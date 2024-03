Le Belge de 26 ans est membre de la formation Alpecin-Deceuninck. Image: EPA ANSA

Un sprinter remporte le premier Monument de la saison cycliste

Jasper Philipsen s'est imposé sur Milan - San Remo grâce notamment à l'aide de son prestigieux coéquipier.

Depuis Arnaud Démare en 2016, aucun pur sprinter ne s'était imposé dans la Primavera dominée par les attaquants-puncheurs ces dernières années. Mais Philipsen est non seulement le meilleur sprinter du monde depuis deux ans, il est aussi l'un des seuls de sa caste à suivre aussi bien dans les bosses, comme c'était le cas dans le Poggio.

Ce samedi, Jasper Philipsen a surpris les deux grands favoris, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, pour remporter son premier Milan – San Remo. Le Belge s’est imposé d’un souffle au sprint. Il a d'ailleurs fallu attendre la photo finish pour être certain que le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck avait bel et bien devancé Michael Matthews.

Jasper Philipsen a battu l'Australien et Pogacar pour succéder à son coéquipier Van der Poel, 10e cette année, au palmarès de l'une des cinq classiques les plus prestigieuses du calendrier.

Le sprinter a remporté l'édition de Milan-San Remo la plus rapide de l'histoire, avec une moyenne de 46.11 km/h.

Il doit sa victoire à l’esprit de sacrifice de son leader qui a contré la seconde attaque de Pogacar dans le Poggio. Van der Poel a empêché le Slovène de partir seul dans la descente sur San Remo.

Agé de 26 ans, Jasper Philipsen s’affirme comme le meilleur sprinter du peloton. Son palmarès s’orne de 6 victoires d’étapes sur le Tour de France, dont il fut le maillot vert l'an dernier, et de 3 sur le Tour d’Espagne. Cette année, il avait enlevé la 2e étape de Tirreno – Adriatico. (fxp-fr-sda-rtp/ats)