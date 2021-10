Ce 118e Paris-Roubaix est entré dans l'histoire du vélo

WHAT A RACE.



Sonny Colbrelli conquers the Hell of the North to win Paris-Roubaix!



After 6 hours racing across the most hellish and mud-filled cobbles, he outsprints Florian Vermeersch & Mathieu van der Poel.



Tears of joy for the Italian🇮🇹 #ParisRoubaix pic.twitter.com/qY0tgHvXLW