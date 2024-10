Le Bayern Munich a intégré une subtilité à son logo. image: keystone/watson

Un changement minime fait enrager les fans du Bayern

Le club bavarois – qui va défier Barcelone ce mercredi en Champions League – a légèrement modifié son logo. Mais il a touché à un détail auquel les supporters sont très sensibles.

Dariusch Rimkus / watson.de

Peu de clubs en Allemagne affichent autant leur attachement à la tradition que le Bayern Munich. Et ce pour de bonnes raisons: l'institution bavaroise n'est pas seulement le recordman de titres en Bundesliga. Depuis la relégation de Hambourg en 2018, elle est aussi «le dinosaure» de la ligue: le Bayern détient le record du nombre d'années consécutives (59, série en cours) dans l'élite allemande.

Le Bayern Munich compte 33 titres de champion d'Allemagne et 3 Ligues des champions. Image: keystone

Certes, d'autres clubs comme le Werder Brême, l'Eintracht Francfort ou le Borussia Dortmund sont nettement plus vieux. Mais aucune équipe n'a autant marqué la Bundesliga que l'autoproclamée «étoile du Sud».

C'est donc logique: quand le Bayern Munich change quelque chose à ses traditions, ses modifications sont particulièrement scrutées.

Pourtant, il arrive que quelque chose passe inaperçu. Par exemple? Un changement minime de logo, comme les Bavarois viennent de le faire la semaine dernière. Un changement sans préavis, sur lequel le club n'a, dans un premier temps, pas du tout communiqué.

Conformité avec la loi

Du coup, seuls les observateurs les plus attentifs ont remarqué cette modification. Le portail Footy Headlines a été l'un des premiers médias à la rapporter. Il précise que le club bavarois a d'ores et déjà changé son écusson sur ses réseaux sociaux, en toute discrétion.

Footy Headlines a mis en parallèle l'ancien et le nouveau logo pour que l'on puisse voir la différence. Car sinon, seuls les plus grands fans du Bayern et les férus de design auraient remarqué que le bleu et le rouge sont désormais différents. Tous deux ont été légèrement éclaircis.

Avant vs après image: footyheadlines.com

Vendredi, le Bayern Munich a enfin communiqué sur cette modification. Il explique que ces changements sont dus à la nouvelle loi allemande sur «l'amélioration de l'accessibilité» (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz) – qui entrera en vigueur en juin 2025 – pour les personnes malvoyantes.

Cette nouvelle loi concerne les contenus numériques, qui doivent être davantage lisibles pour les personnes handicapées. Ainsi, en renforçant les contrastes de couleurs sur son logo, le club bavarois permet une meilleure lisibilité du texte dessus («FC Bayern München»).

Il laisse entendre que ce changement n'aura pas lieu seulement sur le web et les réseaux sociaux, mais sur tout son visuel (maillots, stade, affiches, etc.)

Des internautes grognons

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette modification n'enchante pas les fans du Bayern. Avant le communiqué de leur club, ils ont été nombreux à exprimer leur colère sur le réseau social X. Avec un reproche en particulier: le bleu choisi.

C'est, en effet, la couleur du grand rival de la ville, le TSV 1860 Munich.

A tel point que cette teinte de bleu porte même le surnom du deuxième club munichois: le «Löwenblau», soit «le bleu des lions», en référence aux félins, qui sont l'emblème du TSV 1860 Munich.

Même si les rivaux locaux du Bayern évoluent désormais en troisième division, l'hostilité entre les fans est toujours très vive.

Alors oui, ce «Löwenblau» dans le logo du Rekordmeister irrite les fans. «Vous changez notre logo en bleu lion, qu'est-ce que cette couleur a à voir avec le FC Bayern?», peste l'un d'entre eux sur X. Un autre trouve ce changement tout simplement «dégueulasse».

On espère pour ses supporters que le Bayern Munich gardera, au moins, son bleu de travail mercredi à Barcelone. Il en aura besoin pour obtenir un bon résultat chez des Catalans en pleine forme, leaders de Liga et qui ont collé un 5-1 au FC Séville dimanche.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber