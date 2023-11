Bienne-Genève a été perturbé par un fan et ça aurait pu être grave

Samedi soir, à la 36e minute de jeu, les arbitres ont décidé d'interrompre momentanément la partie. Voici ce qu'il s'est passé.

Les joueurs de Genève-Servette étaient très satisfaits, samedi soir en rentrant de Bienne, parce qu'ils ont gagné (5-1) mais aussi parce que la partie a pu aller à son terme sans dommage malgré un incident qui s'est déroulé dans le deuxième tiers.

On jouait la 36e minute lorsque le jeu a été arrêté par les arbitres. Motif: un spectateur de la Tissot Arena (parmi les 6183 présents) visait le gardien genevois Robert Mayer avec un laser.

Le public et les téléspectateurs n'ont pas tout de suite compris la raison de cette interruption. «Apparemment, il y a un laser. Ouais, ouais, regardez... On voit le point vert», a alors expliqué le commentateur de MySports en direct.

Il arrive parfois que les gardiens de but soient visés par des lasers en football. C'était notamment arrivé lors de la demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et le Danemark.

Mais c'est plus rare en hockey sur glace. La pratique est évidemment interdite, car dangereuse. Selon une étude documentée de Science et avenir, les lasers sont classés en quatre catégories de dangerosité. Les plus nocifs sont «ceux qui émettent dans la couleur verte, avec une puissance pouvant aller jusqu'à 1500 mW, appartenant à la catégorie 4».

La gravité des lésions est proportionnelle à la puissance du rayon et à la durée d'exposition. Appliqué aux dimensions d'une patinoire, le calcul n'est pas rassurant.

«Ce type de lasers visant l’œil à courte distance pendant quelques instants peut brûler la rétine et laisser des séquelles irréversibles» science et avenir

Robert Mayer aurait pu être gravement blessé, car son casque n'empêche pas les rayons d'atteindre ses yeux.

Ce dimanche, le HC Bienne a fait savoir qu'il avait identifié l'auteur des faits et que ce dernier allait écoper d'un procès-verbal, d'une amende et d'une interdiction de stade.