Ce club sort une vidéo délirante pour annoncer son nouveau joueur

Le Burnley FC a annoncé l'arrivée de sa nouvelle recrue dans un détournement d'un film culte.

Burnley a beau être tombé en deuxième division anglaise cette saison, son équipe communication est toujours aussi inspirée. Les Clarets, où évolue le Suisse Zeki Amdouni, ont pris l'habitude d'annoncer leurs nouveaux joueurs dans des vidéos originales, voire délirantes, en détournant des films ou émissions célèbres. L'attaquant de la Nati avait, par exemple, été intronisé l'année dernière avec une scène des Télétubbies.

Ce mercredi, c'est via un tout autre programme – mais non moins légendaire – que Burnley a annoncé l'arrivée de sa nouvelle recrue, Bashir Humphreys (21 ans, ex-Chelsea): Le Seigneur des anneaux. Plus précisément, le deuxième film de la trilogie, Les Deux Tours, sorti en 2002.

La vidéo du Burnley FC

Il s'agit d'une scène avec trois personnages – Aragorn, Legolas et Gimli – qui marchent dans un bois et sont tout à coup éblouis par une lumière blanche. Dans la version originale, c'est le magicien Gandalf – qu'on croyait mort – qui surgit à travers ce faisceau lumineux.

Dans le détournement opéré par Burnley, Bashir Humphreys apparaît à la place du vieux mage, tenant lui aussi un bâton. Et le footballeur s'exprime, face caméra:

«It's me, Bashir. Up the Clarets!»

Qu'on peut traduire par: «C'est moi, Bashir. En avant, les Clarets!»

Comme le souligne RMC Sport, Burnley ajoute une subtilité dans la légende accompagnant cette publication sur les réseaux sociaux: «You shall not pass» («Vous ne passerez pas»), avec l'emoji d'un mur. Il s'agit d'une réplique culte de Gandalf dans le film, qui se transpose très bien à la mission de défenseur central que Bashir Humphreys s'apprête à relever chez les Clarets. (yog)