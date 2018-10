Sport

Bild: AP

Eric Dier wird für sein Monster-Tackling gegen Sergio Ramos gerade so richtig abgefeiert

3:2-Sieg in Spanien! England hat in der Nations League einen überraschenden Prestige-Sieg gefeiert, obwohl die «Three Lions» deutlich unterlegen waren. Das zeigen auch die nackten Zahlen: 27 Prozent Ballbesitz, 267:759 Pässe, 5:26 abgegebene Schüsse und 0:12 Eckbälle.

Bild: screenshot Tvx

Wie zum Teufel haben die Engländer dieses Spiel also gewonnen? Zum einen mit brutaler Effizienz – alle drei Torschüsse gingen rein –, zum anderen mit englischer Härte. Das Team von Gareth Southgate kämpfte aufopferungsvoll und setzte den ballführenden Spanier stets unter Druck.

Mit bestem Beispiel ging Eric Dier bereits in der 11. Minute voran. Mit rund einem Dutzend Schritten Anlauf tacklete er im gegnerischen Strafraum Sergio Ramos in vollem Tempo nieder und gab dem für seine Härte bekannten spanischen Captain so den Tarif bekannt.

Die Bilder dazu: Eric Dier *clattered* Sergio Ramos. 😳 pic.twitter.com/1XoXYJGnuH — Squawka News (@SquawkaNews) 15. Oktober 2018

«Ball gespielt!», signalisierte Dier dem Schiedsrichter, der aber kein Pardon kannte und den 24-jährigen Tottenham-Abräumer verwarnte. Zu Recht: Für so etwas gibt's heutzutage Gelb. Dier spielte zwar zunächst den Ball, mähte Ramos aber auch rücksichtslos um.

Umfrage Was sagst du zu Diers Tackling gegen Ramos? Gesunde englische Härte!

Schon ein Foul, aber Ramos hat's verdient.

Eine klare Gelbe Karte!

Völlig unnötig, im gegnerischen Strafraum zu so einer Grätsche anzusetzen.

Wirklich zu Recht? Das sahen in den sozialen Medien viele anders und feierten Diers Tackling so richtig ab. Vor allem Liverpool-Fans konnten ihr Entzücken nicht verbergen. Für sie war das harte Einsteigen so etwas wie die späte Rache für Ramos' Ellbogen-Attacke im Champions-League-Final gegen Loris Karius und Mohamed Salah.

Eric Dier's tackle in looping gif format.



Thank me later. pic.twitter.com/TrqoH4FEt2 — Andrew Gerlis (@ndyGerlis) 15. Oktober 2018

I want Eric Dier’s tackle on Sergio Ramos played at my funeral. — David Squires (@squires_david) 16. Oktober 2018

Eric Dier that tackle on Ramos was completely pointless but simply magnificent 👏 — Ryan Matthews (@ryanmataius) 15. Oktober 2018

Liverpool fans when Eric Dier cut Sergio Ramos in half... pic.twitter.com/QjKKOqpJlk — NOW TV Sport (@NOWTVSport) 15. Oktober 2018

Eric Dier = Legend 😂 — Adam Thomas (@tomokop305) 15. Oktober 2018

I'll never get bored watching Dier clatter through Ramos — Sean McConnell (@SeanMcConnell7) 15. Oktober 2018

Early footage of Eric Dier emerges: https://t.co/DjQsmAt6Mf — Bankrupt (@bankruptspurs) 15. Oktober 2018

Eric Dier's hard Brexit tackle on Sergio Ramos was the best bit of the England match #ESPENGpic.twitter.com/IP2pnBqzXn — Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) 15. Oktober 2018

Übrigens: Die Engländer steckten gegen Spanien trotz der frühen Gelben Karte gegen Dier nicht zurück. In der 71. Minute stieg Harry Maguire gegen Dani Ceballos ähnlich rücksichtslos ein wie sein Teamkollege gegen Ramos. Auch er wurde dafür verwarnt.

