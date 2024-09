Ce mannequin suisse non-binaire a un drôle de rêve aux prochains JO

La célèbre top-modèle suisse Tamy Glauser a retrouvé goût à la natation. Et puisqu'elle était douée dans cette discipline durant ses jeunes années, elle a établi un plan afin de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles. Mais elle pourrait ne pas défendre les couleurs de notre pays.

La vie de Tamy Glauser est passionnante. Eloignée des podiums, le mannequin suisse veut désormais écrire un nouveau chapitre de son histoire personnelle. Non, vous ne rêvez pas, la top androgyne, particulièrement célèbre outre-Sarine, a désormais pour objectif de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Lorsque la petite fille – qui a grandi dans des familles d'accueil près de Berne – s'appelait encore Tamara, elle figurait parmi les meilleures jeunes nageuses du pays. Tamy Glauser a en effet remporté plusieurs médailles d'or aux Championnats de Suisse de natation dans les catégories jeunes.

Le 400 mètres nage libre constituait sa distance de prédilection.

Tamy Glauser face aux médias en 2019 à Zurich. Image: KEYSTONE

Selon ses propos, Glauser était si talentueuse qu'elle aurait dû participer aux Jeux olympiques de Sydney, alors qu'elle n'avait en 2000 que 14 ans. «Mais à l'époque, j'ai fait le choix de ne pas devenir une sportive de haut niveau», a-t-elle détaillé auprès de Blick. La jeune fille connaissait chaque carreau de la piscine où elle s'entrainait et en avait assez de ce sport contraignant. Elle ne voulait plus que sa vie en dehors de l'école soit rythmée pas les entraînements et les compétitions.

Tamy Glauser est partie plus tard faire ses études à New York. Et elle les a interrompues à 27 ans, afin de devenir mannequin. Sa carrière a rapidement décollé. La Bernoise a défilé pour de grands couturiers comme Jean Paul Gaultier et Vivienne Westwood, chez les hommes comme chez les femmes grâce à son apparence androgyne. Celle qui se définit en tant que personne non-binaire a également attiré l'attention en étant en couple durant quatre ans avec l'ex-Miss Suisse Dominique Rinderknecht. Le duo était alors surnommé outre-Sarine «Tamynique».

Tamy Glauser (39 ans) rêve désormais d'un autre type de podium. image: instagram

Tamy Glauser est aujourd'hui âgée de 39 ans. Et la voici qui souhaite revenir à son premier grand amour: la natation. L'idylle a repris après que Glauser a participé en juillet dernier à une traversée du lac de Zurich. Elle l'a remportée en parcourant 1,5 kilomètre en 36'09.

«A partir de là, la fièvre m'a à nouveau saisie», raconte le mannequin. Elle ne boit plus et a arrêté la cigarette, pour un objectif: participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. La top-modèle veut y être, alors même qu'elle aura 43 ans dans quatre ans.

«Je sais que cela peut paraître fou pour beaucoup, vu mon âge. Mais j'ai aussi repoussé la limite d'âge dans le mannequinat», rappelle Tamy Glauser, qui a enclenché le mode combattante.

«Quand quelqu'un me dit "Tu ne peux pas le faire", je désire le faire à plus forte raison» Tamy Glauser

Il y a néanmoins un très long chemin entre le rêve et la réalité. Glauser devra, pour atteindre son objectif, dédier sa vie au sport, et encore, cela risque de ne pas suffire, étant donné le niveau des nageuses en Suisse. Or la Bernoise a peut-être une solution.

Il faut pour cela fouiller dans son arbre généalogique. Du côté de sa mère, où elle tire des origines nigérianes. Cela pourrait sans doute l'aider dans sa quête. Mais attention, le chemin sera là aussi très difficile. Adaku Nwandu, seule nageuse nigériane engagée à Paris, a tout de même terminé 34e sur 79 du 50 mètres nage libre.

