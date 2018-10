People-News

Meghan, Küblböck, Katzenberger – Im People-Park



Meghan! Schwanger! Küblböck! Lebt! Katzenberger! Eheterror! Im People-Park ist was los

Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer kleinen Zusammenstellung unter dem Titel «Krasse Sachen von krassen Menschen, die sich People nennen dürfen».

Habt ihr eine Ahnung, wie viel Monatsmiete Justin Bieber und Braut gerade für ihr neues Liebesnest in L.A. hinblättern? 100'000 Dollar. Und da beschweren wir uns noch über Mieten in Zürich über 3000 Franken und so? So viel zahlt JB wahrscheinlich gerade mal für die Miete einer Katzenleiter!

Von aussen sieht Biebers Bleibe beige und boring aus. Aber selbst wenn sie geil wäre, dürften wir sie eh nicht zeigen, sorry.

Justin & Hailey bild: via instagram/justinbieber

Daniela Katzenberger, des deutschen Privat-TVs Lieblingsblondine, ist ja mit diesem 19 Jahre älteren Mann verheiratet, der wiederum der Sohn dieses Schlagersängers ist, der sich mittels Gesässfetts die Falten im Gesicht wegspritzen liess. Mit minderem Erfolg, muss man sagen. Item, Luca Cordalis, Sohn des Costa, wünscht sich von seiner Dani ganz schnell ein zweites Kind. Das erste war halt nur eine Tochter, und Luca, der ja von Beruf Sohn ist, will ums Verrecken selbst einen solchen.

Dani & Lucky Bild: obs

«Unser zweites Kind wird zu 100 Prozent ein Junge sein. Das hat mir meine Frau versprochen», sagte Luca offenbar schon öfter irgendwelchen einschlägig bekannten People-Magazinen. Der Typ, echt!

Die Katze hat jetzt ein Heer von Kartenlegern und Heipraktikerinnen am Hals, die allesamt ihre Fruchtbarkeit und insbesondere ihre Jungsgebärfähigkeit beschleunigen wollen.

Hm. No more comment. bild: via instagram/danielakatzeberger

Was jetzt kommt, ist geschmacklos, «bringt aber auch ein Gedankenkarussell in Gang», wie die «OK! People» genüsslich mutmasst. Es existiert nämlich ANONYME Mail zur Causa Küblböck, in der steht: «Er ist nicht tot. Daniel wollte immer aussteigen – so richtig. Er wollte, dass man ihn für tot erklärt und er dann ein neues Leben beginnen kann. Es musste medienwirksam sein. So, dass es alle mitbekommen!» Leute, ehrlich! ANONYM ist noch lower als «eine ihm nahestehende Quelle»! Nicht mal People-Journalismus, diese schillernde Schmeissfliege des Medienzirkus', darf sich so weit runterlassen.

Daniel Bild: dpa

Und dann ist da noch die Sache mit Meghan, Gattin des Harry. Von der wird ja geradezu fiebrig ein Babybauch erwartet. Wieso eigentlich? Mit der britischen Thronfolge hätte der ja nun wirklich nur im entferntesten zu tun, also eigentlich gar nicht.

Meghan und Harry sind quasi frei, ihr Leben hemmungslos in himmlischer Kinderlosigkeit zu verbringen.

Meghan & Harry & Babybauch??? Bild: AP/AP

Trotzdem geistert gerade die Kombination der Worte «Meghan» und «Babyglück» durch die internationale Babybauchpresse. WIESO??? Haben wir uns gefragt. Wir haben weder Kosten, noch Mühen noch Nachtschichten gescheut und für euch hinter die Schlagzeilen geblickt: Das erwähnte Babyglück hat tatsächlich fast ganz direkt mit Meghan zu tun. Ihr Ex-Freund, mit dem sie unmittelbar vor Harry zusammen war, ist nämlich Papa geworden. Supersache. Bis demnächst!

(sme)

