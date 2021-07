Was dieses Bild zu bedeuten hat? Wir wissen es alle ... LG, PICDUMP 🍝

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Kurze Info: Es ist tatsĂ€chlich passiert – ich habe Ferien. Wenn ihr das lest, bin ich ... ja –, vermutlich Zuhause. Haha.

Also, es ist so: Dieser Picdump ist bereits 1 Woche alt, da ich ihn vorproduziert habe. Also bitte habt Nachsicht, wenn ihr einige Memes schon kennt – und postet die neuesten Meme-Entwicklungen einfach wie immer in die Kommentarspalte, ok? Ok, vielen Dank! Benehmt euch und nun viel Spass!



Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Bieler95

Welche Motive wĂŒnschst du dir?

watson-Logo mit ganz viel Spaghetti drĂŒber



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Esst mehr Pastas đŸ€Ł



Et voilĂ :

Wer hat jetzt Lust auf Spaghetti? Ich auch. bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt geht's auch schon gleich mit dem Picdump los!

PICDUMP >>

Wir fangen an mit einem sehr flachen Flachwitz. Und jetzt alle: Ha ha ha ha ha!

via uesrinput



Andere LĂ€nder, andere WCs.

Passend dazu: WC-Poesie vom Feinsten! #sodeep 1 / 34 WC-Poesie vom Feinsten! #sodeep

Tscheggsch?

Er hÀlt einen Spiegel. via reddit/funny

Und wie pennst du?

via userinput

Nicht die schlechteste Wahl.

Diese auch nicht.

via userinput

Möge Humor im Unrecht sein.

Jetzt hört sie noch besser, wenn du eine Dose aufmachst.

via userinput

NamensvorschlĂ€ge fĂŒr diesen Waldi bitte in die Kommentarspalte!

via userinput

Weitere Waldis: 1 / 12 Waldi fĂŒr Picdump

Wenn du sagst, dass du nun endlich bereit bist, jemanden in dein Leben zu lassen:

«Was?»

via userinput

Es war noch nie spannender!

via userinput

Dass sogar einer ohne Schnauz ĂŒberhaupt mitmachen durfte ... 🧐

Wenn ihr es beide einfach satt habt:

via userinput

Wenn du den TV bei deinen Grosseltern einschaltest:

«Maaaaami, jemand ist an der TĂŒr!»

Passt.

Gibt es etwas Schöneres, als unerwartete Nettigkeiten?

Apropos:

Haaa.

Faktisch korrekt.

Bist du sicher, dass du ein Mensch bist?

via userinput

Damit du auch heute etwas gelernt hast:

Wir sollten unseren Kindern sagen, dass diese beiden der Terminator und Sarah Connor sind:

Wir alle, nachdem wir den Film gesehen haben:

Interessante Perspektive.

via userinput

Was man halt so denkt, wenn man kurz vorher gekifft hat:

via userinput



â˜ș

via userinput

Wir alle, wenn wir unseren 12. Geburtstag geplant haben:

Oldie but goldie:

via userinput

Hihi hi.

Einfach so: 17 Anti-MotivationssprĂŒche fĂŒr einen verschenkten Tag 1 / 19 17 Anti-MotivationssprĂŒche fĂŒr einen verschenkten Tag

Aus der Kategorie: Es gibt fĂŒr alles eine Statue.

Aber woran soll die erinnern??? via userinput

Damit du dich heute besser fĂŒhlst:

via userinput

Du, wenn du verkatert zur Arbeit gehst:

Phu, grad nochmal gut gegangen!

via userinput

«Jesus ist aufgekreuzt» – SchĂŒler ĂŒber religiöse Feiertage 1 / 14 «Jesus ist aufgekreuzt» – SchĂŒler ĂŒber religiöse Feiertage quelle: shutterstock.com

¯\_(ツ)_/¯

Mein Baby ist jetzt 385 Monate alt.

via userinput

Wenn du die Bau-Vorlage von Instagram hast:

via userinput

In jedem Kaff, immer:

Viele Gemeinsamkeiten zu haben ist gut fĂŒr eine Beziehung.

😏

via userinput

«Wir machen alles selbst in unserem Laden! Das sollte auch aufs Schild!» – «Ok, Boss!»

via userinput

Aus der Kategorie: Sag es mit Stil.

via userinput

Wenn du weisst, dass du mit der Deutschen Bahn fahren musst:

via userinput

đŸ„ș

via userinput

Und hier sind noch 15 herzige Igel 1 / 17 Hier sind 15 herzige Igel quelle: shutterstock

Hab den Ventilator korrekt installiert, Chef!

via userinput

Vielen Dank fĂŒr eure Aufmerksamkeit, wir sind bereits am Ende angekommen!

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Thema: HaupthistokompatibilitÀtskomplex

Eingereicht von: steiffan

Kommentar: «Wunderschöner Begriff. Habe ich in Biologie auswendig gelernt und mit dem MitschĂŒler als Challenge in der zugehörigen PrĂŒfung so oft wie möglich ausgeschrieben verwendet.»

Der HaupthistokompatibilitĂ€tskomplex oder HauptgewebevertrĂ€glichkeitskomplex (Abk. MHC von engl. major histocompatibility complex) umfasst eine Gruppe von Genen bei Wirbeltieren, die Proteine codieren, welche fĂŒr die Immunerkennung, die GewebevertrĂ€glichkeit (HistokompatibilitĂ€t) bei Transplantationen und die immunologische IndividualitĂ€t wichtig sind.

MHC-Regionen finden sich in allen Wirbeltieren ab den Knorpelfischen (Haie, Rochen). Beim Menschen sind diese Gene meist auf dem kurzen Arm von Chromosom 6 zu finden. Die Genprodukte, die MHC-Proteinkomplexe, sind körpereigene Antigene auf der OberflĂ€che von Körperzellen (z. B. auf weissen Blutkörperchen leicht nachweisbar) und dienen der Identifikation körpereigener Zellen. Daher kommt auch die Bezeichnung HLA-System (Human Leucocyte Antigen, menschliches Leukozytenantigen) fĂŒr das Regulationssystem der humanen Immunabwehr, dessen wichtigster Bestandteil der MHC ist.

Unter anderem werden vom HaupthistokompatibilitĂ€tskomplex die MHC-Klasse-I- und MHC-Klasse-II-Proteinkomplexe codiert, die fĂŒr die Funktion des Immunsystems eine zentrale Rolle spielen. Damit Antigene von T-Lymphozyten erkannt werden können, mĂŒssen sie zuvor aufbereitet und auf die vom MHC codierten Klasse-I- und Klasse-II-Rezeptoren, auf der ZelloberflĂ€che prĂ€sentiert werden. Dieses PhĂ€nomen nennt man MHC-Restriktion.

Und jetzt alle:

HaupthistokompatibilitÀtskomplex,

HaupthistokompatibilitÀtskomplex,

HaupthistokompatibilitÀtskomplex!

Bist du auch ĂŒber einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig fĂŒr heute! TschĂŒss, Freunde! Wir sehen uns wieder , wenn ich aus den Ferien zurĂŒck bin!

Und jetzt, ihr wisst, wie's lÀuft ...