Tanzanie: un match de foot stoppé par un essaim d'abeilles

Vidéo: twitter

Un danger insoupçonné a fait arrêter ce match de foot

Une rencontre amicale a été stoppée en Tanzanie à cause d'invités surprises, qui ont engendré des scènes cocasses.
09.09.2025, 09:2809.09.2025, 09:28
En voyant tous les joueurs s'allonger soudainement à plat ventre sur la pelouse, on peut se demander quelle mouche a bien pu les piquer! Mais c'est justement pour éviter des piqûres que les acteurs de ce match ont adopté cette posture si peu orthodoxe pour une partie de foot. Des piqûres d'abeilles, en l'occurence.

Car oui, un essaim s'est formé au-dessus du stade de Babati en Tanzanie, mercredi dernier, en plein pendant le match amical opposant le City FC d'Abuja (Nigéria) et le JKU FC (Zanzibar). Ce danger imprévu a forcé l'arrêt de la rencontre à la 78e minute et a engendré des scènes irréelles. Les joueurs qui se sont couchés sur le gazon ont été imités par les ramasseurs de balle, arbitres et même le caméraman. Certains footballeurs se sont cachés sous des estrades.

La séquence en vidéo

Vidéo: twitter

«Après de longues minutes d'attente, l'essaim d'abeilles s'est finalement dispersé et le jeu a pu reprendre», rapporte L'Equipe.

Comportement exemplaire

Et heureusement, personne n'a été blessé. La réactivité et la lucidité des protagonistes ont donc été salvatrices. Car oui, ils ont fait tout juste pour se protéger. Ils ont appliqué à la lettre le conseil que donne, par exemple, le site spécialisé apiculture.net:

«Si jamais vous êtes poursuivi par une abeille, immobilisez-vous et essayez de vous fondre dans le décor»

Apiculture.net met en avant d'autres précautions à prendre si vous êtes en présence d'un essaim d'abeilles:

«Il ne faut surtout pas courir près d’un essaim ni se promener les cheveux en l’air pour ne piéger aucune abeille dans sa chevelure. Il est prudent de fermer les portes et fenêtres et d’éloigner les enfants.»

Et, évidemment, il s'agit d'appeler aussi vite que possible un apiculteur, pour que celui-ci puisse venir récupérer les abeilles et éloigner ainsi le danger.

5 choses à savoir sur la joueuse la plus chère de l'histoire

Finalement, mercredi en Tanzanie, il n'y a eu qu'une piqûre de rappel: un événement sportif peut vite dégénérer à cause d'un imprévu, même si tout était parfaitement sous contrôle quelques secondes plus tôt. Et les seuls joueurs piqués au vif l'ont été seulement au sens figuré, heureusement: ceux de Zanzibar, qui ont encaissé le 1-2 définitif en fin de partie. (yog)

