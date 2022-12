Les stars brésiliennes étaient effondrées après la défaite. Image: AP

Incroyable! Le grand favori est éliminé de la Coupe du monde

Une magnifique Croatie a réussi un immense exploit en sortant le Brésil en quarts de finale du Mondial 2022. Les finalistes de l'édition 2018 se sont imposés 1-1 ap, 4-2 tab face au favori de la compétition.

Les quintuples champions du monde, dominateurs, se sont heurtés au gardien Livakovic, qui a longtemps retardé l'échéance. Ils ont quand même fini par ouvrir le score par Neymar au terme d'une superbe action à la 105e. Mais les vaillants Croates ont égalisé par Petkovic à la 117e sur leur première frappe cadrée de la rencontre!

Dans la séance de tirs au but, Rodrygo (arrêt de Livakovic) et Marquinhos (poteau) ont échoué alors que les quatre tireurs croates ont marqué. Modric et ses coéquipiers, qui ont admirablement défendu, ont encore une fois démontré d'énormes ressources mentales mais aussi physiques et tactiques.

La Croatie sera aux prises en demi-finale avec le vainqueur de l'autre quart de finale de vendredi, soit l'Argentine ou les Pays-Bas.

Après une première mi-temps intense mais sans vraie occasion de but, le Brésil a haussé le rythme au retour des vestiaires. Les Auriverdes ont bénéficié de plusieurs possibilités de marquer, mais Livakovic a mis son veto, notamment devant Neymar (47e/55e/76e) et Paqueta (66e/86e).

Alors forcément, quand Neymar a fait sauter le verrou croate après un double une-deux avec Rodrygo puis Paqueta, tout semblait dit. Mais les Croates, jamais battus, ont trouvé le moyen de revenir sur une action de deux remplaçants, Orsic servant Petkovic. Cette réussite quand même inattendue a visiblement fait très mal au mental des Brésiliens, et dans le même temps gonflé à bloc celui de leurs adversaires. Et cela s'est ressenti dans la séance des tirs au but, admirablement maîtrisée par les Croates avec des réussites de Vlasic, Majer, Modric et Orsic.

Le Brésil devra donc encore attendre pour inscrire une sixième étoile sur son maillot. Son dernier triomphe date désormais de 20 ans...