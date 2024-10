Comme LeBron James et Bronny, ces duos père/fils ont joué ensemble

La star du basketball et sa progéniture porteront tous deux le maillot des Los Angeles Lakers cette saison. Ce n'est pas une première dans le sport professionnel.

Cette situation insolite s'est concrétisée cette semaine: LeBron James (39 ans) et son fils Bronny James (19 ans) ont été présentés ensemble, à la presse, avec le maillot des Los Angeles Lakers.

C'est la première fois qu'un père et son fils jouent en même temps en NBA, et en plus dans la même équipe. La star (quadruple champion NBA et tout frais médaillé d'or olympique) et son «rookie» de rejeton (il fêtera ses débuts dans la prestigieuse ligue) ont désormais six matchs de préparation avant le début du championnat. Pour la première journée de celui-ci, les Lakers recevront les Minnesota Timberwolves le 22 octobre.

LeBron James (à gauche) et son fils Bronny, réunis sous le maillot des Los Angeles Lakers. Image: keystone

Avant LeBron et Bronny James, plusieurs duos père/fils ont porté le même maillot en tant que joueurs professionnels, dans différents sports. En voici cinq légendaires.👇

Rivaldo et Rivaldinho

En 2014, la star brésilienne Rivaldo s'offre une dernière pige, à 41 ans, à Mogi Mirim, le club de ses débuts. Le champion du monde 2002 y joue plusieurs matchs avec son fils, Rivaldinho. Quelques mois plus tard, il annonce sa retraite. Mais, incapable de raccrocher les crampons et désireux de passer encore du temps avec son fiston sur les pelouses, il fait rapidement son retour dans l'équipe.

Rivaldo (à droite) et son fils Rivaldinho sous le maillot de Mogi Mirim. image: capture d'écran x

En 2015, Rivaldo, alors âgé de 43 ans, et Rivaldinho (20 ans) sont tous deux buteurs lors de la victoire 3-1 de Mogi Mirim contre Macae. «Je ne peux que remercier Dieu. Quinze mois après avoir arrêté ma carrière, j’ai pu revenir, et j’ai eu la chance de débuter la rencontre avec mon fils et de marquer un but, tout comme lui», s'est ému Rivaldo.

Arnor et Eidur Gudjohnsen

L'histoire est folle. Lors de cette rencontre amicale entre l'Islande et l'Estonie en 1996, l'Islandais Arnor Gudjohnsen (34 ans) est remplacé en plein match par... son fils, Eidur (17 ans). Le jeune homme fête ainsi sa première sélection.

Eidur Gudjohnsen remplace son père Arnor 📺 Vidéo: twitter

Malheureusement, Arnor et Eidur Gudjohnsen n'auront jamais l'occasion d'être sur le terrain en même temps. La faute à une grave blessure à la cheville du fiston, lors des dernières années de son père comme footballeur pro, rappelle le site Trashtalk. Par la suite, Eidur Gudjohnsen réalisera une superbe carrière, portant notamment les maillots de Chelsea et du FC Barcelone.

Valeri et Evgeni Chiriaev

C'est le volet local de cette liste. Il se passe au HC La Chaux-de-Fonds. C'est dans le club des Montagnes neuchâteloises que le légendaire Valeri Chiriaev et son fils Evgeni ont évolué ensemble, en LNB, entre 2006 et 2008. Valeri (alors âgé de 43 ans), champion du monde avec l'URSS en 1989, est revenu aux Mélèzes en 2006 pour y terminer sa carrière. Pile au moment où Evgeni, formé au club, poussait la porte du vestiaire de la première équipe.

Evgeni Chiriaev (numéro 18) avec le HCC en 2008, une équipe à laquelle appartenait aussi son père Valeri. Image: KEYSTONE

«C'était surtout un rêve de jouer avec mon père. Je savais que peu de personnes parviennent à se maintenir en forme à son âge», s'enthousiasmait le fiston dans Arc Info. Son père, doté d'un sens du collectif très aiguisé, précisait:

«Pour moi, dans le vestiaire, Evgeni est un joueur comme un autre. En fait, je suis le papa de tout le monde dans l'équipe. Je suis là pour conseiller les jeunes. Que ce soit mon fils ou un autre»

Joli clin d'oeil: Evgeni Chiriaev, désormais 35 ans, a fait comme son papa cet été: il est revenu au HC La Chaux-de-Fonds, club de cœur de la famille, après avoir bourlingué à travers le pays.

Andy et Owen Farrell

Andy Farrell a eu son fils Owen très jeune, à l'âge de 16 ans. Une proximité qui a permis aux deux rugbymen anglais de porter ensemble le maillot de Saracens, en première division anglaise, durant la saison 2008-2009. Owen Farrell a d'ailleurs fait ses débuts chez les pros pendant cet exercice.

Andy Farrell (à gauche) et son fils Owen, ensemble à Saracens. image: capture d'écran x

C'est au terme de celui-ci qu'Andy Farrell a, lui, mis un terme à sa carrière. Mais il a recroisé son fiston dans un stade de rugby en 2020, cette fois comme adversaire. C'était lors d'un match du Tournoi des Six Nations, quand Andy Farrell coachait l'Irlande et que son fils portait le maillot de l'Angleterre.

Gordie, Mark et Marty Howe

On ne parle non pas d'un duo pour conclure cette liste, mais d'un trio. Oui, le hockeyeur sur glace canadien Gordie Howe a réussi l'exploit de jouer avec ses deux fils, Marty et Mark, en NHL. Ils ont tous les trois portés ensemble le maillot des Hartford Whalers, lors de la saison 1979-1980. Gordie était alors âgé de 52 ans et ses fistons de 26 et 25.

La triplette familiale a même constitué une ligne d'attaque complète lors d'un match, le 12 mars 1980 face aux Detroit Red Wings: Gordie (qui jouait sans casque!) a été aligné au centre, tandis que ses fils occupaient les ailes. Mythique.