringatrailer.com

Wer mitbieten will, muss sich sputen! Noch bis morgen läuft die Versteigerung auf Bring A Trailer.