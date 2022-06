Trois équipes et le leader Aleksandr Vlasov se sont retirés du Tour de Suisse à cause du Covid. Image: keystone

Chaos sur le Tour de Suisse: le leader et 3 équipes se retirent

Trois équipes ont décidé de se retirer avant le départ de la 6e étape entre Locarno (TI) et Moosalp (VS) vendredi. Le coronavirus frappe à nouveau lourdement. La course continue malgré tout.

Team watson Suivez-moi

Selon le site du Tour de Suisse, les équipes Bahrain (Stephen Williams), Alpecin (Silvan Dillier) et UAE Teams (Hirschi, qui avait déjà annoncé s'être retiré à cause de sa contamination au Covid-19) ont décidé de ne pas prendre le départ à Locarno ce vendredi. De leur côté, les équipes Israel Premier Tech et Education EF ont retiré plusieurs coureurs touchés par le Covid-19. La direction de la course en accord avec les représentants de l'UCI et des équipes a décidé de poursuivre la course.

Ainsi, le leader de la course, le Russe Aleksandr Vlasov (Bora) a lui aussi dû renoncer après avoir subi un contrôle positif au Covid-19. Vlasov ne réussira donc par le doublé Tour de Romandie - Tour de Suisse, qui n'a plus été réalisé depuis 1994 et l'exploit du Vaudois Pascal Richard. Le Britannique Thomas Pidcock de l'équipe Ineos a également quitté la course.

La première place du classement général est désormais occupée par le Danois Jakob Fuglsang avec une seconde d'avance sur le Gallois Geraint Thomas de l'équipe Ineos.

De la casse côté suisse

Côté suisse, Marc Hirschi ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de Suisse ce vendredi. Le Bernois a été contrôlé positif au coronavirus et quitte donc la boucle nationale avant la 1re étape de montagne.

Hirschi ne ressentait que des symptômes faibles, selon son équipe UAE Emirates. Jeudi, le Bernois avait rejoint Novazzano avec une minute de retard sur le vainqueur de l'étape et nouveau leader, le Russe Aleksandr Vlasov, alors que le tracé de l'étape était dessiné pour lui. Au classement général, Hirschi occupait la 12e place avec un retard de 1'03'' sur le leader. Joel Suter, compatriote et coéquipier d'Hirschi, a aussi dû déclarer forfait.

Le Russe Aleksandr Vlasov, leader du Tour de Suisse, a dû abandonner ce vendredi.

Reto Hollenstein a également été retiré de la course par son équipe Israel Premier Tech. Stefan Bissegger, à l'attaque lors de l'étape de Granges, a lui aussi subi un contrôle positif.

Le coronavirus n'épargne pas la course helvétique depuis deux jours. Jeudi, neuf coureurs, au moins, avaient déjà été testés positifs au Covid-19 et l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma s'était retirée dans sa globalité.

Après Gino Mäder la veille, c'est donc, avec Hirschi, un autre des meilleurs coureurs helvétiques qui doit déclarer forfait. Pour le Bernois de la Bahrain, il s'agissait de problèmes stomacaux et intestinaux. (ats/yog)