Giorgio Chiellini, après l'élimination: «Nous sommes dévastés»

Roberto Mancini, sélectionneur:

«Gagner le championnat d'Europe a été le plus beau moment de ma carrière d'entraîneur, et ce qui s'est passé ce soir est la plus grande déception. En fait, nous n'aurions pas dû être là, nous avons dominé notre groupe. C'est le moment le plus difficile de ma carrière.



La déception est maintenant trop grande pour que je puisse parler de mon avenir. C'est difficile de penser à ce genre de choses en ce moment. Ce ne sera certainement pas facile dans les prochains jours. Je suis infiniment désolé pour les joueurs. Mais sur le plan humain, mon affection pour eux n'en est que plus grande. Je suis sûr que cette équipe a un grand avenir.»