Les footballeurs suisses ont-ils le droit de faire grève?

En d'autres termes, l'idée consisterait à mettre en place un passeport pour certains joueurs, en fixant un quota de matchs qu'ils peuvent disputer . Une fois celui-ci atteint, ces joueurs ne seraient plus autorisés à participer aux rencontres. Cette mesure viserait à préserver la santé du joueur , car «au-delà d’un certain nombre de matchs, son intégrité physique est mise en danger».

Ce dernier poursuit en indiquant que si la grève est jugée licite, cela entraîne une «suspension des obligations principales du contrat de travail» . Cela signifie que les obligations contractuelles sont mises en pause: le salarié n'est plus tenu d'exécuter son travail, et l'employeur est exempté de verser son salaire durant la période de grève.

La jurisprudence définit la grève comme étant «le refus collectif de la prestation de travail dû, dans le but d’obtenir des conditions de travail déterminées de la part d’un employeur». Le Tribunal fédéral, quant à lui, est très explicite: pour mener une grève licite, il est indispensable de satisfaire des conditions strictes . L'avocat interrogé précise qu'il s'agit de quatre critères cumulatifs et «non-négligeables»:

La colère gronde. En cause: le rythme toujours plus effréné des calendriers, au détriment de la santé des joueurs. D'ailleurs, le rapport 2023-2024 sur le suivi de la charge de travail des footballeurs le confirme: celle-ci ne cesse d'augmenter à mesure que les compétitions se multiplient.

Le «Messi de l'alpinisme» s'érige en guide des sherpas

Nima Rinji Sherpa a battu un record de précocité sur les cimes de l'Himalaya et du Karakoram. Il est devenu à 18 ans le plus jeune alpiniste à gravir les sommets de plus de 8000 mètres. Une façon de démontrer la valeur des sherpas face aux alpinistes occidentaux, pionniers et détenteurs des principaux records en très haute altitude, et d'inspirer la nouvelle génération.

C'est le sommet de plus de 8000 mètres d'altitude le moins haut. Il est aussi l'un des plus accessibles techniquement. Or le Shishapangma est sous le feu des projecteurs depuis qu'une expédition de 29 alpinistes et sherpas a atteint mercredi dernier son sommet. La raison? Une partie des membres du groupe a touché au Graal. Ils ont désormais gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète.