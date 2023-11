Fabio Celestini était arrivé en Valais en novembre 2022. Il avait mis fin à son aventure début mars après deux nuls et quatre défaites en six matchs. Image: KEYSTONE

«À Sion, je savais au bout d'une semaine que ça n'allait pas marcher»

Fabio Celestini évoque dans une longue interview ses valeurs, son job actuel au FC Bâle, son aventure éphémère en Valais et même son passage à Lausanne, où il devait acheter lui-même des t-shirts et même des caleçons aux joueurs.

Jakob Weber

Fabio Celestini, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné au FC Sion? Vous y avez été licencié en mars dernier après seulement six matches.

Parce que l'équipe avait d'autres valeurs que les miennes. Le président Christian Constantin l'a d'ailleurs dit publiquement. Pour moi, le travail, la discipline et le développement sont importants. Sans ces principes, je n'aurais jamais pu, avec ma qualité de footballeur, jouer cinq ans au plus haut niveau en Primera Division (réd: Celestini a disputé 146 matchs en Liga espagnole avec Levante et surtout Getafe).

L'équipe actuelle du FCB a-t-elle des valeurs similaires aux vôtres?

Le premier jour a été difficile. Le sentiment était: ouffff (réd: il souffle profondément). Mais nous avons tout de suite eu un 8e de finale de Coupe à Kriens, que nous avons remporté 1-0, et dès le deuxième jour, c'était mieux. Et encore mieux après la première victoire en championnat contre Yverdon (2-1), quatre jours plus tard. En attendant, je suis sûr qu'ici, je n'aurai pas les mêmes problèmes qu'à Sion.

Avez-vous rapidement constaté les problèmes à Sion?

J'ai su au bout d'une semaine que cela ne marcherait pas, et que cela ne fonctionnerait d'ailleurs avec aucun entraîneur (réd: le club valaisan a d'ailleurs été relégué au terme de la saison). Je me suis dit: "tu dois partir". Je suis un battant, mais je ne suis pas Superman non plus. Avec Constantin, j'avais de bonnes discussions tous les vendredis. Jusqu'à la fin. Il a toujours été honnête. C'est important pour moi, et je tiens à souligner que CC n'a jamais dit de mal de moi. En tant qu'entraîneur de Sion, c'est aussi une performance (rires).

Avec David Degen, vous avez aussi un président passionné à Bâle. Comment se passe votre relation avec lui?

J'ai appelé David dès mon arrivée et je lui ai dit qu'il pouvait venir me voir à tout moment pour me dire ce qu'il avait sur le cœur. Il arrive qu'il m'appelle pour parler d'autre chose que de football, car David n'a pas de filtre (rires). Il est comme ça, et il a toujours été comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup de passion et je n'ai jamais eu de problèmes avec les personnes honnêtes.

Le FCB est dernier du classement. Est-il aujourd'hui au niveau du FC Sion d'il y a huit mois, lorsque le club valaisan était lanterne rouge?

Non. Les joueurs de Sion avaient aussi du potentiel, mais ne voulaient pas travailler individuellement. Ici, je sens que les jeunes joueurs veulent évoluer. Je sens l'envie. A Lucerne, je me disais chaque semaine: «si ça ne va pas, tu peux pleurer ou te battre». J'ai clairement choisi de me battre. Et nous devons aussi nous battre à Bâle pour renverser le momentum. L'équipe actuelle du FCB n'est pas pire que celle avec laquelle j'ai gagné la Coupe à Lucerne en 2021.

Pourquoi n'êtes-vous arrivé à Bâle qu'en 2023, alors que vous aviez déjà eu des contacts avec le club rhénan en 2020?

Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas devenu entraîneur du FCB à l'époque. J'avais eu une bonne discussion avec le directeur sportif Ruedi Zbinden, avec qui je m'entends bien depuis longtemps. Mais il m'avait ensuite envoyé un long SMS dont le résumé était: «Désolé, tu n'as pas été pris». Lorsque Ruedi m'a à nouveau contacté maintenant, j'ai été très surpris.

Pourquoi avez-vous été directement emballé?

Parce que le FCB est toujours ce qu'il y a de mieux en Suisse. Tout est beaucoup plus professionnel qu'ailleurs. A Lausanne, je devais acheter moi-même des t-shirts et même des caleçons aux joueurs. À Lugano et à Sion, l'infrastructure n'est pas la meilleure. A Lucerne, ça allait, mais il n'a pas été facile de trouver un consensus avec la ville en ce qui concerne les terrains d'entraînement. Ici, à Bâle, pour la première fois, tout le monde fait tout pour le club. Pour la première fois de ma carrière d'entraîneur, j'ai à nouveau tout ce dont j'ai besoin et ce à quoi j'étais habitué lorsque j'étais joueur. Tout va bien, sauf le classement. Pas encore.