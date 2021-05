Sport

Football

River Plate sera privé de quinze joueurs pour affronter Boca Juniors



image: keystone

River Plate a les mêmes problèmes qu'une équipe de 5e ligue

La formation de Buenos Aires sera privée de quinze joueurs dimanche soir pour affronter son éternel rival, Boca Juniors. La faute au Covid-19. L'entraîneur devra, par exemple, faire jouer le gardien remplaçant de la réserve.

Tous les footballeurs de 5e ligue ont forcément vécu ce genre de moments. Dans le vestiaire, trois quarts d'heure avant le match, vous constatez avec effroi que les meilleurs éléments de votre onze de base sont absents pour affronter le FC United Milvignes III. Il est 13h00, et «Kéké» est toujours injoignable. Seul son combox donne signe vie. Il a certainement pris une mine la veille et dort toujours. Pas de nouvelles non plus de Fred, sans doute obligé par sa copine à enfin faire la lessive. Fidèle à lui-même, José ne répond pas sur WhatsApp malgré les deux petits vus bleus sur chacun des quatre messages envoyés.

Bref, c'est la panique. Sur la feuille de match, seulement huit noms inscrits... C'est le moment de s'exciter et d'appeler trois-quatre mecs de l'équipe réserve et des juniors A, histoire que le compte soit bon.

Le genre d'équipe avec ces problèmes Vidéo: YouTube/Les archives de la RTS

Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, a eu les mêmes sueurs froides ces dernières heures. Sauf que son équipe ne va, elle, pas affronter l'épouvantail du groupe I de 5ème ligue neuchâteloise, mais bien Boca Juniors, son éternel rival.

Con la incorporación de Agustín Gómez, Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore, Tomás Galván, Daniel Lucero y Lucas Beltrán, así queda conformada la lista de convocados para el partido de esta tarde.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/YpPMoSM1Q5 — River Plate (@RiverPlate) May 16, 2021

Avant ce quart de finale de Coupe de la ligue argentine, pas moins de quinze joueurs des Millonarios ont été testés positifs au Covid-19. Et manque de bol, parmi eux se trouvent sept titulaires habituels et... les quatre gardiens de la formation. Du coup, Gallardo a dû convoquer en urgence Leonardo Diaz, 21 ans, le portier... remplaçant de la réserve.

Heureusement pour le jeune gardien, River Plate disputera ce Superclásico dans une Bombonera – le mythique et muy caliente stade de Boca Juniors – vide, coronavirus oblige. Il ressentira assurément moins de pression que si l'enceinte avait été pleine à craquer, comme c'est toujours le cas pour ce derby de Buenos Aires, l'un des plus bouillants du monde. On vous laisse juger par vous-même avec la vidéo ci-dessous. Montez le volume! 🔊

Bob Marley, superstar du reggae, mourait il y a 40 ans 1 / 10 Bob Marley, superstar du reggae, mourait il y a 40 ans source: ap