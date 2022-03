Anatoliy Tymoshchuk a été déchu de tous ses titres et prix par la fédération ukrainienne de football. image: shutterstock

Tymoshchuk, ex-Bayern, de héros ukrainien à traître à la patrie

Anatoliy Tymoshchuk, recordman du nombre de sélections, était une véritable idole en Ukraine. Désormais, il y est un paria. En cause, son silence contre l'invasion russe et son choix de rester en Russie. Il est même soupçonné d'être un agent à la solde du Kremlin.

On entend souvent les experts dire que «les choses vont très vite dans le football». C'est souvent vrai, et c'est aussi valable hors du terrain. Anatoliy Tymoshchuk en a fait l'expérience, amère, ces derniers jours.

Autrefois héros national en Ukraine, l'ancien capitaine de la sélection et recordman de capes (144) est aujourd'hui un vrai paria dans son pays. La raison? Son silence face à l'invasion russe et sa décision de rester en Russie, où il occupe le poste d'entraîneur-adjoint du Zénith Saint-Pétersbourg et est propriétaire de restaurants et de galeries d'art.

L'ex-élégant milieu défensif aux cheveux blonds platine a simplement posté un message sur Instagram le 9 mars – plus de deux semaines après le début du conflit – dans lequel il affirmait, tièdement: «Nous avons besoin de la PAIX. Pour le bien de nos enfants et de nos parents, pour le bien de la vie sur Terre.»

Anatoliy Tymoshchuk arborant fièrement drapeau, écharpe et maillot ukrainiens. Une autre époque. image: shutterstock

En conséquence, la fédération ukrainienne de football a tout simplement décidé, vendredi, de rayer de l'Histoire l'ancien joueur du Bayern Munich (42 ans). Elle a justifié sa décision dans un communiqué:

«Anatoliy Tymoshchuk continue de se taire et de travailler pour le club de l'agresseur. En faisant ce choix conscient, il nuit à l'image du football ukrainien» La fédération ukrainienne de football

Elle a aussi dressé la – longue – liste de sanctions contre l'ancienne idole, qui comprend notamment:

L'exclusion du registre officiel des joueurs des équipes nationales

L'interdiction à vie d'exercer des activités liées au football sur le territoire ukrainien

Le retrait de tous ses titres et prix du Championnat d'Ukraine, de la Coupe d'Ukraine et de la Super Coupe d'Ukraine. Il avait notamment été élu footballeur ukrainien de l'année 2002, 2006 et 2007

La demande aux autorités publiques de le priver de toutes les récompenses et titres honorifiques de l'État

A cette véritable humiliation symbolique, il faudra peut-être ajouter les pertes de sa médaille de l'ordre du courage ukrainien, attribuée à ses compatriotes et lui après le Mondial 2006, et son titre de citoyen d'honneur de sa ville natale, Loutsk.

Un agent secret russe?

Le vainqueur de la Ligue des champions 2013, qui a aussi porté les couleurs du Chakhtar Donetsk et du Zénith Saint-Pétersbourg, n'est pas au bout de ses déboires. Déjà considéré comme un véritable traître à la patrie, Tymoshchuk est soupçonné de travailler comme... agent secret russe, depuis 2012.

Tymoshchuk a remporté la Ligue des champions 2013 avec le Bayern Munich et la Coupe de l'UEFA avec le Zénith Saint-Pétersbourg (2008). Image: keystone

Jeudi, son ancien secrétaire personnel, Vitaliy Yurchenko, a publié des documents qui incriminent l'ancien footballeur, sur lesquels on peut lire:

«Moi, Anatoliy Tymoshchuk, ayant rejoint le ministère de l’Intérieur, je jure fidélité à la Fédération de Russie. Je jure d'exécuter fidèlement les ordres de mes supérieurs et de mener à bien les tâches qui me seront confiées. Je jure d'être un agent honnête, courageux et vigilant, et de garder les secrets d'État.»

Les papiers portent le sceau officiel du Kremlin. Reste à savoir si les signatures – dont celle de Tymoshchuk – sont authentiques. Si tel était le cas, l'image de la star prendrait un autre coup violent. D'autant plus que plusieurs gloires du sport ukrainien – en activité ou retraitées – ont pris les armes, ou la parole au moins – pour défendre leur pays.