Jeff Bridges postet Teaser – für The Big Lebowski 2?



Jeff «The Dude» Bridges postet mysteriösen Teaser – und lässt Gerüchteküche brodeln

«The Big Lebowski» gehört zu jenen Filmen mit dem Prädikat Kult. Besonders für Kiffer ist der Streifen über den schluffigen Jeffrey «The Dude» Lebowski so etwas wie eine Lebensphilosophie geworden. Eine ganze Generation wurde mit dem Dude erwachsen.



21 Jahre ist der Film alt und Fans warten seitdem auf eine Fortsetzung.

Jetzt hat der «Dude»-Darsteller Jeff Bridges diesen Teaser gepostet: Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 24. Januar 2019

Die erste Reaktion?

Wird es also ein Sequel geben? Wohl eher nicht.

Es gab zwar ein entsprechendes Spin-Off-Projekt im Jahr 2016, welches die Geschichte des Bowling-Konkurrenten Jesus Quintana abhandelt und den Titel «Going Places» hat, allerdings tat sich in dieser Sache seither nicht viel.

Weder bei den Regisseuren, den Coen-Brüdern, noch bei Jeff Bridges gibt es einen Eintrag bei IMdB über die Arbeit an einem neuen Lebowski-Film.

Es ist also wahrscheinlicher, dass es sich um einen Teaser für eine Super-Bowl-Werbung handelt. Am Ende des Clips ist das Datum 3.2.2019 eingeblendet. Der Tag, an dem die New England Patriots auf die Los Angeles Rams treffen.

Bild: comments://867998301/1191688

(tl/jaw)

Abonniere unseren Newsletter