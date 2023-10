La drôle d'astuce d'une équipe NBA pour défier Wembanyama

Qui sont ces gens qui vont au stade et restent sur leur smartphone? 🤔

Si l'équipe du duo All-Star composé de Luka Doncic et Kyrie Irving parvient à s'imposer face aux Spurs de Wemby, ce type de pratique pourrait devenir courante, et l'on risque bien de voir d'autres équipes se mettre à agiter des bras télescopiques aux entraînements.

«Il est difficile de trouver quelqu'un d'aussi imposant et en même temps aussi talentueux que Victor», a toutefois concédé l'entraîneur des Mavericks (Jason Kidd) après l'entraînement, en parlant de l'exercice.

Pour préparer au mieux leurs hommes à se défaire de l'emprise du premier choix du draft mercredi (3h30 dans la nuit de mercredi à jeudi en Suisse), ils ont demandé à un membre du staff de jouer le rôle de Wembanyama. «L'assistant de Dallas, God Shammgod, a ainsi été vu en train de jouer le rôle de Wemby, avec l'aide de bras extensibles semblables à ceux de l'inspecteur Gadget , pour reproduire la longueur du basketteur français», a relaté The Dallas Morning News, qui a diffusé la vidéo de cette séance très spéciale.

Les Mavericks ont vu ces matchs de préparation et ils se sont aperçus à quel point il était difficile ne serait-ce que de tenter un shoot face à lui.

Les Mavericks débuteront leur saison de NBA mercredi. Ça, c'est la bonne nouvelle pour eux; la mauvaise, c'est qu'ils devront se farcir les Spurs de Wembanyama, la nouvelle star du basket US, ce joueur de 2m24 qui vient d'écoeurer tous ses adversaires lors des matchs de pré-saison en raison de ses mensurations hors normes (mais aussi et surtout de la façon dont il s'en sert pour exploiter son incroyable talent).

Scène improbable entre deux stars de la NBA

Lors du match de préparation entre les Spurs de Wembanyama et les Warriors de Curry, vendredi soir, un «entre-deux» très particulier a eu lieu.

«Ça sent le pari perdu tout ça...» Sur le réseau social X, le community manager du très populaire compte «50NuancesDeNBA» n'a pas pu s'empêcher de se marrer, et de suspecter un gage, en voyant ce qu'il s'est passé vendredi soir lors du match de préparation entre les Spurs de San Antonio et les Warriors de Golden State.