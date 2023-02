Marco Odermatt est en tête du classement général de la Coupe du monde de ski, mais aussi du classement masculin des revenus gagnés en course. Image: APA/APA

Marco Odermatt est devenu millionnaire grâce à ses victoires

Le champion du monde de descente est le skieur qui a touché le plus de prize money cet hiver. Ça fait combien au total? Et depuis le début de sa carrière? On a sorti la calculette.

Rainer Sommerhalder

Plus de «Sport»

Marco Odermatt a remporté la somme de 52 800 francs suisses pour son titre de champion du monde de descente, dimanche à Courchevel. Le montant total de son «salaire» cet hiver s'élève désormais à 604 050 francs, une somme que le prodige de 25 ans n'avait encore jamais atteint sur une seule saison.

Odermatt est en tête du classement général de la Coupe du monde de ski, mais aussi du classement masculin des revenus gagnés en course. Seule une femme dépasse encore nettement le surdoué nidwaldien à cet égard. La star américaine du ski Mikaela Shiffrin a empoché exactement 700 000 francs de prix grâce à ses performances.

Jusqu'à présent, Marco Odermatt a gagné la coquette somme de 1,59 million dans sa carrière. Il s'agit toutefois d'un montant brut.

Ses prix proviennent de courses organisées dans 13 pays différents, avec 13 taux d'imposition et directives différentes pour les déductions.

Si les coureurs recevaient autrefois une enveloppe contenant un chèque lors de la cérémonie de remise des prix, Marco Odermatt et ses adversaires doivent aujourd'hui fournir leurs coordonnées bancaires aux différents organisateurs. Dans le cas du Nidwaldien, c'est un gestionnaire de fortune qui s'occupe de ce genre de choses, pas toujours très simples. Ainsi, les banques suisses tirent rapidement la sonnette d'alarme en cas de transfert d'argent depuis les Etats-Unis. Marco Odermatt a par exemple gagné 22 000 francs bruts cet hiver à Beaver Creek.

Mais dans d'autres pays aussi, des déductions fiscales allant jusqu'à 40% font froncer les sourcils des gagnants. De temps en temps, les athlètes doivent aussi faire preuve de patience jusqu'à ce que les organisateurs versent réellement le montant total de la récompense. C'était surtout le cas lors des courses en Europe de l'Est par le passé.

Cet article pourrait vous intéresser: Un petit coup de blanc a fait exploser la popularité de Marco Odermatt de Christian Despont

Pour les épreuves de Coupe du monde, le lieu de l'événement doit assumer seul ces dépenses, alors que pour les Championnats du monde, l'organisateur et la Fédération internationale de ski partagent les frais. Une victoire en Coupe du monde vaut au minimum 50 000 francs. Certains organisateurs sont plus généreux. Kitzbühel considère comme une affaire de prestige le fait de verser le prix le plus élevé de l'hiver, soit 98 000 francs pour le vainqueur.

Alors que les managers des skieurs mettent un point d'honneur à ne pas demander une part du prix gagné par leurs protégés, tout comme les fédérations nationales de ski, la coutume inverse veut que les hommes de service participent à ce succès monétaire à hauteur de cinq à dix pour cent.

Marco Odermatt verse 10% du prix à Chris Lödler, son homme de service du Vorarlberg, ce qui représentait tout de même 56 000 francs la saison dernière. A cela s'ajoute l'un ou l'autre casse-croûte pour les collaborateurs de l'entreprise de ski Stöckli.

Image: KEYSTONE

Parfois, l'attribution du prix devient aussi une question politique. Ainsi, les organisateurs des courses de vitesse de Zermatt, finalement annulées, ont longuement discuté pour savoir qui devait payer le salaire des coureurs. La Suisse ou l'Italie? La discussion a été déclenchée par le fait unique que, lors de ces descentes, le départ (Suisse) se situe dans un autre pays que l'arrivée (Italie). Finalement, les participants se sont mis d'accord pour que les prix soient versés par la Suisse. C'est une bonne chose pour les athlètes, qui doivent payer moins d'impôts. Mais c'est aussi une bonne chose pour les autorités fiscales suisses.

Mais l'argent n'est pas la seule récompense d'une victoire en Coupe du monde. Selon le lieu de la course et le sponsor, il existe différents prix en nature. Il ne s'agit pas forcément d'un renne comme lors du slalom de Levi en Finlande.

Pour Marco Odermatt, par exemple, c'est autre chose qui est mis en avant.

«Comme prix en nature, j'ai gagné jusqu'à présent quatre montres, trois fois à Wengen et une fois pour la victoire au classement général de la Coupe du monde. De la part de mon partenaire de sponsoring Longines, je reçois en plus d'autres montres dans le cadre de notre accord.»

Sur le podium du super-G, la semaine dernière, Odermatt et Kilde ont chacun reçu une montre. Image: KEYSTONE

Mais que fait-il exactement avec tous les trophées du chronométreur officiel de la Coupe du monde? «La saison dernière, j'ai offert cinq montres gravées à mes entraîneurs et à Chris, mon serviceman, en guise de remerciement et de marque d'estime. Mon père aussi a déjà reçu une Longines en cadeau», révèle Marco Odermatt.

Il se souvient aussi de l'un ou l'autre cadeau exceptionnel. Parmi les autres récompenses, il y a de la viande, du fromage ou du champagne. «A Lake Louise, c'était un chapeau de cow-boy et à Beaver Creek, une photo d'aigle. Je partage volontiers ce genre de choses avec l'équipe, les entraîneurs, le personnel de service ou les collègues, ou je les offre en partie.»

Image: EPA

Ceux qui connaissent Marco Odermatt n'ont pas fini d'être gâtés.

Adaptation en français: Julien Caloz