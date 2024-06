Vous pouvez encore vous procurer des billets pour Suisse-Italie à Berlin samedi. Image: www.imago-images.de

Il reste des billets pour Suisse-Italie: voici comment en acheter

La ruée vers les sésames pour ce 8e de finale de l'Euro samedi à Berlin (18h00) a commencé. On vous explique comment et à quel prix vous pouvez vous en procurer.

Raphael Gutzwiller / ch media

Plus de «Sport»

Les fans de la Nati ont créé une magnifique ambiance dimanche à Francfort contre l'Allemagne (1-1). On espère revivre la même atmosphère samedi en 8e de finale contre l'Italie (18h00) à Berlin. Et il y a de fortes chances, car les supporters suisses arriveront en masse dans la capitale allemande.

Nombre d'entre eux vont maintenant réserver des vols ou des places dans les trains de nuit pour s'y rendre. Mais est-il encore possible d'acheter des billets pour ce match? Oui. Toutefois, il ne sera pas facile de se procurer les sésames.

A Francfort dimanche, les fans suisses étaient nombreux et bruyants. Image: KEYSTONE

Chaque nation reçoit 6'000 billets pour les 8es de finale. L'Association suisse de football (ASF) accorde la priorité à ses clubs de supporters. Ceux-ci n'acceptent pas de nouveaux membres durant l'Euro.

S'il reste des billets, ils sont proposés directement par l'UEFA dès ce mercredi via le système «Fan of». Les supporters qui se sont inscrits sur le portail de l'UEFA en tant que «Fan of Switzerland» peuvent alors s'en procurer.

Et oui, il est encore possible de s'enregistrer en tant que supporter suisse. Les tickets pour ce 8e de finale au stade olympique coûtent entre 50 et 500 euros. Les places les moins chères sont celles derrière les buts, tandis que les plus onéreuses sont les «Premium Seats».

Rachats possibles et gare aux arnaques!

De nombreux fans croates se sont rendus en Allemagne. Lors du match de leur sélection à Leipzig contre l'Italie, par exemple, ils étaient environ 100'000 en ville. Il est possible que certains d'entre eux qui possédaient déjà des billets pour le match de samedi à Berlin (la Nati aurait affronté la Croatie à la place de l'Italie si les Croates l'avaient emporté) souhaitent s'en débarrasser. Ils peuvent le faire sur la billetterie officielle de l'UEFA, au prix de vente original. Vous pouvez racheter ces billets et le vendeur reçoit une notification par e-mail.

C'est dans cet impressionnant Olympiastadion de Berlin que la Nati affrontera l'Italie samedi. Image: www.imago-images.de

L'UEFA déconseille vivement de faire appel à des vendeurs tiers. En effet, il existe non seulement le risque que les billets soient vendus à un prix nettement trop élevé, mais aussi qu'il s'agisse de faux billets. L'UEFA déconseille donc explicitement les plateformes telles que Viagogo. Il en va de même pour la vente de sésames directement devant le stade.

Agences de voyage et offres UEFA

Des agences de voyage proposent un pack complet pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'est le cas de Travelclub, par exemple, avec un vol charter vers Berlin: départ de Zurich le vendredi soir et retour le dimanche. Avec le vol et deux nuits dans un hôtel quatre étoiles, les prix se situent entre 1290 et 1550 francs par personne. L'option la moins chère? Un voyage en bus d'environ onze heures de Zurich à Berlin. Avec les deux nuits d'hôtel, il faut compter 1190 à 1490 francs par personne.

Mais les billets pour le match ne sont pas compris dans ces offres. Travelclub assure néanmoins l'obtention des sésames, et ce au prix original, mais prend 40 francs supplémentaires de commission. Ainsi, un billet en première catégorie coûte 290 francs et un sésame en deuxième catégorie 215 francs.

Pour les fans au porte-monnaie bien rempli, il existe une solution encore plus onéreuse: l'UEFA vend des packages «Hospitality». Si certaines catégories sont déjà épuisées pour ce match Suisse-Italie, d'autres sont encore disponibles sur le site web de l'UEFA. Par exemple l'offre «The Maifeld Club», pour 1650 euros par personne. D'autres offres coûtent jusqu'à 3'000 euros. Elles comprennent des places assises de qualité pour le match et la restauration.

Adaptation en français: Yoann Graber