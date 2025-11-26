larges éclaircies
Coupe du monde 2026: les tirages possibles pour la Nati

epa09864131 Former German international Lothar Matthaeus with the ticket of Switzerland during the main draw for the FIFA World Cup 2022 in Doha, Qatar, 01 April 2022. EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
La Suisse se trouve dans le chapeau 2.Image: keystone

Composez votre groupe idéal pour la Nati au Mondial 2026!

Le tirage au sort des groupes pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord (11 juin au 19 juillet) aura lieu le vendredi 5 décembre (18h00). La Suisse est dans le chapeau 2. Voici tous ses adversaires possibles.
26.11.2025, 17:0226.11.2025, 17:02

La Suisse a été placée dans le chapeau 2 pour le tirage du 5 décembre (18h00, heure suisse) à Washington D.C. La Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Equateur, l’Australie et l’Autriche figurent également dans le deuxième des quatre chapeaux.

Les têtes de série sont, outre les pays hôtes (Canada, Mexique et Etats-Unis), le tenant du titre argentin, le champion d’Europe espagnol, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. On trouve aussi dans les chapeaux 3 et 4 de possibles adversaires redoutables, comme la Norvège d’Erling Haaland (chapeau 3) ou l’Italie, qui tentera en mars de se qualifier pour le tournoi via les barrages.

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi celebrates with the trophy in front of the fans after winning the World Cup final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, ...
Lionel Messi et l'Argentine, tenants du titre, sont dans le pot 1.Image: keystone

Les six équipes qui remporteront les barrages seront toutes dans le chapeau 4. Les 39 autres sélections qualifiées sur le terrain (on enlève donc les trois hôtes) ont été réparties en fonction de leur position dans le dernier classement FIFA.

Chapeau 1

  • Canada 🇨🇦
  • Mexique 🇲🇽
  • Etats-Unis 🇺🇸
  • Espagne 🇪🇸
  • Argentine 🇦🇷
  • France 🇫🇷
  • Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • Brésil🇧🇷
  • Portugal 🇵🇹
  • Pays-Bas 🇳🇱
  • Belgique 🇧🇪
  • Allemagne 🇩🇪
Quel est l'adversaire du chapeau 1 le plus abordable pour la Nati?
Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Chapeau 2

  • Croatie 🇭🇷
  • Maroc 🇲🇦
  • Colombie 🇨🇴
  • Uruguay 🇺🇾
  • Suisse 🇨🇭
  • Japon 🇯🇵
  • Sénégal 🇸🇳
  • Iran 🇮🇷
  • Corée du Sud 🇰🇷
  • Equateur 🇪🇨
  • Autriche 🇦🇹
  • Australie 🇦🇺
KEYPIX - Switzerland&#039;s players celebrates the qualification for the FIFA World Cup 26, after the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland, at the stadium ...
Le 18 novembre au Kosovo, la Nati a validé sa qualification pour le Mondial.Image: keystone

Chapeau 3

  • Norvège 🇳🇴
  • Panama 🇵🇦
  • Egypte 🇪🇬
  • Algérie 🇩🇿
  • Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • Paraguay 🇵🇾
  • Tunisie 🇹🇳
  • Côte d'Ivoire 🇨🇮
  • Ouzbékistan 🇺🇿
  • Qatar 🇶🇦
  • Arabie saoudite 🇸🇦
  • Afrique du Sud 🇿🇦
Quel est l'adversaire du chapeau 3 le plus abordable pour la Nati?
Au total, 33 personnes ont participé à ce sondage.

Chapeau 4

  • Jordanie 🇯🇴
  • Cap-Vert 🇨🇻
  • Ghana 🇬🇭
  • Curaçao 🇨🇼
  • Haïti 🇭🇹
  • Nouvelle-Zélande 🇳🇿
  • UEFA-Playoff A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine)
  • UEFA-Playoff B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
  • UEFA-Playoff C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo)
  • UEFA-Playoff D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande)
  • FIFA-Playoff 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, République démocratique du Congo)
  • FIFA-Playoff 2 (Bolivie, Suriname, Irak)
Quel est l'adversaire du chapeau 4 le plus abordable pour la Nati?
Au total, 34 personnes ont participé à ce sondage.

Déroulement du tirage

Le 5 décembre, les équipes seront réparties dans douze groupes (A à L). Les nations du premier chapeau seront tirées en premier, puis celles des chapeaux 2, 3 et 4 successivement. Chaque groupe ne pourra contenir qu’une seule équipe par confédération continentale, à l’exception de l’UEFA, qui peut compter jusqu’à deux nations par groupe.

La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026

La nouveauté

Une nouveauté veut que l’Argentine et l’Espagne, têtes de série, si elles terminent en tête de leur groupe, ne puissent s’affronter qu’en finale. D’éventuels duels contre la France et l’Angleterre, numéros 3 et 4 du classement des têtes de série, ne seraient possibles qu’en demi-finale, à condition que ces équipes remportent également leur groupe.

L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages

Pour la Suisse, 17e au classement mondial, cela n’a aucune incidence sur son parcours dans le tournoi. (nih/yog/sda)

Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Formation appréciée dans le canton du Jura, le FC Sochaux-Montbéliard a disputé vendredi, en France voisine, une rencontre de troisième division devant plus de 18 000 spectateurs, preuve qu’il reste bien vivant malgré les crises qui l’ont secoué. Nous y étions.
Ces derniers jours, le FC Sochaux-Montbéliard affichait sur ses réseaux sa satisfaction devant les chiffres de sa billetterie: 14 000 puis 15 000 tickets «déjà vendus», assurait le club franc-comtois, avant d’accueillir Dijon vendredi en National, le troisième échelon du foot français.
L’article