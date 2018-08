Wissen

Astronomie

So beeindruckend ist ein Sandsturm auf dem Mars



Bild: ESA/DLR/FU Berlin

Der Mars ist uns derzeit so nahe wie selten sonst. Der Rote Planet befindet sich in der Nähe des sonnennächsten Punktes seiner Umlaufbahn, während die Erde auf ihrer Bahn an ihm vorbeizieht. Aus diesem Grund ist er momentan am Nachthimmel gut zu sehen.

Zugleich spielt sich auf unserem Nachbarplaneten im Moment ein gewaltiges Naturspektakel ab: Seit Ende Juni tobt ein globaler Sandsturm über die gesamte Mars-Oberfläche und verhüllt den Planeten vollständig. Allmählich klingt der Sturm nun ab – in einigen Regionen sind bereits wieder Oberflächenstrukturen zu erkennen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher planetenumfassender Sturm zu beobachten ist; dies kann etwa einmal in zehn Jahren vorkommen. Dazwischen treten auch weniger heftige Sandstürme auf.

Bild: NASA / MSSS

Die Mars-Atmosphäre ist extrem dünn – der Luftdruck ist nur ein Hundertstel des irdischen. Doch das reicht, um Sandstürme zu ermöglichen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/TAMU

Der sogenannte Tau-Wert gibt die Verschleierung der Atmosphäre an – je kleiner er ist, desto klarer ist die Lufthülle. Der 2018 gemessene Wert von 10,8 ist fast doppelt so gross wie beim letzten heftigen Marssturm im Jahr 2007.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Die niedrigere Gravitation und die dünnere Atmosphäre auf dem Mars führen dazu, dass Sandkörner bis zu 10-mal so hoch und zum Teil 100-mal so weit fliegen wie auf der Erde.

Bild: ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum) / Justin Cowart

Sandkörner auf dem Mars erreichen eine Höhe von 1 bis 5 Metern – auf der Erde sind es nur etwa 15 Zentimeter.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Die Strecke, die Sandkörner auf dem Mars zurücklegen, beträgt im Schnitt 96 Meter, während sie auf der Erde nur durchschnittlich 54 Zentimeter weit fliegen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Die Staubstürme auf dem Mars bestehen zum grössten Teil nicht aus Sandkörnern, sondern kleinen Staubpartikeln.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Cornell

Die Partikel in einem Staubsturm sind zwischen

< 1 µm und 5 µm gross

(µm = Mikrometer = 1 millionstel Meter).

Dies entspricht etwa der Grösse der Partikel in Talkum-Puder.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Sandstürme auf dem Mars sind besonders häufig, wenn auf der südlichen Hemisphäre Frühling und Sommer herrscht und der Planet am nächsten zur Sonne steht.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Wenn sich die Atmosphäre erwärmt, entstehen Winde, da sich die Kontraste der Oberflächen-Temperatur zwischen verschiedenen Gebieten vergrössern.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Bei der Erwärmung der Atmosphäre verdampft gefrorenes Kohlenstoffdioxid an der Polarkappe und erhöht so den atmosphärischen Druck. Dies ermöglicht es den Staubpartikeln, länger in der Luft zu bleiben.

Bild: NASA /JPL

Die meisten Sandstürme auf dem Mars bleiben auf ein begrenztes Gebiet beschränkt. Der gegenwärtige Sturm ist hingegen riesig: Auf der Erde wäre er so gross wie Nordamerika und Russland zusammen.

Bild: ESA/Hubble

Und auf der Erde?

Sandstürme auf unserem Heimatplaneten sind viel kleiner als der aktuelle Sturm auf dem Mars. Sie treten vornehmlich in Wüstenregionen wie in Nordafrika, im Nahen Osten oder dem Südwesten der USA auf.

Bild: NASA

Forscher finden unterirdischen See auf dem Mars Video: srf

