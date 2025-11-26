La Suisse se trouve dans le chapeau 2. Image: keystone

Composez votre groupe idéal pour la Nati au Mondial 2026!

Le tirage au sort des groupes pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord (11 juin au 19 juillet) aura lieu le vendredi 5 décembre (18h00). La Suisse est dans le chapeau 2. Voici tous ses adversaires possibles.

La Suisse a été placée dans le chapeau 2 pour le tirage du 5 décembre (18h00, heure suisse) à Washington D.C. La Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Equateur, l’Australie et l’Autriche figurent également dans le deuxième des quatre chapeaux.

Les têtes de série sont, outre les pays hôtes (Canada, Mexique et Etats-Unis), le tenant du titre argentin, le champion d’Europe espagnol, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. On trouve aussi dans les chapeaux 3 et 4 de possibles adversaires redoutables, comme la Norvège d’Erling Haaland (chapeau 3) ou l’Italie, qui tentera en mars de se qualifier pour le tournoi via les barrages.

Lionel Messi et l'Argentine, tenants du titre, sont dans le pot 1. Image: keystone

Les six équipes qui remporteront les barrages seront toutes dans le chapeau 4. Les 39 autres sélections qualifiées sur le terrain (on enlève donc les trois hôtes) ont été réparties en fonction de leur position dans le dernier classement FIFA.

Chapeau 1

Canada 🇨🇦

Mexique 🇲🇽

Etats-Unis 🇺🇸

Espagne 🇪🇸

Argentine 🇦🇷

France 🇫🇷

Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Brésil🇧🇷

Portugal 🇵🇹

Pays-Bas 🇳🇱

Belgique 🇧🇪

Allemagne 🇩🇪



Quel est l'adversaire du chapeau 1 le plus abordable pour la Nati? Canada Mexique Etats-Unis Espagne Argentine France Angleterre Brésil Portugal Pays-Bas Belgique Allemagne Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Chapeau 2

Croatie 🇭🇷

Maroc 🇲🇦

Colombie 🇨🇴

Uruguay 🇺🇾

Suisse 🇨🇭

Japon 🇯🇵

Sénégal 🇸🇳

Iran 🇮🇷

Corée du Sud 🇰🇷

Equateur 🇪🇨

Autriche 🇦🇹

Australie 🇦🇺

Le 18 novembre au Kosovo, la Nati a validé sa qualification pour le Mondial. Image: keystone

Chapeau 3

Norvège 🇳🇴

Panama 🇵🇦

Egypte 🇪🇬

Algérie 🇩🇿

Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Paraguay 🇵🇾

Tunisie 🇹🇳

Côte d'Ivoire 🇨🇮

Ouzbékistan 🇺🇿

Qatar 🇶🇦

Arabie saoudite 🇸🇦

Afrique du Sud 🇿🇦

Quel est l'adversaire du chapeau 3 le plus abordable pour la Nati? Norvège Panama Egypte Algérie Ecosse Paraguay Tunisie Côte d'ivoire Ouzbékistan Qatar Arabie saoudite Afrique du Sud Voter Au total, 33 personnes ont participé à ce sondage.

Chapeau 4

Jordanie 🇯🇴

Cap-Vert 🇨🇻

Ghana 🇬🇭

Curaçao 🇨🇼

Haïti 🇭🇹

Nouvelle-Zélande 🇳🇿

UEFA-Playoff A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine)

UEFA-Playoff B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)

UEFA-Playoff C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo)

UEFA-Playoff D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande)

FIFA-Playoff 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, République démocratique du Congo)

FIFA-Playoff 2 (Bolivie, Suriname, Irak)

Quel est l'adversaire du chapeau 4 le plus abordable pour la Nati? Jordanie Cap-Vert Ghana Curaçao Haïti Nouvelle-Zélande Italie (pas encore qualifié) Irlande du Nord (pas encore qualifié) Pays de Galles (pas encore qualifié) Bosnie-Herzégovine (pas encore qualifié) Ukraine (pas encore qualifié) Suède (pas encore qualifié) Pologne (pas encore qualifié) Albanie (pas encore qualifié) Turquie (pas encore qualifié) Roumanie (pas encore qualifié) Slovaquie (pas encore qualifié) Kosovo (pas encore qualifié) Danemark (pas encore qualifié) Macédoine du Nord (pas encore qualifié) Tchéquie (pas encore qualifié) Irlande (pas encore qualifié) Nouvelle-Calédonie (pas encore qualifié) Jamaïque (pas encore qualifié) RD du Congo (pas encore qualifié) Bolivie (pas encore qualifié) Suriname (pas encore qualifié) Irak (pas encore qualifié) Voter Au total, 34 personnes ont participé à ce sondage.

Déroulement du tirage

Le 5 décembre, les équipes seront réparties dans douze groupes (A à L). Les nations du premier chapeau seront tirées en premier, puis celles des chapeaux 2, 3 et 4 successivement. Chaque groupe ne pourra contenir qu’une seule équipe par confédération continentale, à l’exception de l’UEFA, qui peut compter jusqu’à deux nations par groupe.

La nouveauté

Une nouveauté veut que l’Argentine et l’Espagne, têtes de série, si elles terminent en tête de leur groupe, ne puissent s’affronter qu’en finale. D’éventuels duels contre la France et l’Angleterre, numéros 3 et 4 du classement des têtes de série, ne seraient possibles qu’en demi-finale, à condition que ces équipes remportent également leur groupe.

Pour la Suisse, 17e au classement mondial, cela n’a aucune incidence sur son parcours dans le tournoi. (nih/yog/sda)