Composez votre groupe idéal pour la Nati au Mondial 2026!
La Suisse a été placée dans le chapeau 2 pour le tirage du 5 décembre (18h00, heure suisse) à Washington D.C. La Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Equateur, l’Australie et l’Autriche figurent également dans le deuxième des quatre chapeaux.
Les têtes de série sont, outre les pays hôtes (Canada, Mexique et Etats-Unis), le tenant du titre argentin, le champion d’Europe espagnol, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. On trouve aussi dans les chapeaux 3 et 4 de possibles adversaires redoutables, comme la Norvège d’Erling Haaland (chapeau 3) ou l’Italie, qui tentera en mars de se qualifier pour le tournoi via les barrages.
Les six équipes qui remporteront les barrages seront toutes dans le chapeau 4. Les 39 autres sélections qualifiées sur le terrain (on enlève donc les trois hôtes) ont été réparties en fonction de leur position dans le dernier classement FIFA.
Chapeau 1
- Canada 🇨🇦
- Mexique 🇲🇽
- Etats-Unis 🇺🇸
- Espagne 🇪🇸
- Argentine 🇦🇷
- France 🇫🇷
- Angleterre 🏴
- Brésil🇧🇷
- Portugal 🇵🇹
- Pays-Bas 🇳🇱
- Belgique 🇧🇪
- Allemagne 🇩🇪
Chapeau 2
- Croatie 🇭🇷
- Maroc 🇲🇦
- Colombie 🇨🇴
- Uruguay 🇺🇾
- Suisse 🇨🇭
- Japon 🇯🇵
- Sénégal 🇸🇳
- Iran 🇮🇷
- Corée du Sud 🇰🇷
- Equateur 🇪🇨
- Autriche 🇦🇹
- Australie 🇦🇺
Chapeau 3
- Norvège 🇳🇴
- Panama 🇵🇦
- Egypte 🇪🇬
- Algérie 🇩🇿
- Ecosse 🏴
- Paraguay 🇵🇾
- Tunisie 🇹🇳
- Côte d'Ivoire 🇨🇮
- Ouzbékistan 🇺🇿
- Qatar 🇶🇦
- Arabie saoudite 🇸🇦
- Afrique du Sud 🇿🇦
Chapeau 4
- Jordanie 🇯🇴
- Cap-Vert 🇨🇻
- Ghana 🇬🇭
- Curaçao 🇨🇼
- Haïti 🇭🇹
- Nouvelle-Zélande 🇳🇿
- UEFA-Playoff A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine)
- UEFA-Playoff B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
- UEFA-Playoff C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo)
- UEFA-Playoff D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande)
- FIFA-Playoff 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, République démocratique du Congo)
- FIFA-Playoff 2 (Bolivie, Suriname, Irak)
Déroulement du tirage
Le 5 décembre, les équipes seront réparties dans douze groupes (A à L). Les nations du premier chapeau seront tirées en premier, puis celles des chapeaux 2, 3 et 4 successivement. Chaque groupe ne pourra contenir qu’une seule équipe par confédération continentale, à l’exception de l’UEFA, qui peut compter jusqu’à deux nations par groupe.
La nouveauté
Une nouveauté veut que l’Argentine et l’Espagne, têtes de série, si elles terminent en tête de leur groupe, ne puissent s’affronter qu’en finale. D’éventuels duels contre la France et l’Angleterre, numéros 3 et 4 du classement des têtes de série, ne seraient possibles qu’en demi-finale, à condition que ces équipes remportent également leur groupe.
Pour la Suisse, 17e au classement mondial, cela n’a aucune incidence sur son parcours dans le tournoi. (nih/yog/sda)