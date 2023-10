Video: watson

Croissants PLATTMACHEN? Ja! Ich will!

Könnte es sein, dass ... HEY, KÖNNTE ES WIRKLICH SEIN, dass TikTok tatsächlich ein halbwegs essbares Snack-Rezept ausgespuckt hat?

Mehr «Videos»

Diesmal gab's von Emily unkommentiert einen Rezeptvorschlag. Dafür einer mit der schlicht unübersetzbaren Überschrift «#Crispycroissant is our new favorite way to #croissant». Oh ja: Schnell ein Substantiv zum Verb befördern, und schon ist die catchy TikTok-gerechte Überschrift da! Etwa: «#Knuspriggipfeli ist unsere neue Lieblingsart, zu #gipfeln» ... Ach, auf Deutsch geht das wieder mal nicht.

Jedenfalls ist das hier gemeint:

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

Oho. Croissants platt walzen? Geil. Und dann in der Pfanne mit Butter und Honig knusprig braten? Nun, wenn ich mir's so überlege, könnte das etwa so ähnlich wie Prussiens-Guetzli werden. Etwas süss, gewiss, aber fein vermutlich.

Probieren wir's!

Video: watson

Okay, ich habe Ahornsirup statt Honig verwendet. Auch habe ich – abgelenkt durch die ganze Filmerei – die Croissants ein klein wenig anbrennen lassen. Trotzdem kann ich zweifelsfrei konstatieren: Um etwas abgestandene Gipfeli wieder geniessbar zu machen, taugt diese Methode perfekt! (Ohnehin sind hierzulande die meisten Gipfeli viel zu trocken, aber das ist ein anderes Thema ...) Und bei den Toppings darf man ja erfinderisch werden. Ich, etwa, habe Sauerrahm und ein wenig Zitronenzeste genommen. Naschkatze-Teenie-Tochter probiert's mit Butter und Konfitüre. Fein ist's allemal.

Demnach ist es passiert: Schweine können fliegen. Und TikTok hat uns ein brauchbares Rezept geschenkt.

(Okay, fairerweise müsste man anmerken, dass in letzter Zeit ein paar ganz passable Sachen dabei waren.)

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,5

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.