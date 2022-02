«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Son statut vaccinal lui a coûté sa participation à l'Open d'Australie en janvier dernier et risquait de le priver de plusieurs autres tournois, dont les trois autres Grands Chelems du calendrier . Djoko aurait fait le choix de la vaccination après le sacre de Nadal à Melbourne, l'Espagnol devenant le seul recordman du nombre de Majeurs (21) devant le Serbe et Federer (20 tous les deux).

Ces Romands qui, comme Talia, préfèrent Nadal à Federer

En remportant son 21e Grand Chelem dimanche, Nadal a battu un des records les plus mythiques que Federer codétenait. Les Suisses sont tous tristes. Enfin, presque tous.

On avait préparé les mouchoirs et réfléchi aux mots qui consolent, et puis on a vite compris, quand Talia nous a dit bonjour avec un grand sourire, que notre sollicitude n'était pas nécessaire: «Je suis hyper contente pour Nadal.»